Четыре недорогие маркетинговые стратегии, которые стоит реализовать этой весной

Хороший маркетинг — это основа успешной предпринимательской деятельности. Однако многие бизнесы только начинают восстанавливаться от кризиса прошлого года и не имеют достаточно средств и времени, чтобы проводить полноценную кампанию. Если вы оказались в такой ситуации, то не стоит отчаиваться и ждать возвращения к норме — так вы рискуете упустить ценных клиентов. Эти четыре маркетинговые стратегии не потребуют от вас лишних затрат и их можно развивать уже сейчас.

Подарки и розыгрыши

Мероприятие не только оставит у победителей приятное впечатление, но и побудит других стать клиентами, чтобы получить приз в следующий раз. Индивидуальный таргетинг позволяет клиентам почувствовать себя замеченными. Если розыгрыш будет удовлетворять их интересам, это принесет бизнесу дополнительную прибыль. Для местной целевой аудитории можно раздавать подарочные карты от местных компаний, например кофеен. Эта акция также позволит сформировать отношения с малыми бизнесами и, возможно, даже организовать с ними другие совместные розыгрыши.

Акции

2020 год уже позади, но коронавирусные ограничения и холода все еще остались с нами. Поскольку в некоторых регионах зима еще не закончилось, возможно, самое время провести сезонную акцию. Это могут быть как большие скидки на товары, так и предупреждение о скором повышении цен. Такая кампания продемонстрирует постоянным и новым клиентам, что бизнес ориентирован на будущее развитие.

Реферальный маркетинг

На создание комплексной реферальной системы требуется много времени и энергии. Однако в долгосрочной перспективе эта стратегия поможет сэкономить временные ресурсы и принесет прибыль. Реферальный маркетинг позволяет не только расширить клиентскую базу, но и завоевать доверие новых покупателей. Достаточно небольших стимулов, например персонализированных посланий и подарочных карт в онлайн-магазины. Благодаря им люди почувствуют себя ценными и продолжат рекомендовать ваш бизнес.

Community-маркетинг

Благотворительность положительно влияет на имидж компании. Это может быть как денежное пожертвование, так и раздача сотрудниками продуктов питания нуждающимся. Это покажет, что бизнес работает на благо общества, и привлечет тех, кто уделяет этому особое внимание. Клиенты, в свою очередь, будут охотнее поддерживать компанию, которая занимается общественной деятельностью в тяжелые времена.

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