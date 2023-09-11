5 стартапов из сферы ИИ, которые не оправдали ожидания инвесторов

В подборке — стартапы, которые, по данным Crunchbase, стали публичными во время бума SPAC в 2021 году, но теперь переживают не лучшие времена.

За последние кварталы закрылись или потеряли в стоимости десятки разработчиков технологий ИИ, привлекших венчурный капитал. Так, в прошлом месяце о банкротстве объявил Babylon Health, британский стартап в области цифровой медицины, который когда-то оценивался более чем в $2 млрд. И это не единственный пример.

BuzzFeed

В начале этого года BuzzFeed, пионер в области кликбейта из Нью-Йорка, решил производить и публиковать больше контента, созданного ИИ, благодаря чему привлек к себе много внимания. Однако сейчас акции компании торгуются примерно по $0,40, чтобы близко к их историческому минимуму.

Metromile

Metromile — стартап из сферы страхования, который предлагает страховки с помильной оплатой и отслеживающими устройствами. Компания привлекла сотни миллионов долларов венчурного финансирования, а в начале 2021 года вышла на биржу.

И хотя Metromile уже давно рекламирует свои функции с ИИ, она не добилась успеха на публичном рынке. В прошлом году она была продана Lemonade, другой компании из сферы страховых технологий, по цене ниже ее денежного баланса.

AppHarvest

AppHarvest из Кентукки выращивала томаты и другие культуры на закрытых фермах, используя высокие технологии. Изначально инвесторы ее поддерживали: компания привлекла свыше $100 млн венчурного финансирования, а также сотни миллионов долларов посредством слияния со SPAC.

Часть этого капитала она потратила на покупку стартапа Root AI, разрабатывающего роботов для ферм, но популярность технологии не способствовала росту акций. В июле AppHarvest объявила о банкротстве.

Embark

Embark Technology, также известная как Embark Trucks, разрабатывала технологию для самоуправляемых грузовиков. На пике бума SPAC рыночная капитализация компании, еще не получившей прибыли, превышала $5 млрд.

Однако в последующие месяцы акции компании упали более чем на 98%. В этом году она решила свернуть деятельность и продала свои активы за небольшую часть их прежней стоимости.

Berkshire Grey

Компания Berkshire Grey из Бедфорда, штат Массачусетс, разрабатывает решения для автоматизации логистики и электронной коммерции. В 2021 году компания вышла на биржу посредством слияния со SPAC при первоначальной оценке в $2,7 млрд.

Однако вскоре стоимость ее акций резко упала. В начале этого года ее главный спонсор SoftBank согласился сделать Berkshire Grey частной, выкупив 71% компании за $375 млн.

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