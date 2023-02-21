15-минутные города: что это и почему их критикуют

Подобные идеи тестируют в Канаде, Великобритании и Франции, однако власти сталкиваются с неожиданным препятствием — протестами сторонников теорий заговора.

Правительства по всему миру начинают обращать больше внимания на изменение климата и устойчивое развитие. Поэтому специалисты по городскому планированию ищут способы помочь городским жителям стать менее зависимыми от автомобилей. Один из способов этого добиться — сделать так, что все необходимое для повседневной жизни, находилось рядом с домом, буквально в 15 минутах пути.

Термин «15-минутный город» совсем не нов. Еще в 2016 году его придумал Карлос Морено, адъюнкт-профессор бизнес-школы Университета Сорбонны в Париже, Франция.

В выступлении на TED Talk 2020 года Морено изложил идею 15-минутного города, которая сводится к тому, чтобы предоставить местным жителям все необходимое, «чтобы жить, учиться и процветать в непосредственной близости».

В идеале, заявил он, жители должны иметь возможность добраться пешком или на велосипеде на работу, за продуктами, за медицинским обслуживанием и многим другим примерно за четверть часа.

В видео он заявляет, что из-за разрастания городов наше чувство времени исказилось, и мы воспринимаем долгие поездки в автомобильных городах как норму.

В 2021 году Морено получил премию Обеля за разработку концепции.

«Нам нужно расширить наше внимание, включив в него различные плотности населения и территории: от небольших городов до городов среднего размера и даже сельских территорий, — сказал он тогда. — Нужно сохранить концепцию 15-минутного города, но представить новые способы реализации его принципа близости в других населенных пунктах».

Идею оценили сразу в нескольких странах — Париж принял ее в 2020 году, а группа городов в Великобритании начнет свои пилотные проекты в следующем году. К идее присматривается и канадский город Эдмонтон, что вызвало переполох в стране.

Если часть граждан слегка обеспокоена и утверждает, что 15-минутные города усилят изоляцию, более активные критики представляют себе сценарии, в которых движение граждан контролируется с помощью видеонаблюдения или что людей штрафуют за то, что они покидают свои районы.

Несмотря на то, что эти идеи опровергают как теории заговора, городской совет Эдмонтона принял на себя негативную реакцию. Несмотря на то, что речь никогда не шла об ограничении мобильности, это не помешало людям протестовать против этой идеи и распространять дезинформацию.

В декабре канадский психолог Джордан Питерсон разместил твит с фейковой информацией о 15-минутных городах.

«Идея о том, что окрестности должны быть пригодны для прогулок, прекрасна. Идея о том, что безмозглые тираны-бюрократы смогут распоряжаться, где вам "позволено" водить машину, является, пожалуй, худшим из мыслимых извращений этой идеи — и, не заблуждайтесь, это часть хорошо задокументированного плана», — написал Питерсон.

Бизнесмен и филантроп из Калгари У. Бретт Уилсон также вызвал немалую тревогу по этому поводу, когда опубликовал в Твиттере карту с надписью «Эдмонтон», на которой показаны районы с цветовой маркировкой и наложенным текстовым полем, в котором говорится, что автомобилям будет запрещено ездить между зонами.

Однако, как многие отмечали, на карте изображен не Эдмонтон, а скорее город Кентербери, Англия, который планирует использовать концепцию для закрытия некоторых дорог для автомобильного движения в определенные моменты дня, чтобы расчистить места заторов.

Дошло до того, что группа обеспокоенных студентов университета собралась в прошлую пятницу, чтобы выразить протест против идеи 15-минутного города.

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«Наш мэр Амарджит Сохи хотел бы, чтобы Эдмонтон стал так называемым 15-минутным городом, что ограничит наше передвижение между районами. Они хотят, чтобы мы проводили 90% жизни в этой 15-минутной зоне, чтобы они могли отслеживать наш углеродный след, также известный как наш фактический след», — рассказала Алекса Поза, представитель YegUnited и организатор мероприятия.

Журнал Vice отмечает, что большое беспокойство по поводу 15-минутных городов вызывает тот факт, что концепция обсуждалась и продвигалась Всемирным экономическим форумом (ВЭФ), организацией, которая уже находится в центре множества теорий заговора по поводу COVID-19.

ВЭФ предлагал свой план «Великой перезагрузки» как способ быстро перестроить бизнес-модели, экономические системы и общества после пандемии.

Однако сторонники теории заговора, ссылаясь на название плана, уверяют, что COVID-19 был создан в лаборатории и обрушен на мир лидерами, которые хотят захватить власть над глобальной экономикой. По сути, утверждают они, это односторонний путь к социализму с большой ролью государства.

Похоже, что те, кто распространяет дезинформацию о том, как мог бы выглядеть 15-минутный город в Канаде, прислушиваются к настроениям за океаном.

В прошлом году, когда городской совет Оксфорда в Великобритании сообщил о планах внедрить концепцию в попытке сократить трафик в центре в определенное время дня, он предложил несколько идей, которые могли бы отбить у людей желание выехать из своего района на машине.

По их словам, камеры наблюдения за транспортными средствами, предназначенные для распознавания номерных знаков, обеспечат соблюдение требований, а также заставят людей подавать заявления на получение разрешений для поездок в другие районы.

Однако на самом деле ни один канадский план по созданию 15-минутного города пока даже близко не подошел к тому, чтобы предложить такой уровень слежки.

«Речь не идет об ограничении передвижения, мониторинге людей или отслеживании выбросов углекислого газа отдельным лицом, — говорится на сайте районного планирования Эдмонтона. — Скорее это касается изменений в том, как Эдмонтон планирует и поддерживает развитие и рост, и приближает нас к нашему видению более взаимосвязанного, процветающего, здорового и климатически устойчивого города».

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