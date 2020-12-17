Пять самых распространенных ошибок фрилансеров и как их избежать

Фриланс дает не только больше гибкости, но и больше ответственности. Очень легко застрять в болоте посредственных проектов и бесконечном поиске клиентов. Чтобы получать хорошую и высокооплачиваемую работу и избежать ошибок, которые совершают многие начинающие фрилансеры, обратите внимание на эти пять советов.

Обеспечьте стабильный поток клиентов

Многие фрилансеры застревают в бесконечном цикле: сначала нужно выполнить работу, а потом сразу начинать искать новую. Однако за поиски проекта никто не платит. Вместо этого можно создать систему, которая будет предоставлять регулярные заказы.

Обеспечить стабильный поток клиентов поможет привлекательный для них контент.

Графический дизайнер может выкладывать свои работы на специальные сайты, например Dribble.

Копирайтерам подойдет написание статей и создание подкаста, ориентированного на желаемую аудиторию.

Вы также можете сотрудничать с другими специалистами. Главное — делать это на регулярной основе, чтобы стабильно привлекать заказчиков.

Найдите свою отличительную черту

Когда клиенту нужно сделать заказ, он переходит на сайт и просматривает доступные предложения. Чтобы он обратил внимание именно на вас, нужно показать, чем вы отличаетесь от других.

Это может быть как портфолио, направленное на узкую аудиторию, так и подкаст, в котором вы рассказываете о том, как сделать хорошую рекламу. Таким образом вы сможете выделиться среди конкурентов, доказать свою ценность и привлечь клиентов. Люди будут приходить с конкретными целями именно к вам, а не просто к любому фрилансеру.

Предлагайте решения для конкретных проблем

Многие фрилансеры предлагают очень широкий спектр услуг. Однако эффективнее представлять свои возможности как инструмент для решения определенных задач. Так вам будет легче презентовать себя клиенту, а ему — проще сделать выбор.

Например, вы можете создать конкретный план работы, состоящий из нескольких шагов, собственный пакет услуг или стратегию, применяемую для каждого заказчика.

Спросите себя, какие именно проблемы вы хотите решать.

Если вы копирайтер и иллюстратор, то вы можете предложить решение сразу двух потребностей. Не обязательно быть лучшим писателем или художником, главное — найти нишу, в которой у вас будет меньше конкуренции.

Вы также можете специализироваться на чем-то конкретном и предлагать свой опыт и навыки в этой сфере. Например, создавать целевые страницы, писать коммерческие тексты или же разрабатывать стратегию email-маркетинга.

Если вы дизайнер приложений, то можете сосредоточиться на разработке определенного типа приложения.

Когда вы выберете свою нишу, вам станет легче не только стандартизировать процесс работы и повысить эффективность ее выполнения, но и объяснить клиентам, чем именно вы занимаетесь, и продавать услуги.

Делегируйте задачи

Многие фрилансеры и владельцы бизнеса стремятся делать все самостоятельно. Они определяют стоимость своего времени для других, но при этом забывают о его ценности для себя и берутся за каждую попавшуюся задачу.

Чтобы достичь большей эффективности, полезно делегировать то, что у вас получается хуже всего или отнимает много времени. Для этого можно воспользоваться виртуальным помощником. Он может привлекать больше потенциальных клиентов, более эффективно использовать контент и искать людей для сотрудничества.

Таким образом вы сможете сосредоточиться на важных делах, приносящих реальную ценность.

Избегайте почасовой оплаты

И наконец, последняя распространенная ошибка среди фрилансеров — расчет стоимости работы по времени, а не по ценности, которую она предоставляет клиенту. Дело в том, что по мере развития навыков и увеличения скорости, на выполнение проектов будет уходить меньше часов — а значит и получать вы тоже будете меньше.

Рассчитать стоимость пакета услуг непросто, однако такой подход выгоднее. Ваше время ограничено, и главная цель — использовать его как можно более эффективно, не потеряв при этом качество выполняемой работы и прибыль.

Стоимость на основе ценности также намного легче объяснить клиентам. Обычно у них нет конкретного ориентира, по которому они могут определить разумную ставку и количество часов, которое потребуется для проекта. Однако они точно понимают, какую пользу он принесет.

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