4 простых инвестиционных совета от финансового аналитика

Многие начинающие инвесторы хотят получить большую прибыль, но при этом боятся риска. Однако на деле он сопровождает любое стоящее вложение. В своем блоге на Medium финансовый аналитик Шон Кернан поделился инвестиционными советами и собственным успешным опытом в этой сфере. Приводим перевод его статьи.

Придерживайтесь золотого правила

Покупка акций предполагает, что вы становитесь бизнес-партнером, а не просто вкладываете небольшую сумму в надежде, что она вырастет.

Золотое правило: инвестируйте в бизнес, который вам понятен и интересен.

Вот пример того, как я выбрал прибыльный бизнес. Десять лет назад я развелся и оказался на совершенно другом рынке знакомств. Я скептически относился к онлайн-дейтингу, но по настоянию друга решил попробовать. Результат меня поразил: на вторник, пятницу и субботу у меня уже были запланированы свидания.

Год спустя компания Match Group, которая владеет таким сервисами для знакомств, как Tinder, OkCupid, Hinge и Plenty of Fish, совершила IPO. Я использовал ее продукт и был полностью готов к покупке. Я был убежден, что за онлайн-знакомствами стоит будущее. К тому же в этом сфере была очень низкая конкуренция. С тех пор оценка компании выросла более чем в 11 раз. Я жалею лишь о том, что не купил больше.

Прежде чем вкладываться в какую-либо компанию, стоит задать себе несколько вопросов.

«Следую ли я за популярными тенденциями?»

«Могут ли конкуренты превзойти эту компанию в будущем?»

«Создает ли организация то, чего нет у других?»

Не попадайтесь в логические ловушки. Например, дешевая акция не обязательно приводит к хорошей сделке. Как правило, все наоборот. Покупка дорогих акций также не всегда означает плохую инвестицию. Пять лет назад многие считали, что $600 за одну акцию Amazon — слишком дорого. Теперь каждая из них оценивается более чем в $3 тысячи.

Фото: Google

Поэтому не стоит инвестировать в незнакомые продукты и индустрии. Этот подход не только опрометчив, но и лишает весь процесс веселья. Вы просто будете ломать голову в попытке понять, по каким причинам растет и падает стоимость ваших акций.

Не бойтесь рисковать

Принять решение в нужный момент — одна из самых сложных задач в мире инвестиций. Возможности часто сопровождаются плохими новостями, а успех требует сильной интуиции.

Как правило, если акции получают положительные обзоры, то они повышаются в цене. В таком случае велик шанс переплатить.

Вот как я выбрал авиакомпанию для инвестирования. В разгар пандемии CEO United Airline Джон Кирби оказался в центре скандала за несоблюдение ограничений на количество пассажиров в самолете. Я решился на покупку и уже вижу огромную прибыль.

Я также был близок к тому, чтобы купить акции TESLA, когда Илон Маск спорил с политиками, чтобы не приостанавливать работу своего завода во время пандемии. Теперь я жалею об упущенной возможности.

Изучайте рынок

Не всегда есть возможности для покупки. Я составил контрольный список акций, на которые у меня есть долгосрочный положительный прогноз. Я устанавливаю оповещения и жду плохих новостей.

Не существует такой возможности, которая выпадает один раз в жизни. Но есть особые моменты, за которые стоит ухватиться. Простое наблюдение за рынками позволит узнать много нового. Читайте статьи и разбирайтесь в том, как работает эта система. Придерживайтесь интересующих вас областей.

Принять решение о покупке всегда непросто. Однако мои лучшие решения как аналитика всегда преследовала мысль о том, что я совершаю нечто безумное, и это может не сработать. Но с другой стороны, возникало особое ощущение, что в дальнейшем вложение может принести большую пользу.

Не паникуйте, если за покупкой сразу последовало снижение. Продавать из страха все потерять — крупнейшая инвестиционная ошибка.

Следуйте основам

Не храните все акции в одном фонде, но и не хеджируйте прибыль. Индексные фонды — отличный выбор, который позволит набраться уверенности. Вы будете инвестировать в 500 компаний одновременно. Иногда вы будете ошибаться, и это нормально. Не теряйте надежды на успех. Инвестируйте в компанию, только если понимаете, как она работает, и верите в ее успех. Будьте терпеливы и не вкладывайте средства, которые могут понадобиться в краткосрочной перспективе. Копите на будущее, это даст вам ощущение безопасности и свободы. А инвестирование — лучший способ укрепить сбережения. Не стоит постоянно проверять свой инвестиционный портфель. Это повышает стресс и вероятность продать акции в панике. Просто выберите интересную вам компанию, вложитесь в нее и отвлекитесь на другие дела.

И конечно, не слушайте инвестиционные советы от тех, кто не разбирается в этой сфере.

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