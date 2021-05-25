32 микропривычек, которые сделают из вас другого человека

Яна Носенко
Каждый раз, когда мы решаем радикально изменить свою жизнь, у нас, как правило, не получается этого сделать. Причиной этому может быть так называемый гомеостатический импульс. Когда мы резко меняем свой образ жизни, тело стремится вернуть нас к «нормальному» или «безопасному» состоянию. Поэтому важный принцип изменений — постепенное и дозированное внедрение полезных привычек.
32 микропривычек, которые сделают из вас другого человекаЯна Носенко
- Пейте на полстакана больше воды каждый день.
- Удалите одно приложение для социальных сетей со своего телефона.
- Вставайте на десять минут раньше.
- Чаще поднимайтесь по лестнице и реже используйте лифт.
- Сходите в спортзал и потренируйтесь 15 минут.
- Совершите маленький поступок ради своего партнера.
- В конце дня протрите одну поверхность в комнате.
- Наведите порядок в одном шкафу.
- Избавьтесь от одного мешка мусора.
- Пожертвуйте вещи, которые вам не нужны.
- Готовьте ужин хотя бы раз в неделю. Также можно разделить эту обязанность с домочадцами. Это поможет сократить потребление готовой еды.
- Разберите одежду и составьте образы на разные сезоны. Сфотографируйте их и загрузите в отдельный альбом на телефоне.
- Всякий раз, когда вы задумываетесь о том, что пора позвонить или написать близким — делайте это.
- Отправляйте одно «неудобное» письмо каждый день. Например, напишите сообщение тому, кто может помочь достичь определенной цели. Это может приглашение или отклик на вакансию. Если делать это на протяжении 365 дней, возможно, 300 писем останутся без ответа, но даже один email может изменить вашу жизнь.
- Внесите платеж в счет погашения текущего долга.
- Старайтесь гасить крупные займы в течение одного года.
- Удалите со своего телефона один контакт, с которым вы не планируете поддерживать связь.
- Посетите одно мероприятие, связанное с вашими увлечениями.
- Прочтите одну страницу книги, которую хотите начать.
- В следующий раз, когда вы захотите сказать себе что-то плохое, настройтесь на то, что вы не поверите этому.
- Просыпаясь, пообещайте себе, что не будете беспокоиться хотя бы сегодня.
- Медитируйте по утрам в течение минуты.
- Посвятите пару минут растяжке тела.
- Напоминайте себе делать один глубокий вдох.
- Делайте комплименты окружающим.
- Не забывайте хвалить и себя.
- Говорите «нет» тому, что вы не хотите делать.
- Когда вы почувствуете гнев, задумайтесь, что существуют и другие способы решения проблем.
- Хотя бы на одну ночь перестаньте беспокоиться о своем теле и насладитесь жизнью.
- Сделайте одну памятную фотографию.
- Избавьтесь от вещи, которая навевает негативные воспоминания.
- Продолжайте делать все это, пока ваша жизнь не изменится в лучшую сторону.
Фото на обложке: Unsplash
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