Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Истории

От датчиков воды до мяса из грибов: 4 технологии будущего в сфере продовольствия и сельского хозяйства

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Технологии для повышения урожайности, новые виды альтернативного мяса и прочие инновации делают производство продуктов питания более эффективным и экологичным, принося пользу всей планете.

В этом году издание Fast Company традиционно провело премию Next Big Things in Tech, посвященную инновациям, которые формируют будущее различных индустрий. В этом списке представлены компании из категории «продовольствие и сельское хозяйство».
От датчиков воды до мяса из грибов: 4 технологии будущего в сфере продовольствия и сельского хозяйства

Предыдущая часть:

От велокомпьютера до AR в хирургии: 10 технологий будущего в сферах здоровья, благополучия и фитнеса

Победители в категории: «продовольствие и сельское хозяйство»

Arable

Помогает экономить воду

Изменение климата усугубляет засуху, наводнения и аномальную жару. В таких условиях фермерам становится все труднее выращивать продукты питания.

9 декабря 2022 года AgroCode Hub при поддержке АО «Россельхозбанк» проведет всероссийскую премию AgroCode Awards 2022. Подробные условия и регистрация — на сайтеПодать заявку на участие можно до 24 ноября. 

Сенсорное устройство Arable, работающее на солнечной энергии, помогает следить за состоянием поля. Оно оценивает тепловую нагрузку, потребности в поливе и загрязнение воздуха, в реальном времени обновляя эту информацию в приложении. Система помогает фермерам быстрее реагировать на изменения и вдвое сократить потребление воды.

Mushlabs

Создает полезную альтернативу мясу

Берлинский стартап Mushlabs выращивает мицелий (корневидную часть грибов) в больших биореакторах, питая его с помощью пищевых отходов. Затем из этой биомассы изготавливается альтернативное мясо.

RB.RU готовит большое обновление — и мы хотим учесть пожелания и интересы вас, наших читателей. Если вы готовы поделиться своим мнением об RB.RU, переходите по ссылке, чтобы заполнить короткую анкету.

В ходе этого процесса вырабатывается в десять раз меньше выбросов по сравнению с производством говядины. Конечный продукт содержит много белка и гораздо меньше ингредиентов, чем во многих других видах искусственного мяса.

Upcycled Foods

Изготавливает продукты из пищевых отходов

С помощью запатентованного процесса Upcycled Foods производит ингредиенты для новых продуктов из тех, что в противном случае стали бы отходами, например отработанных дрожжей из пивоварен. На данный момент стартап создал 30 видов переработанных продуктов в сотрудничестве с другими брендами.

В этой категории также стоит отметить:

  • InnerPlant — перепрограммировала ДНК растений сои, чтобы они могли «сообщать» фермерам о патогенных бактериях и засухе.

Источник.

Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Стартап Umaro Foods разработал реалистичный веганский бекон из водорослей
  2. 2 FoodTech на распутье: что делать компаниям в условиях санкций
  3. 3 С какими трудностями столкнулись производители растительного мяса и как они с ними справляются
  4. 4 Baring заходит в TravelTech, Phystech Ventures — в альтфуд, а Nexters на Nasdaq: российский венчур в июле
  5. 5 5 перспективных направлений FoodTech для заработка на глобальном рынке
FutureFood
Кто производит «альтернативную» еду
Карта

ВОЗМОЖНОСТИ

21 ноября 2022

Всероссийский конкурс «Start-up СПбГУ — 2023»

22 ноября 2022

HACK-the-ICE 4.0

25 ноября 2022

Funded, not Fired

Все ВОЗМОЖНОСТИ