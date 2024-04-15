15 производителей альтернативной еды, которые получили финансирование за последние два года

В подборке от Crunchbase — 15 компаний, которые стремятся изменить то, как мы едим.

За последние несколько лет компании, которые превращают грибы, водоросли, воздух и другие необычные ингредиенты в продукты питания, получили миллиарды венчурных инвестиций. Хотя наибольший объем финансирования приходится на растительное и клеточное мясо, другие категории тоже не остались без внимания.

Аналитики Crunchbase отобрали 15 компаний, которые получили финансирование в 2023-2024 годах (в скобках указан общий объем финансирования). Вместе эти компании привлекли более $2 млрд.

1. Perfect Day производит молочные белки, которые с точки зрения питательности идентичны белкам из коровьего молока ($801,5 млн).

2. Ripple Foods создает молоко, в котором содержится столько же белка, сколько и в обычном, но вдвое меньше сахара ($303 млн).

3. Meati Foods предлагает альтернативное мясо из грибов ($255 млн).

4. Air Protein создает белковые продукты из диоксида углерода ($107 млн).

5. Enough производит пищевые ингредиенты с помощью естественного процесса ферментации ($102,7 млн).

6. Coffee Cherry создает из остатков кофейных ягод кофейную муку для хлебобулочных изделий, таких как печенье, шоколад и шоколадные напитки ($100 млн).

7. Infinite Roots — биотехнологическая компания, которая с помощью ферментации создает экологичные продукты из корней грибов ($84 млн).

8. Voyage Foods — FoodTech-компания, которая производит экологичные и доступные продукты, полезные для людей и планеты ($63,8 млн).

9. Incredo (ранее DouxMatok) является лидером в области адресной доставки ингредиентов, например сахара, и способствует более здоровому потреблению продуктов питания ($60,1 млн).

10. Prime Roots производит альтернативное мясо из мицелия — в основном это гастрономические продукты и мясные закуски ($48,5 млн).

11. Planet A Foods — B2B-компания, которая специализируется на производстве шоколада без какао ($43,3 млн).

12. Onego Bio — биотехнологическая компания, которая производит яичный белок без использования животных продуктов с помощью точной ферментации ($40,3 млн).

13. Savor разработала платформу для производства веганских жиров, которые подходят для различных альтернативных мясных и молочных продуктов ($33 млн).

14. Eden Brew предлагает молоко и молочные продукты неживотного происхождения, изготовленные путем точной ферментации ($15,4 млн).

15. Algama создает продукты из водорослей ($14,1 млн).

Недавние раунды

В начале апреля Onego Bio, которая базируется в Хельсинки и Кремниевой долине, закрыла раунд серии А в размере $40 млн. Компания производит яичный белок посредством точной ферментации.

Onego называет свой продукт экологичной заменой куриным яйцам. Компания предлагает ингредиент под названием Bioalbumen, который, по ее словам, имеет такой же вкус и питательную ценность, как у куриных яиц, но может производиться с гораздо меньшим воздействием на окружающую среду.

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Этот стартап предлагает альтернативу испытаниям на животных

Поскольку в последнее время цены на какао-бобы достигли рекордного уровня, больший интерес также представляют заменители шоколада. По этой причине разжечь аппетит инвесторов удалось мюнхенской компании Planet A Foods, которая производит «шоколад без какао» с использованием ферментированных растительных ингредиентов. На сегодняшний день компания привлекла более $43 млн, в том числе $15,4 млн в серии A в феврале.

В том же месяце крупный руанд закрыл стартап Savor, который создает пищевые жиры из ископаемого топлива, такого как природный газ, а также улавливаемый диоксид углерода и зеленый водород. Компания, которая базируется в Сан-Хосе, штат Калифорния, получила $23 млн в рамках серии А. Среди инвесторов — Breakthrough Energy Ventures.

Тренд на альтернативное молоко

Это направление продолжает привлекать как основателей, так и капитал.

В январе Perfect Day из Беркли, штат Калифорния, которая производит молочный белок посредством ферментации без использования животных продуктов, получила $90 млн в рамках серии E.

В этом году 10-летняя компания, которая на сегодняшний день привлекла более $800 млн, также объявила о партнерстве с производителем товаров повседневного спроса Unilever. Вместе они будут создавать безлактозное шоколадное мороженое с использованием молочного белка Perfect Day.

В ноябре 2023 года другая компания из Беркли, Ripple Foods, закрыла раунд серии F на сумму $49 млн. Стартап, чей общий объем финансирования составляет более $300 млн, предлагает молоко, в котором содержится столько же белка, сколько и в обычном, но вдвое меньше сахара.

В этой сфере также есть относительно новые игроки. В октябре Eden Brew, которая базируется в Сиднее, привлекла $16 млн в рамках серии А. Компания предлагает молоко и молочные продукты неживотного происхождения, изготовленные путем точной ферментации.

Внешний вид важнее содержания

Создавая привычные продукты из необычных ингредиентов, текущее поколение стартапов заявляет: внешний вид может быть важнее содержания.

Сейчас продукт, который выглядит как котлета на булочке с чем-то расплавленным сверху, может называться чизбургером — даже если в нем нет ни мяса, ни сыра, ни хлеба. То же самое касается новых версий куриных наггетсов, сыра и молока.

В отличие от эпохи расцвета инноваций в области обработанной пищи, современные новаторы, как правило, подчеркивают преимущества своей продукции для здоровья и окружающей среды. Например, ферментированным микробам не требует земля, и такой процесс не причиняет вреда животным. И пока потребители заботятся о благополучии животных, «благополучие микробов» еще не представляет интереса.

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