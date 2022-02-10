S&P 500, Nasdaq Composite и индекс Доу Джонса: в чем их различия и как в них инвестировать

Рассказываем, что такое S&P 500, Nasdaq Composite и индекс Доу Джонса и как добавить их в инвестиционный портфель.

Возможно, вы сомневаетесь, стоит ли начинать инвестировать сейчас, учитывая недавние колебания фондового рынка. Конечно, резкие падения могут пугать. Но главное помнить: фондовому рынку свойственны «приливы и отливы», а подобные коррекции — в порядке вещей.

Если вы собираетесь инвестировать, то попробуйте начать с относительно безопасного варианта — индексных фондов.

Индексный фонд — тип объединенных инвестиций (взаимный или торгуемый на бирже фонд), который отслеживает состояние определенного рынка или сектора. Например, существуют индексные фонды, отслеживающие показатели S&P 500, Nasdaq Composite и промышленного индекса Доу Джонса.

Любой из этих фондов может отлично вписаться в ваш портфель, поскольку они представляют широкую и диверсифицированную долю фондового рынка.

S&P 500

S&P 500 — фондовый индекс, включающий 500 крупнейших публичных компаний США, акции которых составляют около 70% стоимости всего фондового рынка. Из-за этого S&P 500 часто используют для представления фондового рынка в целом. Например, когда инвесторы и аналитики обсуждают состояние «фондового рынка», часто они ссылаются именно на S&P 500.

S&P 500 взвешен по капитализации. Это означает, что рыночная капитализация включенных в него компаний корректируется в зависимости от количества акций, доступных для публичной торговли. Компании с более высокой рыночной капитализацией имеют больший вес.

Nasdaq Composite

Nasdaq Composite — фондовый индекс, который включает обыкновенные акции американских и международных компаний, зарегистрированных на бирже Nasdaq. Nasdaq — первая электронная фондовая биржа, на которой торгуются многие известные технологические компании.

«Индекс Nasdaq Composite включает большее число компаний, но среди них значительно преобладают технологические», — рассказывает инвестиционный консультант Кэтрин Фокс.

По ее словам, поскольку разместиться на Nasdaq легче, чем на Нью-Йоркской фондовой бирже, некоторые небольшие компании, ориентированные преимущественно на рост, предпочитают именно ее. Технологические компании составляют около 50% Nasdaq Composite, поэтому он часто используется для представления всего технологического сектора.

Как и S&P 500, Nasdaq Composite взвешен по капитализации, а значит, компании с более высокой рыночной капитализацией имеют больший вес.

Nasdaq 100 — еще один фондовой индекс, состоящий из 100 крупнейших компаний, размещенных на бирже Nasdaq. Он включает еще большее количество акций технологических компаний, чем Nasdaq Composite.

Промышленный индекс Доу Джонса

Промышленный индекс Доу Джонса (Dow Jones Industrial Average) — старейший фондовый индекс, который был создан Чарльзом Доу в 1884 году и изначально включал 12 компаний.

Сейчас в него входят 30 «голубых фишек» — крупнейших и надежных компаний со стабильной доходностью, которые являются лидерами различных секторов экономики США. Фокс добавляет, что такие компании также часто платят дивиденды.

В отличие от S&P 500 и Nasdaq Composite, компании, входящие в индекс Доу Джонса, отбираются вручную специальной комиссией по таким показателям, как репутация, рост, сектор и прочие. Кроме того, Доу Джонс взвешен по цене, а значит, каждая компания составляет процент индекса, пропорциональный текущей стоимости ее акций.

Чем различаются

Между этими тремя индексами есть три основных различия.

Размер

Одно из основных различий — число компаний, входящих в эти индексы. Nasdaq Composite и Доу Джонс находятся на двух крайних концах спектра: первый включает 2,5 тысяч компаний, а второй — всего 30. S&P 500 состоит из 500 компаний.

Отраслевая диверсификация

Nasdaq Composite наименее диверсифицирован, поскольку на 52% состоит из акций технологических компаний. Следующий крупнейший сектор в этом индексе — потребительские товары (16%).

С другой стороны, индекс Доу Джонса целенаправленно диверсифицирован по многим секторам. S&P 500 включает 11 отраслей, причем ни один из них не превышает 30% индекса.

Критерии выбора акций

Каждый их трех индексов использует собственный подход к выбору компаний.

S&P 500 включает 500 крупнейших американских компаний с рыночной капитализацией $13,1 млрд и выше. При этом также учитывается доля их акций, находящихся в свободном обращении, финансовая жизнеспособность, ликвидность и сектор.

Nasdaq Composite придерживается более простых критериев отбора. В индекс входят обыкновенные акции всех американских и международных компаний, представленных на бирже Nasdaq.

В свою очередь, индекс Доу Джонса вручную отбирает 30 компаний, уделяя особое внимание «голубым фишкам» с отличной репутацией и устойчивым ростом и учитывая разнообразие секторов.

Куда инвестировать

S&P 500, Nasdaq Composite и индекс Доу Джонса — три самых популярных индекса на фондовом рынке. А благодаря индексным фондам, их с легкостью можно добавить в свой портфель, не вкладываясь при этом в несколько компаний по отдельности.

«Инвесторы просто не могут позволить себе делать большие ставки на отдельные ценные бумаги, — рассказывает Роберт Джонсон, профессор финансов Крейтонского университета. — Интуиция здесь довольно проста. Эффективность инвестиций неизвестна. Комиссия известна. Если сократить комиссию, вкладываясь в недорогие индексные фонды, то большая часть денег, заработанных тяжким трудом, будет работать».

Но как же определить, во что стоит инвестировать? Вот несколько возможных стратегий.

S&P 500

Если ваша цель — пополнить инвестиционный портфель акциями компаний с высокой капитализацией, то достаточно обратить внимание на S&P 500. По словам Фокс, это позволит расширить не только число компаний, но и секторов. «Вы получаете самый широкий доступ к фондовому рынку США», — утверждает она.

Все три индекса

Каждый из этих индексов предлагает свои уникальные преимущества:

Доу Джонс — отраслевую диверсификацию;

Nasdaq — широкое разнообразие компаний;

S&P 500 — сочетание и того, и другого.

Поэтому добавить в свой портфель можно все три, что позволит «заработать средний показатель по индексам и не сомневаться в выборе», как утверждает Джонсон.

«В течение некоторых периодов один из них будет существенно превосходить другие. Если ваш портфель диверсифицирован по всем трем, то вы с меньшей вероятностью будете сожалеть о том, что не вложились в индекс, показавший лучшие результаты», — объясняет Джонсон.

Прочие фонды

Несомненно, акции компаний с высокой капитализацией должны присутствовать в портфеле, и для большинства инвесторов они составляют большую его часть.

Однако не стоит забывать о диверсификации как по размеру компаний, так и по их местоположению. В этом помогут фонды облигаций, фонды, включающие компании со средней и малой капитализацией и международные фонды. Получить к ним доступ также можно через индексные, взаимные и биржевые фонды.

Главное, не забывайте, что инвестиции в фондовый рынок — это долгосрочная игра. Не стоит продавать активы во время падения рынка. Лучше подождать, и вложения обязательно вырастут.

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