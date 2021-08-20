Пять децентрализованных платформ, где можно играть и зарабатывать с помощью NFT

Децентрализованные финансовые сервисы (Decentralized Finance, DeFi) начали охватывать сферу блокчейн-игр. Теперь на этих платформах можно не только играть, но и собирать вознаграждения в качестве NFT, чтобы в дальнейшем получать больший доход. Обсудим самые многообещающие игровые DeFi-платформы, которые применяют эти технологии.

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Bunicorn — игровая платформа, объединяющая децентрализованность, блокчейн и NFT-геймификацию. Она полностью меняет подход к фармингу дохода (Yield Farming — способ получения прибыли путем размещения криптовалют на DeFi-платформах и предоставления кредитов).

Скриншот: Bunicorn

Bunicorn представила новую модель майнинга ликвидности: вместо того, чтобы передавать вознаграждения напрямую пользователям, они оборачиваются в NFT-предметы коллекционирования. В отличие от предметов на других платформах, они содержат токены с ограниченным сроком существования, что не дает сбрасывать их сразу после покупки из майнинг-пула.

Пользователи могут преобразовывать NFT-предметы коллекционирования в BUNI-токены после окончания их срока существования. Помимо этого, они могут продать NFT или выставить их на аукцион на других маркетплейсах, а также сделать их ликвидными. Если срок существования еще не завершился, то NFT-предмет коллекционирования можно продать со скидкой.

Децентрализованная биржа

Bunicorn также предлагает собственную децентрализованную биржу (Decentralized Exchange, DEX) с автоматизированными маркет-мейкерами (AMM). Она позволяет получать уникальные вознаграждения с ограниченным сроком существования через пулы и майнинг ликвидности, которые завернуты в торгуемые NFT. У Bunicorn также есть свой токен — это BUNI.

С помощью BUNI можно получать вознаграждения за стейкинг. Чтобы его заработать, нужно собирать часть доходов с комиссий на децентрализованной бирже Bunicorn. Держатели BUNI также могут участвовать в управлении платформой, например голосовать по поводу обновлений протоколов.

NFT-геймификация

В конце августа Bunicorn запускает ролевую игру Battle to Redeem Buniland’s Peace на базе Binance Smart Chain, в которой можно зарабатывать NFT.

Скриншот: Bunicorn

Игроки могут вступать в битву и получать токены BUNI. Активы — это NFT, принадлежащие игроку, выпущенные по стандарту ERC-721, которыми можно торговать на маркетплейсе.

MOBOX

MOBOX использует уникальную инфраструктуру и сочетает в себе DeFi, игры и NFT. При этом пользователи имеют доступ к пулам ликвидности для фарминга NFT. Это дает возможность выстраивать лучшие стратегии для получения дохода и генерировать уникальные NFT, которые используются в различных играх и сетях. Сама платформа основана на Binance Smart Chain.

Скриншот: MOBOX

В течение недели после запуска на MOBOX были проданы NFT на сумму около $5 млн. Платформа была разработана командой профессионалов, ранее работавших в сфере игр и разработки децентрализованных приложений.

Как работает

Пользователи могут хранить стейблкоины на Binance Smart Chain или выбирать из восьми пулов ликвидности. Смарт-контракты позволяют автоматически подсчитывать доходы. При использовании пулов можно получать доступ к другим цепочкам. Сундуки с уникальными NFT привлекают больше вознаграждений.

Чтобы открыть сундук и получить токены, нужен один ключ. После этого NFT можно автоматически поставить на платформу, что открывает токены Mbox, которые предоставляют доступ к управлению платформой. Каждый NFT обладает майнинговой силой, которая зависит от его уникальности и позволяет владельцу получать больше вознаграждений.

Основная цель платформы MOBOX — обеспечить переносимость NFT между сетями и играми. На данный момент токены можно перемещать между тремя блокчейнами: Ethereum, Tron и Binance Smart Chain. В 2021 году MOBOX планирует запустить три NFT-игры.

Zookeeper

Zookeeper — это децентрализованное приложение для фарминга дохода, построенное на Wanchain. Цель его разработчиков — сделать фарминг веселым и прибыльным. На данным момент Zookeeper позволяет одновременно получать токены ZOO и WASP, а также использовать NFT.

Скриншот: Zookeeper

NFT-токены в Zookeeper можно привязать к пулу ликвидности, чтобы получать более высокие вознаграждения. При необходимости ликвидность можно заблокировать на определенный период времени.

