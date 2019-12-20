Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Истории

В Мексике появился первый в мире жилой район, напечатанный на 3D-принтере

Истории
Вероника Елкина
Вероника Елкина

Редактор

Вероника Елкина

За 24 часа огромный 3D-принтер может напечатать дом с двумя спальнями, гостиной, кухней и ванной. Первые жильцы заселятся в такие дома, когда будет проведена местная инфраструктура. 

В Мексике появился первый в мире жилой район, напечатанный на 3D-принтере

Недалеко от одного города в южной части Мексики стоит десятиметровый принтер, который недавно напечатал стены для первого в мире жилого района, созданного с помощью 3D-печати.

В начале декабря напечатанные дома получили крышу, окна и внутреннее убранство. Благотворительная организация New Story, которая занимается этим проектом, считает, что 3D-печать может дать доступное жилье людям из беднейших уголков мира. «Мы считаем, что смогли доказать реальность этой идеи тем, что привезли это устройство в сельскую местность в Мексике, где наблюдается сейсмическая активность, и смогли напечатать с его помощью первые дома», — говорит Бретт Хаглер, генеральный директор и сооснователь New Story.

Его компания была основана пять лет назад и занимается предоставлением жилья населению, живущему в условиях крайней бедности. Организация уже построила традиционным способом более 2700 домов в Боливии, Мексике, Сальвадоре и на Гаити. 

Как правильно потратить капитал и накопить репутацию на старте. Узнайте в игре!

Фото: New Story

После землетрясения в 2010 году в Гаити было трудно восстановить дома после разрушения, но New Story улучшили процесс строительства так, чтобы быстрее возводить жилье. Организация поняла, что с помощью новой технологии можно работать быстрее и менее затратно. Два года назад она заключила сотрудничество с компанией Icon, и начала разрабатывать 3D-принтер, способный печатать даже в самых трудных условиях.

Принтер называется Vulcan II. Это не первое устройство, которое может напечатать целый дом. Однако новый жилой район в Мексике из 50 распечатанных домов станет первым местом, где эта технология была использована в таких масштабах. Другие компании экспериментировали со строительством распечатанных домов, но все испытания проводились в контролируемых условиях или в местах, с низким риском возникновения природных катаклизмов.

Изначально команда New Story планировала печатать дома в другой части Мексики, но столкнулась с трудностями — долгое время организация не могла получить у правительства разрешение на строительство. Поэтому было решено напечатать дома южнее, в Табаско, штате, граничащем с Гватемалой. В новой локации был более высокий риск возникновения землетрясений, поэтому дизайн домов пришлось доработать.

Фото: New Story

После успешных испытаний принтер отправили на грузовике в штат, однако он застрял на таможне на три месяца. «Устройство совершенно новое, очевидно, что оно не существует [в базе]», — поясняет Хаглер. Когда 3D-принтер прибыл в пункт назначения, начался сезон дождей. В какой-то момент вход на строительную площадку затопило и туда неделю никто не мог попасть.

Однако самый важный тест — сможет ли принтер распечатать на площадке дом — прошел успешно. Принтер слоями выкладывает бетонную смесь и получаются полы и стены. Программа следит за погодными условиями и корректирует смесь соответствующим образом. «Утром погода может быть сухой, а к вечеру возможна влажность, из-за чего приходится менять вязкость смеси, чтобы поддерживать одинаковое качество печати весь день», — объясняет соосновательница New Story Александрия Лафци.

Процесс печати происходит автономно, команда может вносить только небольшие корректировки в схему. При этом можно печатать несколько домов одновременно. Первые два дома печатались в одно и то же время, общее время печати составило 24 часа, но длилось несколько дней, потому что команда хотела работать только днем. В будущем авторы проекта надеются, что смогут запускать принтер на более долгие периоды, чтобы ускорить процесс строительства.

В получившихся домах есть две спальни, гостиная, кухня и ванная — что куда лучше простых хижин, в которых живут местные жители. Семьи, которые будут жить в напечатанных домах, в среднем зарабатывают $76,50 в месяц. «Для многих семей это будет первый дом с туалетом не во дворе и полноценной канализацией», — говорит Лафци. А еще в отличие от хижин, такие дома способны выдержать землетрясение. Благотворительная организация сотрудничает с местным правительством, которое выделит землю и инфраструктуру для строительства дорог и проведения электричества для 50 семей, которые нуждаются в жилье больше всего. Когда New Story закончит печатать все дома, в них сразу же заселятся новые жильцы.

Фото: New Story

Некоторые семьи уже осмотрели получившиеся дома и отметили, что они не протекают во время сильного дождя. «Когда идет дождь, крыша нашего дома начинает течь и хуже всего, когда это случается ночью, — говорит Канделария Эрнандез, которая живет в однокомнатной хижине вместе с семью членами своей семьи. — Приходится просыпаться и расставлять кастрюли, чтобы не промокли вещи».

«Индустрии строительства нужна смена парадигмы, — считает Алекс Ле Ру, сооснователь и технический директор Icon. — Нам не нужно выбирать между доступностью и надежностью». Компания планирует печатать еще новые дома и развивать свою технологию. Многие представители местных правительств в Латинской Америке уже проявили интерес к проекту и даже побывали на месте текущего строительства. «Как только люди видят наш проект своими глазами, он больше не кажется им безумной идеей», — говорит Хаглер. 

Источник.

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Как заработать на 3D-печати: обзор перспективных ниш
  2. 2 В 2021 году на орбиту отправится ракета, напечатанная на 3D-принтере
  3. 3 «Экспонаты трогать разрешается»: как 3D-печать трансформирует музеи
  4. 4 Ученые планируют напечатать новую Пальмиру на 3D-принтере

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

20 декабря 2019

Акселератор StartupDrive от «Газпром нефти»

22 декабря 2019

Олимпиада по программированию

24 декабря 2019

Starta Accelerator Food Track

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

20 декабря 2019

Startup Hackathon Sk

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

20 декабря 2019

Акселератор StartupDrive от «Газпром нефти»

22 декабря 2019

Олимпиада по программированию

24 декабря 2019

Starta Accelerator Food Track

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

20.12.2019

Startup Hackathon Sk

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

23 — 25 декабря 2019

Kafka Streams для разработчиков

3 — 10 января 2020

Выездная школа программирования GoToCamp

15 января — 18 марта 2020

Продуктовый лидер

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