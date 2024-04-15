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Истории

15 производителей альтернативной еды, которые получили финансирование за последние два года

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор направления «Истории»

Дарья Сидорова

За последние несколько лет компании, которые превращают грибы, водоросли, воздух и другие необычные ингредиенты в продукты питания, получили миллиарды венчурных инвестиций. Хотя наибольший объем финансирования приходится на растительное и клеточное мясо, другие категории тоже не остались без внимания.

В подборке от Crunchbase — 15 компаний, которые стремятся изменить то, как мы едим.

15 производителей альтернативной еды, которые получили финансирование за последние два года

Аналитики Crunchbase отобрали 15 компаний, которые получили финансирование в 2023-2024 годах (в скобках указан общий объем финансирования). Вместе эти компании привлекли более $2 млрд.

1. Perfect Day производит молочные белки, которые с точки зрения питательности идентичны белкам из коровьего молока ($801,5 млн).

2. Ripple Foods создает молоко, в котором содержится столько же белка, сколько и в обычном, но вдвое меньше сахара ($303 млн).

3. Meati Foods предлагает альтернативное мясо из грибов ($255 млн).

4. Air Protein создает белковые продукты из диоксида углерода ($107 млн).

5. Enough производит пищевые ингредиенты с помощью естественного процесса ферментации ($102,7 млн).

6. Coffee Cherry создает из остатков кофейных ягод кофейную муку для хлебобулочных изделий, таких как печенье, шоколад и шоколадные напитки ($100 млн).

7. Infinite Rootsбиотехнологическая компания, которая с помощью ферментации создает экологичные продукты из корней грибов ($84 млн).

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8. Voyage FoodsFoodTech-компания, которая производит экологичные и доступные продукты, полезные для людей и планеты ($63,8 млн).

9. Incredo (ранее DouxMatok) является лидером в области адресной доставки ингредиентов, например сахара, и способствует более здоровому потреблению продуктов питания ($60,1 млн).

10. Prime Roots производит альтернативное мясо из мицелия — в основном это гастрономические продукты и мясные закуски ($48,5 млн).

11. Planet A FoodsB2B-компания, которая специализируется на производстве шоколада без какао ($43,3 млн).

12. Onego Bio — биотехнологическая компания, которая производит яичный белок без использования животных продуктов с помощью точной ферментации ($40,3 млн).

13. Savor разработала платформу для производства веганских жиров, которые подходят для различных альтернативных мясных и молочных продуктов ($33 млн).

14. Eden Brew предлагает молоко и молочные продукты неживотного происхождения, изготовленные путем точной ферментации ($15,4 млн).

15. Algama создает продукты из водорослей ($14,1 млн).

Недавние раунды

В начале апреля Onego Bio, которая базируется в Хельсинки и Кремниевой долине, закрыла раунд серии А в размере $40 млн. Компания производит яичный белок посредством точной ферментации.

Onego называет свой продукт экологичной заменой куриным яйцам. Компания предлагает ингредиент под названием Bioalbumen, который, по ее словам, имеет такой же вкус и питательную ценность, как у куриных яиц, но может производиться с гораздо меньшим воздействием на окружающую среду.

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Этот стартап предлагает альтернативу испытаниям на животных

Поскольку в последнее время цены на какао-бобы достигли рекордного уровня, больший интерес также представляют заменители шоколада. По этой причине разжечь аппетит инвесторов удалось мюнхенской компании Planet A Foods, которая производит «шоколад без какао» с использованием ферментированных растительных ингредиентов. На сегодняшний день компания привлекла более $43 млн, в том числе $15,4 млн в серии A в феврале.

В том же месяце крупный руанд закрыл стартап Savor, который создает пищевые жиры из ископаемого топлива, такого как природный газ, а также улавливаемый диоксид углерода и зеленый водород. Компания, которая базируется в Сан-Хосе, штат Калифорния, получила $23 млн в рамках серии А. Среди инвесторов — Breakthrough Energy Ventures.

Тренд на альтернативное молоко

Это направление продолжает привлекать как основателей, так и капитал.

В январе Perfect Day из Беркли, штат Калифорния, которая производит молочный белок посредством ферментации без использования животных продуктов, получила $90 млн в рамках серии E.

В этом году 10-летняя компания, которая на сегодняшний день привлекла более $800 млн, также объявила о партнерстве с производителем товаров повседневного спроса Unilever. Вместе они будут создавать безлактозное шоколадное мороженое с использованием молочного белка Perfect Day.

В ноябре 2023 года другая компания из Беркли, Ripple Foods, закрыла раунд серии F на сумму $49 млн. Стартап, чей общий объем финансирования составляет более $300 млн, предлагает молоко, в котором содержится столько же белка, сколько и в обычном, но вдвое меньше сахара.

В этой сфере также есть относительно новые игроки. В октябре Eden Brew, которая базируется в Сиднее, привлекла $16 млн в рамках серии А. Компания предлагает молоко и молочные продукты неживотного происхождения, изготовленные путем точной ферментации.

Внешний вид важнее содержания

Создавая привычные продукты из необычных ингредиентов, текущее поколение стартапов заявляет: внешний вид может быть важнее содержания.

Сейчас продукт, который выглядит как котлета на булочке с чем-то расплавленным сверху, может называться чизбургером — даже если в нем нет ни мяса, ни сыра, ни хлеба. То же самое касается новых версий куриных наггетсов, сыра и молока.

В отличие от эпохи расцвета инноваций в области обработанной пищи, современные новаторы, как правило, подчеркивают преимущества своей продукции для здоровья и окружающей среды. Например, ферментированным микробам не требует земля, и такой процесс не причиняет вреда животным. И пока потребители заботятся о благополучии животных, «благополучие микробов» еще не представляет интереса.

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Фото на обложке: FabrikaSimf / Shutterstock

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