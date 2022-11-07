Топ-5 стартапов Ближнего Востока из сферы AgroTech

В подборке — пять ведущих AgroTech-стартапов Ближнего Востока, которые предлагают инновации для решения продовольственной проблемы и повышения эффективности сельского хозяйства.

Ожидается, что к 2050 году мировое население достигнет 10 млрд человек. Лишь в странах Персидского залива число жителей, по прогнозам, удвоится. Проблема продовольственной безопасности особенно актуальна на Ближнем Востоке, который импортирует из-за рубежа примерно 85% продуктов питания. По этой причине в регионе растет объем инвестиций и количество стартапов в сфере агротехнологий.

Состояние сферы AgroTech на Ближнем Востоке

Ближний Восток сильно зависит от импортируемого продовольствия, так как традиционные методы ведения сельского хозяйства плохо работают из-за пустынной местности, засушливого климата и ограниченных водных ресурсов.

В последние годы мир все больше обеспокоен вопросами устойчивого развития, а потребители — тем, откуда берется их пища, как она производится и как влияет на окружающую среду. Из-за этого Ближний Восток уделяет повышенное внимание продовольственной безопасности и инновационным сельскохозяйственным подходам.

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Зависимость от импортных продуктов питания рискованна — это подтвердила пандемия COVID-19, когда в результате локдаунов были нарушены мировые цепочки поставок. С тех пор Ближний Восток нарастил инвестиции, чтобы развивать свое сельское хозяйство и сохранять независимость.

Объем производства продуктов питания должен увеличиваться на 1,73% ежегодно по всему миру. Это позволит удвоить производство к 2050 году и избежать роста «разрыва в производительности», из-за которого будет расти стоимость продуктов питания и зависимость стран от традиционных методов ведения сельского хозяйства.

Вложения в AgroTech помогут создать устойчивые цепочки поставок. Их окупаемость и растущий интерес к инициативам в области ESG — одни из основных факторов, привлекающих финансирование в эту сферу.

5 ведущих AgroTech-стартапов Ближнего Востока

Необходимость адаптировать сельское хозяйство региона к требованиям будущего — основная причина бурного развития стартапов по разработке агротехнологий. Эти компании укрепляют продовольственную безопасность, сокращают использование невозобновляемых ресурсов и создают рабочие места, что может оказать долгосрочное влияние на Ближний Восток.

Pure Harvest Smart Farms

Год основания: 2016.

Штаб-квартира: Абу-Даби, ОАЭ.

Общий объем инвестиций: $334,4 млн.

Pure Harvest Smart Farms (Pure Harvest) — ведущая AgroTech-компания из ОАЭ. В последнем инвестиционном раунде она привлекла $180,5 млн. В компанию вкладываются ключевые глобальные инвесторы, в том числе Metric Capital Partners, IMM Investment Corp и Olayan Group. Сейчас она ведет деятельность на Ближнем Востоке, а на полученные инвестиции планирует запуститься в странах Персидского залива и Азии.

Pure Harvest производит фрукты и овощи премиум-класса круглогодично при помощи инновационных агротехнологий, благодаря чему потребители получают возможность приобретать местную продукцию.

На сайте Pure Harvest утверждается, что ее продукция чище, чем органически выращенные фрукты и овощи. Более того, ее высокотехнологичные теплицы позволяют точно контролировать климат и окружающую среду, чтобы повышать объемы производства и сокращать отходы. Так Pure Harvest решает проблему неблагоприятного климата в регионе.

Компания также поддерживает общерегиональные инициативы, направленные на то, чтобы повысить продовольственную безопасность, диверсифицировать экономику и увеличить число рабочих мест. Цель Pure Harvest — обеспечить экологичное сельское хозяйство на Ближнем Востоке.

Palmear

Штаб-квартира: Абу-Даби, ОАЭ.

Palmear решает сельскохозяйственные проблемы в индустрии пальмового масла, используя большие данные, ИИ и аудиотехнику. Платформа позволяет фермерам составлять карты нашествия насекомых-вредителей и управлять ими в реальном времени, а также предоставляет полезные данные об урожае.

Пользователи могут быстро обнаруживать вредителей по звуку как в земле, так и на деревьях. Это помогает оптимизировать использование химикатов и пестицидов, чтобы сократить воздействие на окружающую среду.

Red Sea Farms

Год основания: 2017.

Штаб-квартира: Тувал, Хаиль, Саудовская Аравия.

Общий объем инвестиций: $38,8 млн.

Цель Red Sea Farms — сократить выбросы углекислого газа и загрязнение воды с помощью технологий, предназначенных для регионов с суровыми климатическими условиями. Запатентованные AgroTech-решения компании помогают повышать урожайность и снижать производственные затраты с помощью соленой воды, солнечной энергии и новейших регуляторов влажности.

Философия Red Sea Farms строится вокруг заботы о людях и планете. Разработанный компанией подход объединяет систему управления климатом, современное растениеводство и ИИ-инструменты, чтобы способствовать внедрению устойчивых сельскохозяйственных практик в регионах с ограниченными водными ресурсами.

Madar Farms

Год основания: 2017.

Штаб-квартира: Дубай, ОАЭ.

Madar Farms помогает выращивать свежую продукцию в ОАЭ с помощью вертикального фермерства. Компания применяет передовые AgroTech-решения, чтобы решать проблемы в области безопасности водных ресурсов и продовольственной устойчивости.

Компания признает, что рост населения и городов оказывают нагрузку на снабжение региона продовольствием. Поэтому ее миссия заключается в том, чтобы обеспечить непрерывные и предсказуемые поставки продовольствия, содействовать местному производству и потреблению продуктов питания, ответственно использовать природные ресурсы, а также предоставлять всем равный доступ к продовольствию.

Чтобы ее реализовать, Madar Farms создает сеть ферм. С помощью современных технологий они обеспечивают регулируемую среду, в которой можно контролировать и оптимизировать параметры растений. Это позволяет защищать их от внешних погодных условий и выращивать продукты питания круглый год.

Madar Farms также использует гидропонику — метод выращивания растений, при котором они получают питательные вещества из водных растворов. Вертикальное фермерство позволяет компании максимально задействовать пространство и сокращать воздействие на окружающую среду.

World of Farming

Штаб-квартира: Дубай, ОАЭ.

World of Farming (WoF) стремится уменьшить зависимость ОАЭ от импортных кормов для скота. Для этого стартап разрабатывает метод гидропонного производства кормов, чтобы предоставить местным фермерам экономичную альтернативу дорогому международному импорту. Компания утверждает, что использует на 90% меньше воды и земли по сравнению с традиционными подходами.

Фото в тексте: World of Farming

При помощи больших данных система WoF контролирует и регулирует параметры выращивания растений, обеспечивая для них оптимальные условия. Вертикальная ферма использует ИИ, чтобы определять их состояние, скорость роста и риски заболеваний в течение всего цикла роста.

WoF уже подал заявку на патент, но пока она находится на рассмотрении. Тем не менее стартап пытается привлечь дополнительное финансирование, чтобы расширить деятельность в регионе.

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Фото на обложке: Mo Azizi / Shutterstock