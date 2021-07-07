14 вещей, которые не стоит говорить во время собеседования

Чтобы получить желаемую должность, кандидат должен продемонстрировать не только профессионализм и компетентность, но и излучать уверенность и корректно строить диалог с представителем компании. Представляем стоп-лист фраз и тем, которые не стоит упоминать во время собеседования.

«Чем занимается ваша компания?»

Задавая подобные вопросы, кандидат создает впечатление человека, который даже не в состоянии пользоваться поиском Google. Прежде чем идти на собеседование, побольше узнайте о самой организации и человеке, который будет задавать вопросы. Так вы сможете проявить себя наилучшим образом.

«На какую вакансию я собеседуюсь?»

Участвуя в отборе сразу на несколько позиций, можно запутаться. Не стоит задавать HR-менеджеру прямой вопрос — это явно испортит впечатление от кандидата. Вместо этого лучше спросить, какой человек смог бы преуспеть на этой должности. Это докажет заинтересованность и поможет быстрее сориентироваться.

«Мне бы хотелось занять вашу должность»

Поставьте себя на место интервьюера. Вы бы наняли человека, который будет стремиться занять вашу позицию? Вероятно нет. Сосредоточьтесь на должности, на которую отправляли резюме.

«Я знаю, что я не самый квалифицированный человек, но … »

На подобное утверждение интервьюер может вполне логично ответить: «Вы не квалифицированны? Тогда всего доброго».

Если вы уже попали на собеседование, значит ваш уровень профессионализма устроил компанию. Не стоит принижать себя: это лишь испортит впечатление и заставит сделать выбор в пользу другого кандидата.

«Вы замужем? Вы беременны?»

Никогда не задавайте интервьюеру никаких личных вопросов или чего-либо, что могло бы быть расценено как оскорбление.

Ненормативная лексика

Лучше воздержаться от подобных выражений на собеседовании. Если вы нашли общий язык с собеседником и рассказываете забавную историю, одно-два ругательства не слишком скажутся на общем впечатлении. Однако не стоит использовать их в качестве характеристики предыдущего начальника.

Оскорбительные, сексистские, расистские замечания

Собеседование — не лучшее место для высказывания неоднозначных взглядов или демонстрации рискованного чувства юмора. По возможности обходите темы, которые могут вызвать дискомфорт у вашего интервьюера.

«Не желаете сходить со мной на ужин?»

Флирт на собеседовании довольно неуместен. Такой подход не поможет построить карьеру в компании. Скорее наоборот, это может плохо кончиться.

Плохие отзывы о предыдущей работе или начальстве

Вне зависимости от того, как вы покинули прежнее место работы, не нужно выставлять компанию или прежнего начальника в плохом свете. Так вы можете оставить о себе впечатление непрофессионального и озлобленного человека.

Старайтесь позитивнее относиться к предыдущему работодателю. Не стоит жаловаться на трудности, лучше рассказать о навыках, которые удалось получить на прежней должности.

Упоминания других предложений

Даже если вы не планируете задерживаться в этой компании надолго, не стоит говорить об этом вслух. Интервьюер едва ли отдаст предпочтение кандидату, который планирует использовать должность как ступеньку к чему-то большему.

То же самое и с другими предложениями. Возможно, вы ждете ответа от компании мечты, но не следует показывать, что вы не цените возможности организации, которую представляет собеседник.

Угрозы и попытки вызвать жалость у собеседника

Избегайте предложений, которые начинаются со слов «Мне лучше устроиться на эту работу, иначе…». Даже если это шутка, такие фразы могут оттолкнуть собеседника.

Также интервьюера мало волнует, как тяжело было уволиться с последней работы, и даже насколько сильно вы нуждаетесь в этой. Сосредоточьтесь на своей квалификации и на том, что вы можете сделать для компании, а не на том, насколько вам лично нужна эта должность.

Ложь

Не стоит лгать о своих навыках, это довольно быстро откроется. Лучшая стратегия — это честность.

«Сколько у меня будет свободного времени?»

Льготы и отпускная политика очень важны для большинства сотрудников, но лучше отложить эти вопросы до того, как вам предложат эту позицию. Вместо того чтобы напрямую спрашивать о пособиях, постарайтесь использовать первый этап собеседования с пользой для себя. Докажите, что вы стали бы ценным сотрудником, заслуживающим хорошего пакета льгот.

«У меня нет вопросов»

Большинство соискателей знают, вне зависимости от того, как доступно все изложил работодатель, необходимо подготовить несколько вопросов, чтобы задать их в конце собеседования. Это продемонстрирует, насколько хорошо вы изучили компанию, что привело вас к этой должности и как хотите добиться успеха на этой позиции.

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