3 признака того, что вы попали в токсичный коллектив

В материале — о красных флагах, которые указывают, что на рабочем месте процветают токсичные модели поведения.

Рабочие задачи и зона ответственности — далеко не все, что мотивирует человека оставаться в компании. Не менее важны корпоративная культура, начальство и коллеги.

Токсичный начальник

Рабочую культуру формирует не только руководитель, но он задает тон. Вот несколько примеров токсичного поведения с его стороны.

Присваивает чужие заслуги и перекладывает вину

Успех руководителя оценивается по достижениям людей, которыми он управляет. Если проект хорошо реализован, он должен благодарить команду, а не хвалить себя. Если же что-то идет не так, он должен брать на себя ответственность, а не искать виновных. В конце концов, успех команды зависит от умелого руководства.

Кричит, критикует и наказывает

Если на вас когда-нибудь кричал начальник, то скорее всего, вы запомнили это на долгие годы — негативные взаимодействия производят большее впечатление.

Токсичные начальники позволяют своим эмоциям брать верх и пытаются мотивировать подчиненных, угрожая им наказанием, а не хваля их, что не работает. Хорошие же понимают, что ошибки — это возможности для обучения.

Менее очевидные проявления токсичности

Если начальник кричит на вас и приписывает себе ваши заслуги, это настораживает сразу. Однако некоторые модели поведения традиционно считаются «хорошими» и становятся токсичными, если только с ними переусердствовать.

Токсичная продуктивность

Хороший пример — «культура хастла», которая прославляет недосыпание, переработки и постоянную занятость. Другими словами, в этой культуре ценится, когда человек непрерывно занят (пусть и бессмысленной работой), а не концентрируется на том, что действительно важно. И это приводит к стрессу, тревоге и выгоранию.

Токсичная лояльность

Руководитель ожидает, что сотрудники будут лояльно относиться к компании. Но иногда это заходит слишком далеко, и во благо коллектива людей заставляют совершать аморальные действия или жертвовать собственным благополучием. Токсичные начальники часто требуют подобной приверженности компании, что приводит к обратным результатам.

Токсичная позитивность

Это может показаться удивительным: разве позитивный настрой — не признак хорошего коллектива? Однако токсичная позитивность не позволяет людям делиться своими чувствами и опытом на работе. Например, человеку в стрессовой ситуации могут сказать, что «во всем есть свои плюсы».

В свою очередь, в более здоровой культуре с хорошим руководством к проблемам сотрудников относятся с понимаем и позволяют им выражать негативные эмоции.

Что делать, если вы попали в токсичный коллектив

Это не полный список признаков, но если какой-то из них кажется знакомым, то вот как защитить себя.

Объясните, какое поведение для вас неприемлемо. Подумайте, что будете делать, если произойдет что-то токсичное.

Если вы работаете в токсичном коллективе, то скорее всего, в конце дня чувствуете упадок сил. Чтобы не приносить этот настрой домой, выделите немного времени после работы на «перезагрузку».

Если же эти советы не помогли, возможно, стоит начать искать новую работу с учетом этих «красных флагов».

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Фото на обложке: New Africa / Shutterstock