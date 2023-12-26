Что ждет стартапы в 2024 году? 22 прогноза от венчурных компаний

О самых горячих секторах, перспективных трендах и новых реалиях фандрайзинга на фоне спада — в переводе материала Business Insider.

Следующий год может стать очень благоприятным для инвестиций в стартапы, считают венчурные компании. Они прогнозируют возрождение интереса к необанкам, оборонным технологиям и появление множества фаундеров, которые впервые запустят стартап.

Говорят, что хорошие стартапы появляются в трудные времена. И судя по тому, как идут дела, следующий год даст начало лучшим компаниям в своем роде.

Фаундеры работают усерднее, чем когда-либо, чтобы привлечь поддержку. На фоне финансовых взлетов и падений последних двух лет венчурные фонды получают меньше средств, что замедляет скорость инвестиций. Тем временем, завоевать расположение покупателей становится все сложнее, поскольку они урезают расходы.

Чтобы помочь основателям, сотрудникам стартапов и инвесторам подготовиться к тому, что их ждет дальше, Business Insider попросил венчурных капиталистов из более 30 компаний, среди которых Accel, CapitalG, General Catalyst, Insight Partners, Initialized Capital, IVP, Mayfield, Primary, Sapphire Ventures и Techstars, поделиться прогнозам на следующий год.

Более трезвый взгляд на ИИ-стартапы

Релиз ChatGPT породил целую волну стартапов искусственного интеллекта. В результате практически каждый проект, который создавал ИИ (или заявлял об этом) привлекал инвесторов, стремящихся заработать на ажиотаже вокруг технологии.

Впрочем, многие венчурные капиталисты, в том числе сооснователь и партнер Sapphire Ventures Джай Дас, верят, что интерес вокруг генеративного ИИ «уступит фокусу на результатах».

«В 2024 году ажиотаж частично спадет, и инвесторы начнут концентрироваться на бизнесе с ощутимыми примерами использования, который смог получить реальный доход благодаря GenAI» — считает Джай Дас.

По его прогнозам, наибольшее внимание привлекут стартапы, которым удастся применить ИИ для создания чего-то по-настоящему инновационного.

Дженни Филдинг, соосновательница и управляющий партнер в Everywhere Ventures, добавляет: софтверные компании, добавляющие технологию в свои продукты, должны будут продемонстрировать бизнес-модель, которая обоснует эти затраты и опишет четкую стратегию монетизации. В результате цены на корпоративное ПО могут вырасти: «кто-то должен заплатить за усиление технологий».

Массовое закрытие стартапов

Для некоторых проектов сокращение финансирования станет смертельным приговором. Дас прогнозирует, что «стартапы с неэффективной бизнес-моделью закроются или будут проданы по грошовой цене».

Эффект затронет разные секторы и стадии. «Больше всего рискуют компании, которые привлекли слишком много при совершенно нерациональной оценке. Из-за этого они неспособны построить здоровый бизнес» — уверен Яир Снир, управляющий директор Dell Technologies Capital.

Шри Чандрасекар, управляющий партнер Point72 Ventures, объясняет: до обвала рынка стартапы могли проводить раунды, игнорируя экономику бизнеса. Сейчас инвесторы и правление требуют от них эффективности, но для многих менять структуру бизнеса уже слишком поздно.

«Эти компании уже начали закрываться, и я ожидаю, что в будущем году тренд ускорится» — говорит Чандрасекар.

Затишье на рынке IPO продолжится

Спустя два года окно возможностей для выхода на IPO наконец открылось, чем воспользовались Instacart, Arm и Klaviyo. Однако теперь их акции торгуются на уровне первоначального предложения или даже ниже.

Прохладная реакция рынка в совокупности с волатильностью и растущей ключевой ставкой означает, что в 2024 году лишь немногие решатся на публичное размещение акций.

«Мы ожидаем, что рынок IPO возобновит активность позднее в следующем году, что подтвердит прибыль наиболее эффективных венчурных капиталистов, а индустрия возродится в 2025 году» — считает Дон Батлер, управляющий директор Thomvest Ventures.

