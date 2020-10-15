Четыре привычки, которые изменят ваше финансовое будущее

Бесконечные скидки и распродажи вынуждают нас постоянно тратить деньги — даже если мы не планируем совершать новые покупки. Эти четыре привычки помогут оптимизировать расходы, более обдуманно относиться к тратам и создать надежный финансовый фундамент для будущего.

Обдумывать все траты

Люди совершают большинство покупок не по необходимости, а по желанию. Часто причина покупки оказывается не слишком весомой, особенно если бюджет уже распланирован. Одних к тратам подталкивают скидки, других — желание самоутвердиться или произвести впечатление на других. Однако поступать так не очень разумно.

Постарайтесь не поддаваться импульсивному желанию что-то купить. Анализируйте каждую потенциальную покупку. В современном обществе принято иметь собственную квартиру и машину — но, возможно, вам они не нужны? Тогда не придется работать десятки лет только ради этих приобретений.

Перед каждой покупкой спрашивайте себя: действительно ли эта вещь необходима? Привычка анализировать траты — первый шаг к стабильному финансовому будущему.

Отложить покупку на несколько недель

Иногда кажется, что новая вещь изменит привычный ход жизни: велосипед заставит совершать велопрогулки, ноутбук — работать над собственной книгой, а кофемашина —варить вкусный кофе каждое утро.

Однако если у вас уже есть велосипед, на котором вы не ездите, — скорее всего, не будете кататься и на новом. Если вы не начали писать книгу на старом ноутбуке, то и новый не будет стимулом для работы. Если сейчас вы не пьете кофе по утрам, дело может быть не в новой кофеварке.

Будьте реалистами: если вы не делаете что-либо сейчас, новая вещь вряд ли подтолкнет вас к действиям. Скорее всего, она просто будет лежать без дела.

Чтобы убедиться в твердости своих намерений, можно отложить покупку на несколько недель. Если за это время вы не передумали, покупка будет стоить потраченных денег. Если решили не покупать товар или забыли о нем — сейчас он вам не нужен.

Однако важно не переусердствовать и не лишать себя необходимых вещей.Если у вас порвались носки — не откладывайте покупку новых. Откладывать стоит крупные покупки, цена которых начинается от нескольких тысяч.

Подключить автоматические отчисления на накопительные счета

Накопления — это залог счастливого будущего. Можно разделить их на несколько частей: инвестиционный счет, сберегательный счет, накопления на крупные покупки. К каждому счету стоит подключить автоматические отчисления от доходов.

Многие расходы зависят от привычек. Если в понедельник вы получаете зарплату и сразу идете в магазин, скорее всего, вы что-нибудь купите. Даже если это будет девятая пара обуви или семнадцатый свитер..

Но если в день зарплаты часть дохода автоматически попадет на сберегательный счет, у вас будет два варианта:

зайти в приложение банка, перевести деньги со счета на карту и потратить их;

оставить деньги на накопительном счету и вместо шопинга потратить время на что-нибудь другое.

Вероятнее всего, вы выберите второй вариант. Автоматические отчисления повышают шанс сэкономить и избежать покупки ненужных вещей.

Найти способы безболезненно сократить расходы

Человек тратит большую часть жизни в попытке заработать как можно больше денег, а затем тратит их на вещи, многие из которых даже не использует. Со временем начинает казаться, что бессмысленные покупки помогают отвлечься от внешних стрессов: усталости от ежеденевных поездок в офис, скучной работы и раздражающего начальника. Но это не работает. Если вы не получаете удовольствия от жизни или работы — пора что-то поменять.

Начните с трат и попробуйте сократить ненужные расходы.

Для начала определите, сколько и на что вы тратите в месяц. Проанализируйте, где и какие продукты вы покупаете, на какие сервисы подписаны, какую одежду и обувь носите, как часто обедаете в кафе. Подумайте, все ли расходы необходимы.

Сократив некоторые расходы, вы сможете позволить себе работать ради удовольствия, а не ради денег.

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