Четыре самых востребованных навыка фрилансеров в 2020 году

Пандемия коронавируса кардинально изменила мировой рынок труда в 2020 году: одни специалисты остались без работы, у других сократился доход. В период неопределенности фриланс может стать новым источником заработка или хорошей подработкой. CEO платформы по поиску работы Upwork Хайден Браун рассказывает, какие навыки сегодня наиболее востребованы.

Автоматизация email-маркетинга

Автоматизация email-маркетинга станет подходящим вариантом для тех, у кого есть опыт в сфере продаж и маркетинга.

Главная задача фрилансера: разработать план по интеллектуальному email-маркетингу и реализовать его с максимальной выгодой для компании-заказчика. Знание таких систем автоматизации, как HubSpot и Marketo, значительно повысит шансы получить работу.

Средняя ставка для фрилансера в этой сфере составляет $50 в час. Возможно, в первые несколько месяцев оплата будет немного ниже. За этот период можно сформировать портфолио из первых заказов, повысить рейтинг и получить положительные отзывы, чтобы в дальнейшем выполнять регулярные заказы по более высокой ставке.

Разработка систем электронной коммерции

Пандемия коронавируса стала причиной активного развития электронной коммерции — различные бизнесы сообщают о невероятном росте цифровых продаж в этом году.

Но успех онлайн-магазина зависит не только от качества самого продукта. За кадром находится множество процессов, таких как интеграция программного обеспечения, цифровой маркетинг и веб-разработка, от которых зависит общая прибыль компании.

Владельцы бизнеса обычно поручают выполнение таких задач фрилансерам, чтобы полностью сосредоточиться на продукте, предлагая в среднем $54 в час.

В идеале эта работа подходит тем, у кого есть опыт в области информационных технологий. Потребуются такие навыки, как веб-разработка, интеграция программного обеспечения и цифровой маркетинг. Однако обучиться никогда не поздно — полезные курсы можно найти на таких онлайн-ресурсах, как Allison и Skillshare.

Создание маркетинговой стратегии

Эта работа не предполагает выполнение маркетингового плана, а только разработку стратегии для него.

Опыт в области маркетинга будет полезен, однако эта работа открыта и для тех, кто готов потратить время на получение необходимых навыков. Для тех, у кого есть опыт в создании успешных маркетинговых кампаний, средняя ставка составит около $60 в час.

Udemy и edX — одни из лучших онлайн-ресурсов, где можно найти множество платных курсов по созданию маркетинговых стратегий, которые пригодятся для успешного начала карьеры фрилансера в этой области.

Обеспечение сетевой безопасности

Поскольку из-за пандемии коронавируса многие сотрудники перешли на удаленку, одним из самых востребованных навыков на рынке фрилансеров стало обеспечение сетевой безопасности.

Сетевая безопасность объединяет все процессы, направленные на защиту компьютерной сети от угроз, которые могут повлиять на ее целостность и удобство использования. Фрилансеру достаточно специализироваться на одном из ее компонентов, например сетевой архитектуре или кибербезопасности.

Эта работа требует общирных технический знаний, поэтому желательно иметь соответствующее образование или опыт в этой сфере. Однако получить необходимые навыки можно и на edX и Coursera.

Обеспечение сетевой безопасности — один из самых высокооплачиваемых навыков для фрилансера в 2020 году. Такая работа может приносить в среднем $65 в час.

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