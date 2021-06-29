Не только бритва Оккама: 20 принципов, которые помогут принять решение

Мы часто выбираем сложные пути для решения проблем. Однако в бизнесе важно действовать быстро, отсекая ненужное. Представляем подборку "бритв" — принципов Стива Джобса, Джеффа Безоса и других известных людей.

Объяснение для пятилетнего ребенка

Часто сложные формулировки и жаргон используются, чтобы скрыть непонимание.

Если вы не сможете объяснить что-то пятилетнему ребенку, тема не совсем ясна для вас. Когда кто-то предлагает вам очень сложное объяснение, вероятно, он не понимает, о чем говорит.

Правило мнений Мангера

«Я никогда не позволяю себе иметь мнение о чем-либо, пока я не знаком с аргументами другой стороны лучше, чем они», — Чарли Мангер.

Мнения формируются не так легко. Нужна подготовка, чтобы их выработать.

Бритва Талеба

Если приходится выбирать между двумя похожими вариантами, выбирайте наиболее отличающийся. Вероятнее, в него было вложено больше усилий, чем в обычное решение проблемы.

Система минимизации сожалений Безоса

Главная цель этой системы — свести к минимуму количество сожалений в жизни. Столкнувшись с трудным решением, необходимо:

представить себя в будущем,

оглянуться назад и проанализировать принятые решения,

спросить себя: «Пожалею ли я о том, что не сделал этого?»,

начать действовать.

Бритва хвастуна

По-настоящему успешные люди редко испытывают потребность хвастаться своим успехом. Если кто-то регулярно кичится своим богатством или достижениями, вероятнее всего, в реальности все не так замечательно, как на словах.

Контроль качества Стива Джобса

«Когда плотник делает красивый комод, он не приколотит сзади фанерку — пусть даже ее никто никогда не увидит, потому что комод стоит у стены. Он же все равно знает, что она там. Поэтому для задней стенки он возьмет хорошие доски. Он не успокоится, пока не доведет работу до совершенства. В любом предмете все должно гармонировать — и внешний вид, и качество», — Стив Джобс.

Гордитесь ли вы своей работой, с каких бы углов ее не рассматривали? Если это не так — продолжайте совершенствоваться.

Правило ям Баффета

«Если вы внезапно очутились в яме, первое, что надо сделать — это перестать копать», — Уоррен Баффет.

Если что-то не работает, перестройте курс и попробуйте что-нибудь другое. Когда вы понимаете, что находитесь на дне ямы, перестаньте копать и вылезайте из нее.

Бритва для анализа безумной идеи от Пола Грэма

Если кто-то предлагает безумную идею, спросите себя:

Этот человека владеет экспертизой в данной области?

Благоразумен ли он?

Если ответы на оба вопроса оказались утвердительными, отнеситесь к этой идее серьезно.

Круг компетентности

Будьте строги в определении границ своей компетентности. Когда вам предстоит принять серьезное решение, спросите себя, достаточно ли у вас знаний и опыта для этого?

Утиный тест

Если нечто похоже на утку, плавает как утка и крякает как утка, то, вероятнее всего, это и есть утка. Мы можем многое понять о человеке, наблюдая за его привычным поведением.

Сочная подача Баффета

«Необязательно бить со всей силы — можно просто дождаться своей очереди», — Уоррен Баффет.

Дело не в количестве, а в качестве. Сбавьте скорость и сосредоточьтесь на том, чтобы подача была лучшей.

Бритва Оккама

Самое простое объяснение часто оказывается лучшим. Красота в простоте.

Бритва репутации Баффета

«Требуется 20 лет, чтобы создать репутацию, и 5 минут, чтобы ее разрушить», — Уоррен Баффет.

Запомните эту цитату и действуйте соответствующе. Именно от вас зависит ваша судьба.

Бритва Хэнлона

Никогда не приписывайте злому умыслу то, что можно объяснить глупостью.

Анализируя чьи-то действия, не стоит думать о негативном намерении, если поступок можно объяснить иначе: иными взглядами, некомпетентностью или незнанием.

Бритва Макиавелли

Видоизмененная бритва Хэнлона: никогда не приписывайте злому умыслу то, что можно объяснить личными интересами.

Доказательный принцип Ньютона

Если что-то не может быть доказано путем эксперимента или наблюдения, не стоит об этом спорить. Этот принцип позволит избежать бессмысленных споров и сохранить время.

Бритва Хитченса

Бездоказательные утверждения могут быть отклонены без дополнительной аргументации. Бремя доказательства лежит на утверждающем.

Стандарт Сагана

«Чрезвычайные заявления требуют чрезвычайных доказательств», — Карл Саган

Чем безумнее заявление, тем эпатажнее должны быть и его доказательства.

Принцип чтения Наваля

«Читайте то, что любите, пока не полюбите читать», — Наваль Равикант

Не стоит читать заумные книги, которые утомляют вас. И не ставьте цели, лишь для того, чтобы потешить свое тщеславие (например, количество книг).

Матрица решений Эйзенхауэра

Столкнувшись с определенной задачей, спросите себя: «Это срочно? Это важно?»

Срочная задача — это та, что требует немедленного внимания. Важная задача — это та, что способствует достижению ваших долгосрочных целей. Внесите их в таблицу и действуйте.

Бритва Стива Джобса

«Единственный способ сделать большую работу — это полюбить то, что вы делаете. Если вы еще не поняли, что это, продолжайте искать», — Стив Джобс

Подумайте с каким чувством вы просыпаетесь перед работой — с воодушевлением или со страхом? Если вы выбрали второй вариант, то продолжайте искать свое призвание.

Карьерная бритва

Находясь в поиске работы, выбирайте ту, которая станет для вас вызовом в интеллектуальном, физическом и эмоциональном плане. Это позволит вам постоянно расти и совершенствоваться.

Источник.

Фото на обложке: Unsplash