Финансирование по-прежнему будет сложно получить

В 2023 году рынок был таким же дружелюбным для стартапов, как Сахара — для косаток. По данным Carta, в 3 кв. финансирование в стартапы на платформе упало до $11,9 млрд, -46% к прошлому году. Но есть и хорошие новости.

«Инвестиционная активность повысится, но останется сдержанной» — считает Дас.

Маркос Фернандес, управляющий партнер Fiat Ventures, добавляет: фаундерам стоит ожидать, что процесс будет занимать больше времени, а переговоры с инвесторами будут в 3-4 раза дольше. Майк Пакер, партнер QED Investors, отмечает, что стартапам придется демонстрировать более быстрый путь к выходу на прибыльность.

Джон Розенбаум, управляющий директор Insight Partners, говорит, что инвесторы «вновь будут требовать больше доказательств соответствия продукта рынку в виде доходов и привлечения клиентов».

Бегство в качество продолжится

Лучшие компании будут процветать в условиях дефицита. Дженни Филдинг из Everywhere Ventures считает, что инвесторы будут и дальше переводить средства в качественные активы.

Какие стартапы будут считаться качественными? Зависит от ситуации, но инвесторы отмечают, что обращают внимание на «умный рост», «лучшую в классе юнит-экономику» и «способность адаптироваться». Нихал Мехта, генеральный партнер в Eniac Ventures, ожидает, что серийные фаундеры будут привлекать больше инвестиций.

«Основатели должны быть уверены, что хороший бизнес получит финансирование, — добавляет Алисса Джаффи, партнер 7wireVentures. — Стартапы, которые сконцентрированы на основных показателях и демонстрируют положительную динамику, убедительную историю и команду, имеют все шансы преуспеть, несмотря на макроэкономические трудности».

2024 станет лучшим годом для инвестиций

Некоторые инвесторы считают, что бегство в качество (см. выше) приведет к тому, что спустя годы фонды, которые инвестировали разумно, смогут хорошо заработать.

«Для тех, кто способен привлекать средства и вкладывать, 2024 год станет одним из наиболее удачных за последнее десятилетие, — уверен Фернандес. — И фаундеры, и инвесторы сконцентрированы на основных показателях бизнеса, в отличие от метрик тщеславия, которые мы наблюдали в 2021 году».

Батлер настроен оптимистично. «Для тех инвесторов, которые были рациональны во время пандемии и располагают капиталом для инвестиций, 2024 год сможет стать одним из лучших для того, чтобы быть активным венчурным инвестором».

Крупные компании продолжат скупать стартапы

Высокие процентные ставки и раздутые оценки стартапов вынудили индустрию венчурного капитала действовать осторожнее.

Стартапы осознали, что поток денег иссяк. Многие закрывают или продают бизнес, что продолжится 2024 году, означая большие возможности для публичных и крупных приватных компаний.

Многие будут «стремиться использовать свой устойчивый баланс и доступ к огромным объемам капитала для органического привлечения клиентов, — считает Джеремия Гордон, главный юрисконсульт и директор по соблюдению требований CapitalG. — В результате 2024 год станет знаменательным для слияний и поглощений».

Рынок заполнят фаундеры без опыта

В этом году волна увольнений продолжилась. По данным Layoffs.fyi, она затронула более 250 тысяч сотрудников из свыше 1100 технологических компаний.

Наверняка некоторые из них больше не желают работать на кого-то и достаточно амбициозны, чтобы запустить свое дело.

«После потрясений в технологической сфере на рынке появится огромный пул предприимчивых, мотивированных и прогрессивных фаундеров, а с ними и целая волна новых стартапов» — говорит Нико Бонатсос, управляющий директор General Catalyst.

Многие инвесторы заявляют, что кризис — лучшее время, чтобы строить бизнес. Например, Airbnb, Uber и Slack появились вскоре после кризиса 2008 года. Но в 2024 году новых инвесторов ждет очень конкурентная среда.

В новых условиях Бонатсос рекомендует им больше наставлять фаундеров в том, как создавать ценность и влияние, сохраняя фокус на социальной составляющей.

Необанки вернут утраченные позиции

Во время пандемии спрос на онлайн-банкинг вырос, что сделало цифровые банки невероятно популярными. Однако их бурное развитие застопорилось из-за экономического спада, снижения венчурных инвестиций и повышенного внимания регуляторов.

