Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Истории

4 простых инвестиционных совета от финансового аналитика

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор

Дарья Сидорова

Многие начинающие инвесторы хотят получить большую прибыль, но при этом боятся риска. Однако на деле он сопровождает любое стоящее вложение. В своем блоге на Medium финансовый аналитик Шон Кернан поделился инвестиционными советами и собственным успешным опытом в этой сфере. Приводим перевод его статьи.

4 простых инвестиционных совета от финансового аналитика

Придерживайтесь золотого правила

Покупка акций предполагает, что вы становитесь бизнес-партнером, а не просто вкладываете небольшую сумму в надежде, что она вырастет.

Золотое правило: инвестируйте в бизнес, который вам понятен и интересен.

Вот пример того, как я выбрал прибыльный бизнес. Десять лет назад я развелся и оказался на совершенно другом рынке знакомств. Я скептически относился к онлайн-дейтингу, но по настоянию друга решил попробовать. Результат меня поразил: на вторник, пятницу и субботу у меня уже были запланированы свидания.

Год спустя компания Match Group, которая владеет таким сервисами для знакомств, как Tinder, OkCupid, Hinge и Plenty of Fish, совершила IPO. Я использовал ее продукт и был полностью готов к покупке. Я был убежден, что за онлайн-знакомствами стоит будущее. К тому же в этом сфере была очень низкая конкуренция. С тех пор оценка компании выросла более чем в 11 раз. Я жалею лишь о том, что не купил больше.

Прежде чем вкладываться в какую-либо компанию, стоит задать себе несколько вопросов.

  • «Следую ли я за популярными тенденциями?»
  • «Могут ли конкуренты превзойти эту компанию в будущем?»
  • «Создает ли организация то, чего нет у других?»

Не попадайтесь в логические ловушки. Например, дешевая акция не обязательно приводит к хорошей сделке. Как правило, все наоборот. Покупка дорогих акций также не всегда означает плохую инвестицию. Пять лет назад многие считали, что $600 за одну акцию Amazon — слишком дорого. Теперь каждая из них оценивается более чем в $3 тысячи.

Фото: Google

Поэтому не стоит инвестировать в незнакомые продукты и индустрии. Этот подход не только опрометчив, но и лишает весь процесс веселья. Вы просто будете ломать голову в попытке понять, по каким причинам растет и падает стоимость ваших акций.

Не бойтесь рисковать

Принять решение в нужный момент — одна из самых сложных задач в мире инвестиций. Возможности часто сопровождаются плохими новостями, а успех требует сильной интуиции.

Как правило, если акции получают положительные обзоры, то они повышаются в цене. В таком случае велик шанс переплатить.

Премия молодых предпринимателей Young Awards 2021. Подать заявку.

Вот как я выбрал авиакомпанию для инвестирования. В разгар пандемии CEO United Airline Джон Кирби оказался в центре скандала за несоблюдение ограничений на количество пассажиров в самолете. Я решился на покупку и уже вижу огромную прибыль.

Я также был близок к тому, чтобы купить акции TESLA, когда Илон Маск спорил с политиками, чтобы не приостанавливать работу своего завода во время пандемии. Теперь я жалею об упущенной возможности.

Изучайте рынок

Не всегда есть возможности для покупки. Я составил контрольный список акций, на которые у меня есть долгосрочный положительный прогноз. Я устанавливаю оповещения и жду плохих новостей.

Не существует такой возможности, которая выпадает один раз в жизни. Но есть особые моменты, за которые стоит ухватиться. Простое наблюдение за рынками позволит узнать много нового. Читайте статьи и разбирайтесь в том, как работает эта система. Придерживайтесь интересующих вас областей.

Принять решение о покупке всегда непросто. Однако мои лучшие решения как аналитика всегда преследовала мысль о том, что я совершаю нечто безумное, и это может не сработать. Но с другой стороны, возникало особое ощущение, что в дальнейшем вложение может принести большую пользу.

Не паникуйте, если за покупкой сразу последовало снижение. Продавать из страха все потерять — крупнейшая инвестиционная ошибка.

Следуйте основам

  1. Не храните все акции в одном фонде, но и не хеджируйте прибыль.
  2. Индексные фонды — отличный выбор, который позволит набраться уверенности. Вы будете инвестировать в 500 компаний одновременно.
  3. Иногда вы будете ошибаться, и это нормально. Не теряйте надежды на успех.
  4. Инвестируйте в компанию, только если понимаете, как она работает, и верите в ее успех.
  5. Будьте терпеливы и не вкладывайте средства, которые могут понадобиться в краткосрочной перспективе.
  6. Копите на будущее, это даст вам ощущение безопасности и свободы. А инвестирование — лучший способ укрепить сбережения.
  7. Не стоит постоянно проверять свой инвестиционный портфель. Это повышает стресс и вероятность продать акции в панике. Просто выберите интересную вам компанию, вложитесь в нее и отвлекитесь на другие дела.

И конечно, не слушайте инвестиционные советы от тех, кто не разбирается в этой сфере.

Источник.

Фото на обложке: Monster Ztudio / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Видеоигры как альтернативные инвестиции: что ищут коллекционеры
  2. 2 Клиенты Goldman Sachs смогут инвестировать в криптовалюты
  3. 3 Инвестировать в стартап — не утопия, а прагматизм: INVESTORO указал на главные тренды рынка в 2021 году
  4. 4 Инвестиции в финтех: чему стоит поучиться у Square
Международная конференция Deep Food Tech
RB.RU в партнерстве с ЭФКО соберут лучших российских и международных экспертов.
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

10 апреля 2021

День инвестора акселератора Krokit

10 апреля 2021

Онлайн-марафон об искусственном интеллекте

15 апреля 2021

Форум Impulse Технологии непрерывных изменений & Employee Experience

Все ВОЗМОЖНОСТИ