Как работает

Зоопарк с животным-маскотом по имени Zookeeper содержит различные пулы ликвидности. Все они могут выдавать двойные вознаграждения ZOO и WASP, но это происходит не всегда. Чтобы повысить годовое вознаграждение, нужны WSLP — токены Wanswap Liquidity Provider. Обычно они выпускаются децентрализованным приложением Wanswap.

WSLP дают ликвидность для одной из фарминговых пар. Если в кошельке пользователя есть токены, то он может отправиться в зоопарк и выбрать пару для фарминга. После этого он может установить период блокировки, максимальное значение которого — 180 дней.

Но это не единственный путь. Помимо этого, есть возможность отправиться на одну из трех экспедиций, чтобы найти золотой сундук. Для этого нужны токены Zoo. Чтобы добраться до места назначения, необходимо поставить эти токены. Чем короче приключение, тем больше их потребуется.

Сумма, которую нужно поставить, зависит от стоимости золотого сундука, и она меняется время от времени. После завершения экспедиции пользователь получает токены обратно, а также сундук, в котором спрятан NFT-генератор.

Но вместо всего этого, можно также купить золотой или серебряный сундук с помощью токенов Zoo. Лишь в первом можно найти NFT-генератор, а второй дает 10% шанс получить NFT. После покупки сундука, использованные токены сгорают.

Pulsar Farm

Pulsar Farm — это DeFi-игра на базе Binance Smart Chain и Polygon. С момента запуска она обрела большую популярность: до $7 млн были зафиксированы в смарт-контрактах в более чем тысяче активных кошельков. Pulsar Farm объединяет фарминг дохода, геймификацию и поддержку NFT.

На арене Pulse можно приобретать инопланетных питомцев в качестве NFT и использовать их в PvP-играх («‎игрок против игрока»). Победа повышает уровень питомца, а вознаграждение зависит от того, сколько раз подряд был обыгран противник. Если попасть на вершину таблицы лидеров, можно получить дополнительные токены BNT.

Скриншот: Pulsar Farm

NFT-питомец используется для участия в PvP-играх. Без него невозможно получить доступ к токенам Bounty, а значит, и к фармингу. При наличии токенов Bounty можно также участвовать в PvE-играх («‎игрок против окружения»).

Чтобы сохранять стабильность экосистемы, вся выручка от продаж NFT сжигается. Это значит, что они используются только как служебные токены (utility tokens) и не могут приносить доход.

Платформа предлагает модель страхования, чтобы защитить инвестиции игрока. Бета-версия игры Pulsar помогает устранять угрозы со стороны ботов и повышать надежность платформы. Когда пользователи покупают NFT на первой ферме, они могут участвовать в предварительных продажах. Взамен они получают токен Beta Pulsar для NFT, что снижает риск демпинга.

Различия PvP и PvE

На Pulsar Farm доступны два типа игр: PvP («‎игрок против игрока») и PvE («‎игрок против окружения»). PvE — это первый этап, где нужно зарабатывать токен BPUL. С его помощью можно приобрести питомца, который будет использоваться в игре. После победы в PvE пользователь получает токены BNT — они дают возможность участвовать в Pulsearena, которые в основном представляют собой PvP.

В PvP игроку нужно заплатить вступительный взнос в BNT, который в дальнейшем будет использоваться в качестве вознаграждений. Победитель получает 50% вступительного взноса оппонента. Оставшаяся сумма распределяется между лучшими игроками. Если пользователь проигрывает, его питомец выживет лишь с вероятностью 0,5%.

Based.money Протокол BASED — это DeFi-игра с возможностью фарминга дохода. Платформа построена на базе экономической политики Ampleforth и механизма распределения Yearn Finance. Она управляется токеном BASED и набором правил, контролирующих операции. Скриншот: BASED Запас токенов BASED корректируется каждые сутки так, чтобы один BASED равнялся $1. Благодаря этому предложение увеличивается в соответствии со спросом. Корректировка происходит каждый раз, когда разница между долларом и BASED составляет более 5%. Пользователь может участвовать в фарминге дохода только после того, как наберет определенное количество токенов BASED. Если он набирает 100 BASED стоимостью $150 при окончании корректировки, то получает преимущество при будущих изменениях цен. Размер доходов зависит от длительности стейкинга токенов. Чтобы получить максимальную отдачу, необходимо разрабатывать стратегию с учетом как стоимости, так и запаса токенов. Источник.