5 «вечнозеленых» шаблонов для email-рассылок

Email-маркетинг — отличная возможность напрямую взаимодействовать с клиентами. Если вы не знаете, как выстраивать такое общение, обратите внимание на эти 5 «вечнозеленых» email-шаблонов. Они позволят не только поддерживать интерес читателей вашей рассылки, но и превратить их в платных клиентов.
«Мягкое обучение»
Идея такого письма заключается в том, чтобы научить подписчиков чему-либо, не вдаваясь в подробности. Предложите им нечто ценное: это позволит вам завоевать их доверие, а им — получить новые знания.
Но не переусердствуйте — после прочтения письма пользователи по-прежнему должны ощущать потребность в вашем продукте или услуге.
План
- Расскажите, чему собираетесь их научить.
- Начните с истории и выведите из нее главный урок.
- Покажите, как подписчики могут применять его.
- Предложите воспользоваться вашим продуктом или услугой.
«Вопросы и ответы»
Ответьте на несколько вопросов, которые могут возникнуть у потенциального покупателя. Ваша задача — с помощью формата FAQ превратить возражения в уникальные предложения. Это также отличная возможность представить продукт как лучшую альтернативу тому, что есть на рынке.
План
- Сообщите, что получаете вопросы от аудитории и откуда они поступают (Instagram*, Twitter, Facebook*, электронная почта).
- Отметьте, что это важные вопросы, и предоставьте на них ответы.
- Спросите, хотят ли подписчики узнать больше.
- Предложите воспользоваться вашим продуктом или услугой.
«Демонстрация будущего»
Опишите картину лучшей жизни для потенциального клиента. Для этого можно поделиться как отзывом другого пользователя, так и собственной историей. Затем покажите, как потенциальный клиент может достичь того же результата с помощью вашего продукта.
План
- Сообщите, что вы можете изменить жизнь подписчиков.
- Представьте им возможное будущее и поделитесь историей клиента или вашей личной.
- Уточните, что это результат разработанного вами решения, и расскажите о нем подробнее.
- Предложите воспользоваться вашим продуктом или услугой.
«Инструкция по применению»
Каждый продукт предлагает потенциальному клиенту большие перспективы. И в этом письме вам нужно рассказать, как их достичь. Изложите эту информацию так, чтобы продемонстрировать свою квалификацию. При этом пропустите ключевые детали, чтобы поддерживать интерес к продукту.
План
- Расскажите о больших перспективах, которые вы можете обещать.
- Выделите преимущества этих перспектив.
- Покажите, как вы этого достигли, и сформулируйте главный урок.
- Предложите воспользоваться вашим продуктом или услугой.
«Развеяние мифов»
Разоблачите распространенное заблуждение по теме, в которой вы хорошо разбираетесь. Расскажите людям правду по этому вопросу.
План
- Определите популярный миф в своей индустрии и укажите проблему, связанную с ним.
- Объясните, что нужно делать на самом деле.
- Расскажите, как ваш продукт помогает достигать конечного результата.
- Предложите воспользоваться вашим продуктом или услугой.
Фото на обложке: Brian A Jackson /
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