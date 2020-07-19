19 приложений, которые гарантированно повысят вашу продуктивность

К счастью, существуют простые инструменты, которые помогают планировать день, концентрироваться на работе и высыпаться. Эти 19 приложений повысят вашу продуктивность.

Всем нам приходится бороться с прокрастинацией. Многие скажут, что они предпочли бы работать, но не могут. Обычно это происходит из-за того, что задач слишком много: их количество парализует, мы не знаем, с чего начать, и чувствуем, как день выходит из-под контроля. В то же время вырабатывать полезные привычки для продуктивной работы довольно скучно.

Это простое и эффективное приложение для создания списков дел, которое помогает вырабатывать привычки. Оно поощряет выполнение определенных задач (максимум — 12), а также мотивирует пользователя повторять их с заданной периодичностью. Таким образом можно развить навыки в тех областях, в которых вы хотите быть продуктивными.

Это приложение с интуитивно понятным интерфейсом выгодно отличается от других таск-менеджеров и сервисов для составления списков задач. Его особенно любят приверженцы философии Getting Things Done.

Еще одно приложение для создания списков дел, которое, в отличие от Things 3, доступно не только для устройств от Apple. TickTick поддерживает естественный язык, в нем есть напоминания, и его можно синхронизировать с электронной почтой и календарями.

Toggl — простое, но эффективное приложение для учета рабочего времени, которое спасает фрилансеров, работающих над несколькими задачами. Оно не только учитывает, на что вы тратите время, но и показывает, сколько часов занял конкретный проект.

Приложение для сохранения закладок Pocket помогает не терять ссылки, к которым вы хотели бы вернуться, и собирать статьи, которые вы планируете прочитать.

Это приложение для тех, кто читает много онлайн-ресурсов и хотел бы собрать их в одном месте. Feedly формирует новостную ленту из интересных вам источников, чтобы вы ничего не упустили. В нем также есть специальные функции для командной работы.

Это приложение помогает придерживаться плана и не отвлекаться от дел, используя игровую форму: оно предлагает выращивать деревья, которые могут погибнуть, если вы зайдете на сайты из черного списка.

Это приложение от создателей Forest помогает выработать здоровые привычки для сна, управляя городом. Если выполнять все цели, ложиться спать и вставать вовремя, можно разблокировать редкие здания.

Если вам недостаточно функций Things 3 или TickTick, вам может понравиться OmniFocus. Это приложение может создавать списки задач для проекта, выделять приоритеты и отмечать прогресс. Это не просто планировщик — OmniFocus выводит управление задачами на новый уровень.

Freedom — это сервис, который блокирует приложения и сайты на всех ваших устройствах. Он позволяет добавить в черный список веб-страницы, которые снижают продуктивность, а если потребуется — и весь интернет. В нем можно ограничить доступ на сайты и даже включить блокировку на случай, если вашей силы воли окажется недостаточно.

Magnet — это органайзер рабочего пространства, который поможет освободить место на экране. Он позволит меньше времени тратить на переключение между приложениями и окнами и больше времени уделять работе. Пользователь может управлять расположением окон, перетаскивая их или нажимая комбинации клавиш.

Как только вы начнете использовать хороший менеджер буфера обмена, вы будете удивляться, как вообще жили без него. CopyClip 2 (и его бесплатная версия CopyClip) запускается в вашем меню и отслеживает все, что было скопировано в буфер обмена (не только текстовые элементы). Это приложение позволяет вставлять не только те данные, что были скопированы последними, но и те, что хранятся в истории. Скопированные элементы можно закреплять, удалять и редактировать.

В этом популярном приложении для заметок есть инструменты, которые помогут вам организовать записи, списки дел и интернет-ресурсы, синхронизировать их на разных устройствах, создать шаблоны для повторного использования и поделиться ими с друзьями и коллегами.

Если вы всерьез занимаетесь писательством и хотите создать роман, пьесу, поэму или совершенно новый жанр, Ulysses станет отличной альтернативой Scrivener и FinalDraft.

Измените свой рабочий стол или внешний вид новых вкладок: установите на них Momentum вместо чего-то отвлекающего вроде Facebook, а затем откройте ему доступ к вашим фотографиями и таск-менеджеру.

Это календарь с интеллектуальным планированием, групповыми опросами и шаблонами событий, которые позволяют перебирать варианты, чтобы найти удобное для всех время. Woven интегрируется с Google, G Suite и Office 365, чтобы хранить все необходимые календари в одном месте.

Это приложение подойдет для приверженцев техники Pomodoro. Оно позволяет управлять задачами и оставаться сосредоточенным во время 25-минутных интервалов. Focus To-Do также помогает планировать рабочие сессии, сохранять списки покупок и напоминания.

Timeular — это тайм-трекер, который использует физическое устройство, подключенное к Bluetooth, чтобы помочь вам визуализировать работу во время ее выполнения. Это дорого, но Timeular позволит лучше понять, куда уходит ваше время.

Продуктивность — это прекрасно, но почему бы не сделать ее веселее? Habitica — это приложение, которое превращает выполнение задач в RPG-игру. Награды и наказания в Habitica мотивируют вас следовать долгосрочным и краткосрочным целям в работе, контроле за здоровьем и повседневной жизни.

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