Партнер CapitalG Чэнпэн Моу прогнозирует, что необанки ждет эпоха «глобального возрождения», поскольку потребителям становится комфортнее производить транзакции онлайн.

«Легкость использования, более низкие тарифы и увеличение доступности приведут к тому, что новое поколение тех, кто использует технологии с рождения, — в том числе и тех, кто традиционно не обслуживался или обслуживался недостаточно — перенесет свою финансовую жизнь в цифровые каналы» — считает он.

Венчурные компании ждет встреча с реальностью

Год был сложным и для стартапов, и для венчурного капитала. Многие вынуждены пересматривать стратегию и размер фондов. Это привело к небольшим, но значимым изменениям в таких компаниях, как Sequoia, Greycroft и другие.

«В этом году венчурные компании непублично поменяли стратегии, и некоторые инвесторы ушли, поскольку наверху приняли решение свернуть инвестиции в определенные секторы» — объясняет Майкл Янг, старший управляющий партнер OMERS Ventures.

Батлер из Thomvest Ventures прогнозирует, что размер фондов сократится, а наем поставят на паузу, «чтобы активизироваться в 2024 году, когда больше фондов осознают убытки от закрытия стартапов».

Многие венчурные компании столкнулись с трудностями при сборе средств, из-за чего они инвестируют медленнее, пытаясь сохранить капитал и продлить срок существования фондов.

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CEO Techstars Маэль Гаве отмечает, что партнеры с ограниченной ответственностью, которые предоставляют капитал фондам, вероятно, пересмотрят свой подход к расходованию денег и прекратят финансировать венчурные компании, что может усилить консолидацию в отрасли.

«Поскольку индустрия стремится к „новой норме“ с меньшим количеством венчурных капиталистов, единорогов и более разумными оценками, у венчурного бизнеса есть возможность переизобрести себя, чтобы стать более устойчивым, — считает она, —и мы ожидаем, что партнеры последуют этому примеру, применяя новый подход к этому классу активов».

Игровые стартапы компенсируют спад финансирования

В последние два года гейм-индустрия пережила сейсмический сдвиг, поскольку спрос, вызванный пандемией, сократился, а изменения политики конфиденциальности iOS негативно сказались на издателях игр.

Инвесторы прогнозируют, что в новом году спад финансирования игровых стартапов прекратится.

«Поскольку некоторые посткоронавирусные тренды отступают, и люди снова предпочитают проводить больше свободного времени дома, это станет благоприятным фактором для гейминга, в том числе видеоигр и ставок на спорт», — говорит Редди из QED Investors.

Партнер IVP Картник Рамакришнан прогнозирует расцвет уникального игрового опыта благодаря буму искусственного интеллекта.

«ИИ позволит геймингу стать доминирующей формой потребительских медиа в следующие десятилетия» — говорит он, подразумевая, что множество инвесторов захотят получить себе такой актив.

Инвесторы будут выбирать стартапы на ранних стадиях

В первые дни пандемии венчурные компании, которые исторически поддерживали зрелые проекты, переориентировались на стадию посева. Они пытались получить недорогие акции перспективных компаний, чтобы иметь долю в самых привлекательных стартапах, когда они будут масштабироваться.

Инвесторы прогнозируют, что тренд сохранится, и результаты могут быть мрачными.

«Поскольку инвесторы на стадии роста продолжают списывать проблемные активы, а те, кто когда-то был лидером рынка, подают на банкротство, кажется очень соблазнительным изменить стратегию и стать первым инвестором.

Однако построение стартапа на ранней стадии — это не наука, а искусство, и чтобы в нем преуспеть, нужно быть мастером» — считает Навин Чаддха, управляющий партнер в Mayfield.

Финансирование на ранних стадиях будет конкурентным

Последние полтора года финансирование было заморожено, и многие стартапы, которые провели посевные раунды в 2021 году и отложили их, будут вынуждены вернуться к сбору средств в 2024 году, считает Брэд Сврлуга, соучредитель и генеральный партнер Primary.

«Поскольку так много компаний находятся в поиске инвестиций, а инвесторы серии А не торопятся с чеками, есть впечатление, что конкуренция на серии А выросла в три раза» — добавляет он.

