16 лайфхаков для сервиса Canva, которые упростят жизнь дизайнеру

Canva — это бесплатный онлайн-редактор, который позволяет создавать качественную графику как новичкам, так и опытным дизайнерам. Эти 16 лайфхаков помогут ускорить работу и расширить возможности пользователя.

Содержание

1. Быстрый выбор объекта

При работе над сложным дизайном бывает непросто найти нужный элемент в нижней части интерфейса.

Для того чтобы быстро перемещаться между объектами с помощью клавиш вверх и вниз, необходимо зажать COMMAND на MAC (или CTRL на ПК).

2. Поиск бесплатных шаблонов

Canva предлагает как бесплатные, так и платные объекты для использования. Чтобы отобразить только бесплатные элементы, необходимо ввести в строку поиска следующие коды: «brand:BAAMOuJH0Ec» или «brand:BAAAAP7rQ8M».

Скриншот: youbabymemummy

3. Быстрый доступ к текстовому полю

Когда дизайнер слишком увлечен созданием шедевра, каждая секунда на счету. Для того чтобы быстро открыть окно ввода текста, можно нажать клавишу T на клавиатуре.

4. Свободное перемещение элемента

Чтобы перемещать объекты без привязки к направляющим, необходимо зажать клавишу SHIFT. Так можно разместить элемент именно там, где нужно.

5. Группировка элементов

Выравнивание групп с большим количеством объектов может показаться непростым делом. Чтобы сгруппировать выбранные элементы, необходимо зажать клавишу SHIFT, выбрать их, а затем нажать «Группировать» в правом верхнем углу. Так вы сможете перемещать группу как один объект.

Скриншот: youbabymemummy

6. Быстрая отмена и повтор действия

В Canva есть кнопки для отмены и повтора действия, но чтобы ускорить работу, можно использовать сочетания клавиш:

отменить: COMMAND + Z (CTRL + Z),

повторить: COMMAND + SHIFT + Z (CTRL + SHIFT + Z).

7. Нестандартный шрифт

Если вы используете платную версию Canva, у вас есть возможность загружать собственные шрифты, но в бесплатной версии такой функции нет. Однако существует способ сделать текст более креативным с помощью различных элементов.

При использовании стандартных шрифтов вы можете добавить завитки (в разделе линий), чтобы придать тексту необычный вид.

Скриншот: youbabymemummy

8. Перемещение элементов с помощью клавиш со стрелками

Иногда дизайнеру приходится выполнять точные операции: например, передвинуть объект всего на несколько пикселей. Для этого можно использовать клавиши со стрелками. Они перемещают элемент ровно на 1 пиксель. Если зажать SHIFT и клавишу со стрелкой, объект переместится на 10 пикселей. (Примечание: это не работает с текстовыми полями).

9. Быстрое изменение масштаба

Для увеличения и уменьшения масштаба обычно используются кнопки «+»/«-» в правом нижнем углу интерфейса. Однако есть и более быстрый способ.

Чтобы увеличить масштаб зажмите COMMAND или CTRL и клавишу «+».

Чтобы уменьшить — COMMAND или CTRL и клавиша «-».

10. Использование рамок

Чтобы создать более креативные надписи, можно использовать необычные рамки для букв. Они работают так же, как и обычные рамки для изображений, поэтому вы можете добавить в них различные текстуры, узоры или даже фотографии.

Скриншоты: youbabymemummy

В строке поиска введите «буквенные рамки» или «рамки в форме букв». Выберите нужные буквы и вставьте изображение для каждой из них.

11. Оптимизация для различных платформ

Этот совет будет актуален только для тех, кто использует платную версию сервиса. Иногда нужно быстро оптимизировать дизайн для разных платформ, однако ручная настройка может занять много времени.

Чтобы ускорить этот процесс, нужно нажать на вкладку «Изменить размер» в верхнем меню. В выпадающем списке выберите нужные размеры (один или несколько). Нажмите кнопку «Копировать и изменить размер» внизу. После чего откроется новая вкладка для каждого размера. Далее вы сможете перейти к каждому из них и внести необходимые правки.

Скриншот: youbabymemummy

12. Преобразование текста в верхний или нижний регистр

Для того, чтобы изменить регистр, необязательно удалять текст и набирать его заново. Просто выделите все буквы и нажмите клавишу A в верхнем меню.

Скриншот: youbabymemummy

13. Быстрая вставка рамки для текста

Чтобы отделить текст от фона, можно добавить рамку. Для этого нужно нажать OPTION + SHIFT + B или ALT + SHIFT + B.

Если нужно увеличить ее толщину, нажмите OPTION (ALT) + SHIFT + =, чтобы сделать границу более толстой. Или OPTION (ALT) + SHIFT - =, чтобы сделать ее тоньше.

14. Сохранение пропорций на изображениях

Чтобы объекты не теряли свою первоначальную форму, нужно зафиксировать их пропорции. Для этого необходимо выбрать слой, затем, удерживая клавишу SHIFT, перетащить курсор в том направлении, в котором нужно масштабировать изображение.

15. Создание тени для текста

Введите нужный текст и выделите его. Затем нажмите кнопку «Дублировать» в верхнем правом меню или сочетание клавиш COMMAND + C. Далее можно изменить цвет одного из текстовых полей и расположить его слева или справа от исходного, чтобы создать тень.

Скриншот: youbabymemummy

16. Быстрые объекты

В сервисе предусмотрены сочетания клавиш, которые позволяют быстро создавать некоторые геометрические элементы. Например, нажмите R, чтобы создать прямоугольник, L — линию, C — круг.

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