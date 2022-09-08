5 «вечнозеленых» шаблонов для email-рассылок

Email-маркетинг — отличная возможность напрямую взаимодействовать с клиентами. Если вы не знаете, как выстраивать такое общение, обратите внимание на эти 5 «вечнозеленых» email-шаблонов. Они позволят не только поддерживать интерес читателей вашей рассылки, но и превратить их в платных клиентов.

«Мягкое обучение»

Идея такого письма заключается в том, чтобы научить подписчиков чему-либо, не вдаваясь в подробности. Предложите им нечто ценное: это позволит вам завоевать их доверие, а им — получить новые знания.

Но не переусердствуйте — после прочтения письма пользователи по-прежнему должны ощущать потребность в вашем продукте или услуге.

План

Расскажите, чему собираетесь их научить.

Начните с истории и выведите из нее главный урок.

Покажите, как подписчики могут применять его.

Предложите воспользоваться вашим продуктом или услугой.

«Вопросы и ответы»

Ответьте на несколько вопросов, которые могут возникнуть у потенциального покупателя. Ваша задача — с помощью формата FAQ превратить возражения в уникальные предложения. Это также отличная возможность представить продукт как лучшую альтернативу тому, что есть на рынке.

План

Сообщите, что получаете вопросы от аудитории и откуда они поступают (Instagram*, Twitter, Facebook*, электронная почта).

Отметьте, что это важные вопросы, и предоставьте на них ответы.

Спросите, хотят ли подписчики узнать больше.

Предложите воспользоваться вашим продуктом или услугой.

«Демонстрация будущего»

Опишите картину лучшей жизни для потенциального клиента. Для этого можно поделиться как отзывом другого пользователя, так и собственной историей. Затем покажите, как потенциальный клиент может достичь того же результата с помощью вашего продукта.

План

Сообщите, что вы можете изменить жизнь подписчиков.

Представьте им возможное будущее и поделитесь историей клиента или вашей личной.

Уточните, что это результат разработанного вами решения, и расскажите о нем подробнее.

Предложите воспользоваться вашим продуктом или услугой.

«Инструкция по применению»

Каждый продукт предлагает потенциальному клиенту большие перспективы. И в этом письме вам нужно рассказать, как их достичь. Изложите эту информацию так, чтобы продемонстрировать свою квалификацию. При этом пропустите ключевые детали, чтобы поддерживать интерес к продукту.

План

Расскажите о больших перспективах, которые вы можете обещать.

Выделите преимущества этих перспектив.

Покажите, как вы этого достигли, и сформулируйте главный урок.

Предложите воспользоваться вашим продуктом или услугой.

«Развеяние мифов»

Разоблачите распространенное заблуждение по теме, в которой вы хорошо разбираетесь. Расскажите людям правду по этому вопросу.

План

Определите популярный миф в своей индустрии и укажите проблему, связанную с ним.

Объясните, что нужно делать на самом деле.

Расскажите, как ваш продукт помогает достигать конечного результата.

Предложите воспользоваться вашим продуктом или услугой.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

Источник.

Фото на обложке: Brian A Jackson / Shutterstock