Радика Малик, партнер Dell Technologies Capital, прогнозирует, что этот «уровень конкуренции сдвинется к лучшим компаниям, которые способны продемонстрировать рост и скорость за последние 24 месяца, несмотря на условия рынка».

Фаундеры будут больше требовать от инвесторов

В 2020-2021 годах некоторые стартапы получали от инвесторов лишь чеки, но сейчас, вероятно, вырастет спрос на инвесторов с операционным опытом.

Как отмечает Майк Шрёпфер, партнер Gigascale Capital, такие инвесторы смогут предложить портфельным компаниям ценные мнения, стратегическое руководство и практическую поддержку.

Сврлуга призывает фаундеров в поисках финансирования требовать от венчурных капиталистов, включенных в их таблицы капитализации, помочь им «ориентироваться в этих процессах», добавив: «Именно здесь их сети, их поддержка и ресурсы, которыми они могут располагать, будут иметь огромное влияние».

«Пускать пыль в глаза больше не выйдет, ценнее всего будут прямота и сотрудничество между инвесторами, учредителями и советами директоров, — говорит Эндрю Стил, партнер Activant Capital. — В результате будут созданы более сильные и устойчивые компании».

Программы для управления продажами будут иметь огромный успех

Даже если компании стремятся сократить расходы на ПО, они все равно будут приобретать инструменты, которые помогут им увеличить продажи.

Стил ожидает, что программное обеспечение для продаж наберет обороты, в то время как Аль Самбар, генеральный партнер XRC Ventures, прогнозирует, что особым вниманием инвесторов будут пользоваться компании, позволяющие клиентам совершать сделки в любом месте и выполнять заказы.

«Неоспоримая реальность ИИ заключается в том, что он дает возможность генерировать гораздо больше рекламы и доставлять этот контент повсюду», — считает Самбар.

Батлер разделяет его энтузиазм. Он верит в то, что в следующем году технология изменит работу маркетологов и продавцов.

CleanTech привлечет больше внимания, чем когда-либо

В последние три года направление CleanTech продолжит наращивать популярность среди инвесторов, и нет признаков, что в 2024 году этот тренд замедлится.

«У HardTech сейчас непростой момент, — считает Майк Шрепфер, партнер Gigascale Capital. — Я вижу, что следующая волна прорывных технологий придет от предпринимателей, которые используют преимущества быстрого прогресса в биотехнологиях, робототехнике, вычислительной технике и чистой энергетике, чтобы внедрять инновации, которые ранее считались слишком сложными, слишком дорогими и просто немыслимыми».

Новые технологии могут значительно ускорить сокращение выбросов, как только станут менее затратными.

По данным PitchBook, объем венчурного финансирования в CleanTech в 2022 году составил чуть более $59 млрд, а в текущем году пока составляет $50 млрд.

Эгоса Омойги из EchoVC ожидает, что климатические фонды ждет взрывной рост, поскольку они становятся все интереснее для LP, а инвестиции в сектор растут. Но он прогнозирует, что ближе к концу 2024 - началу 2025 года все больше участников рынка начнут сомневаться в технологии и будут более трезво оценивать ее риски.

Приближается эпоха VentureGPT

Вполне вероятно, что искусственный интеллект сможет найти следующую компанию-единорога и инвестировать в нее.

Венчур уже использует программные инструменты для эффективной работы.

Например, Янг из OMERS Ventures рассказывает, что они собирают и сортируют лиды с помощью ИИ и отправляет их инвесторам, если они отвечают их интересам. Брайан Пауэлл, партнер по работе с талантами в Insight Partners, считает, что чат-боты могут составлять должностные инструкции и сообщения для кандидатов, а Мехта из Eniac Ventures хотел бы, чтобы однажды программа смогла вместе с инвесторами голосовать за сделки.

Киберугроз все больше, и бизнес будет усиливать безопасность

«В кризисные или неопределенные времена, в которые мы живем поныне, масштабные атаки становятся чаще, — говорит Снир из Dell Technologies Capital. — Они становятся изощреннее, а их последствия —разнообразнее, и нам необходимо устранять новые болевые точки».

