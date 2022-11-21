От датчиков воды до мяса из грибов: 4 технологии будущего в сфере продовольствия и сельского хозяйства

Технологии для повышения урожайности, новые виды альтернативного мяса и прочие инновации делают производство продуктов питания более эффективным и экологичным, принося пользу всей планете.

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Победители в категории: «продовольствие и сельское хозяйство»

Arable

Помогает экономить воду

Изменение климата усугубляет засуху, наводнения и аномальную жару. В таких условиях фермерам становится все труднее выращивать продукты питания.

9 декабря 2022 года AgroCode Hub при поддержке АО «Россельхозбанк» проведет всероссийскую премию AgroCode Awards 2022. Подробные условия и регистрация — на сайте. Подать заявку на участие можно до 24 ноября.

Сенсорное устройство Arable, работающее на солнечной энергии, помогает следить за состоянием поля. Оно оценивает тепловую нагрузку, потребности в поливе и загрязнение воздуха, в реальном времени обновляя эту информацию в приложении. Система помогает фермерам быстрее реагировать на изменения и вдвое сократить потребление воды.

Mushlabs

Создает полезную альтернативу мясу

Берлинский стартап Mushlabs выращивает мицелий (корневидную часть грибов) в больших биореакторах, питая его с помощью пищевых отходов. Затем из этой биомассы изготавливается альтернативное мясо.

В ходе этого процесса вырабатывается в десять раз меньше выбросов по сравнению с производством говядины. Конечный продукт содержит много белка и гораздо меньше ингредиентов, чем во многих других видах искусственного мяса.

Upcycled Foods

Изготавливает продукты из пищевых отходов

С помощью запатентованного процесса Upcycled Foods производит ингредиенты для новых продуктов из тех, что в противном случае стали бы отходами, например отработанных дрожжей из пивоварен. На данный момент стартап создал 30 видов переработанных продуктов в сотрудничестве с другими брендами.

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InnerPlant — перепрограммировала ДНК растений сои, чтобы они могли «сообщать» фермерам о патогенных бактериях и засухе.

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