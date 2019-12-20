В Мексике появился первый в мире жилой район, напечатанный на 3D-принтере

За 24 часа огромный 3D-принтер может напечатать дом с двумя спальнями, гостиной, кухней и ванной. Первые жильцы заселятся в такие дома, когда будет проведена местная инфраструктура.

Недалеко от одного города в южной части Мексики стоит десятиметровый принтер, который недавно напечатал стены для первого в мире жилого района, созданного с помощью 3D-печати.

В начале декабря напечатанные дома получили крышу, окна и внутреннее убранство. Благотворительная организация New Story, которая занимается этим проектом, считает, что 3D-печать может дать доступное жилье людям из беднейших уголков мира. «Мы считаем, что смогли доказать реальность этой идеи тем, что привезли это устройство в сельскую местность в Мексике, где наблюдается сейсмическая активность, и смогли напечатать с его помощью первые дома», — говорит Бретт Хаглер, генеральный директор и сооснователь New Story.

Его компания была основана пять лет назад и занимается предоставлением жилья населению, живущему в условиях крайней бедности. Организация уже построила традиционным способом более 2700 домов в Боливии, Мексике, Сальвадоре и на Гаити.

Фото: New Story

После землетрясения в 2010 году в Гаити было трудно восстановить дома после разрушения, но New Story улучшили процесс строительства так, чтобы быстрее возводить жилье. Организация поняла, что с помощью новой технологии можно работать быстрее и менее затратно. Два года назад она заключила сотрудничество с компанией Icon, и начала разрабатывать 3D-принтер, способный печатать даже в самых трудных условиях.

Принтер называется Vulcan II. Это не первое устройство, которое может напечатать целый дом. Однако новый жилой район в Мексике из 50 распечатанных домов станет первым местом, где эта технология была использована в таких масштабах. Другие компании экспериментировали со строительством распечатанных домов, но все испытания проводились в контролируемых условиях или в местах, с низким риском возникновения природных катаклизмов.

Изначально команда New Story планировала печатать дома в другой части Мексики, но столкнулась с трудностями — долгое время организация не могла получить у правительства разрешение на строительство. Поэтому было решено напечатать дома южнее, в Табаско, штате, граничащем с Гватемалой. В новой локации был более высокий риск возникновения землетрясений, поэтому дизайн домов пришлось доработать.

Фото: New Story

После успешных испытаний принтер отправили на грузовике в штат, однако он застрял на таможне на три месяца. «Устройство совершенно новое, очевидно, что оно не существует [в базе]», — поясняет Хаглер. Когда 3D-принтер прибыл в пункт назначения, начался сезон дождей. В какой-то момент вход на строительную площадку затопило и туда неделю никто не мог попасть.

Однако самый важный тест — сможет ли принтер распечатать на площадке дом — прошел успешно. Принтер слоями выкладывает бетонную смесь и получаются полы и стены. Программа следит за погодными условиями и корректирует смесь соответствующим образом. «Утром погода может быть сухой, а к вечеру возможна влажность, из-за чего приходится менять вязкость смеси, чтобы поддерживать одинаковое качество печати весь день», — объясняет соосновательница New Story Александрия Лафци.

Процесс печати происходит автономно, команда может вносить только небольшие корректировки в схему. При этом можно печатать несколько домов одновременно. Первые два дома печатались в одно и то же время, общее время печати составило 24 часа, но длилось несколько дней, потому что команда хотела работать только днем. В будущем авторы проекта надеются, что смогут запускать принтер на более долгие периоды, чтобы ускорить процесс строительства.

В получившихся домах есть две спальни, гостиная, кухня и ванная — что куда лучше простых хижин, в которых живут местные жители. Семьи, которые будут жить в напечатанных домах, в среднем зарабатывают $76,50 в месяц. «Для многих семей это будет первый дом с туалетом не во дворе и полноценной канализацией», — говорит Лафци. А еще в отличие от хижин, такие дома способны выдержать землетрясение. Благотворительная организация сотрудничает с местным правительством, которое выделит землю и инфраструктуру для строительства дорог и проведения электричества для 50 семей, которые нуждаются в жилье больше всего. Когда New Story закончит печатать все дома, в них сразу же заселятся новые жильцы.

Фото: New Story

Некоторые семьи уже осмотрели получившиеся дома и отметили, что они не протекают во время сильного дождя. «Когда идет дождь, крыша нашего дома начинает течь и хуже всего, когда это случается ночью, — говорит Канделария Эрнандез, которая живет в однокомнатной хижине вместе с семью членами своей семьи. — Приходится просыпаться и расставлять кастрюли, чтобы не промокли вещи».

«Индустрии строительства нужна смена парадигмы, — считает Алекс Ле Ру, сооснователь и технический директор Icon. — Нам не нужно выбирать между доступностью и надежностью». Компания планирует печатать еще новые дома и развивать свою технологию. Многие представители местных правительств в Латинской Америке уже проявили интерес к проекту и даже побывали на месте текущего строительства. «Как только люди видят наш проект своими глазами, он больше не кажется им безумной идеей», — говорит Хаглер.

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