Это означает, что в следующем году стартапы в области кибербезопасности будут процветать. По прогнозам инвесторов, даже если компании будут сокращать бюджет на программное обеспечение, расходы на безопасность в целом не будут меняться.

Кейси Эйлвард, партнер Accel, признается, что внимательно следит за стартапами, ориентированными на потребности малого бизнеса, в то время как Дас из Sapphire Ventures впечатлен компаниями, которые применяют ИИ, чтобы восполнить нехватку специалистов в сфере безопасности.

«По мере роста киберугроз предприятия всех размеров будут искать инновационные решения для обеспечения безопасности, которые позволят им оставаться на шаг впереди хакеров», — считает Дас.

Ажиотаж вокруг DefenseTech будет расти

Многие венчурные капиталисты прогнозируют, что в следующем году у генеративного ИИ появится конкурент.

«Я ожидаю, что в 2024 году оборонные технологии будут в тренде, как это было с генеративным ИИ в 2023 году, и в эту область придет больше инвесторов», — отмечает Чандрасекар из Point72 Ventures.

Инвестиции в оборонные технологии не пользуются таким же вниманием, как ИИ. Но, согласно PitchBook, за последние три года венчурные капиталисты выделили около $100 млрд стартапам в области DefenseTech, что больше общей суммы с 2013 по 2020 годы.

Оборона также является сектором, готовым к кардинальным изменениям, и в нем доминируют несколько компаний, таких как Anduril, SpaceX и Palantir.

«Успех Anduril показывает, что у конкурентов есть возможности, если они глубоко понимают технологию и клиента», — считает Натан Бенайч, основатель и генеральный партнер Air Street Capital.

Фаундеров ждет высокое давление и испытания для психики

Если инвесторы правы, утверждая, что технологическая индустрия окажется на грани выживания, основателям стоит готовиться к душевным испытаниям.

«Печально, но не слишком удивительно, осознавать, что мы на пороге беспрецедентного кризиса психического здоровья фаундеров», — считает Сврлуга.

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Нехватка финансирования, с которой они сталкиваются, последовала за годами пандемических ограничений, разобщенностью команд, войнами и экономическим спадом.

«Мы видим, как основатели, которые и в лучшие времена находились на грани возможного и невозможного, испытывают беспрецедентный стресс, — говорит Сврлуга. — Поскольку рынки капитала, вероятно, не смогут улучшиться в 2024 году, я боюсь, что это давление будет только усиливаться».

Венчурные компании, такие как Primary и Initialized Capital, думают о том, как они могут помочь. Джен Вулф, управляющий партнер Initialized, предполагает, что появится «больше предложений для психического здоровья основателей, поскольку они будут лучше готовиться к предстоящим трудностям и переменам».

Бизнес ограничит траты на ПО

Первый шаг на пути к здоровому бизнесу — контроль над расходами. По мнению инвесторов, в следующем году стартапы будут внимательнее относиться к деньгам, которые они тратят на программное обеспечение. Они попытаются пересмотреть стоимость нужных услуг, отменить другие и найти единых поставщиков.

«Каждый CIO, с которым я общаюсь, обеспокоен повышением цен и дублированием услуг, и они сосредоточены на эффективности», — говорит Пегах Эбрахими, управляющий партнер FPV Ventures.

Этот сдвиг может спровоцировать консолидацию и среди самих стартапов, продолжает Эбрахими. Компании будут переходить от точечных решений к объединению сервисов.

Одни ветераны индустрии будут уходить на пенсию, другие — возвращаться к работе

Венчурному капиталу нужны не расточительные спонсоры, а проницательные умы, которые знают, как выявлять таланты и бережно относиться к капиталу. В связи с этим, считает Омойги из EchoVC, кто-то из партнеров уйдет на пенсию, а кто-то — вернется в бизнес, поскольку морщины, седина и опыт будут ценнее, чем дружелюбное отношение к фаундерам.

Осторожность и терпение помогут выделить по-настоящему ценные проекты в области ИИ среди множества других, которые обращаются к венчурным капиталистам за поддержкой. Инвесторы говорят, что опыт, вероятно, станет главным активом в 2024 году, поскольку все больше начинающих компаний выходят на рынок в поисках инвестиций до посева и на начальной стадии.

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