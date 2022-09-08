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Истории

5 «вечнозеленых» шаблонов для email-рассылок

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Email-маркетинг — отличная возможность напрямую взаимодействовать с клиентами. Если вы не знаете, как выстраивать такое общение, обратите внимание на эти 5 «вечнозеленых» email-шаблонов. Они позволят не только поддерживать интерес читателей вашей рассылки, но и превратить их в платных клиентов.

5 «вечнозеленых» шаблонов для email-рассылок

«Мягкое обучение»

Идея такого письма заключается в том, чтобы научить подписчиков чему-либо, не вдаваясь в подробности. Предложите им нечто ценное: это позволит вам завоевать их доверие, а им — получить новые знания.

Обучись востребованной и перспективной профессии, выбрав онлайн-курс в каталоге курсов интернет-маркетинга.

Но не переусердствуйте — после прочтения письма пользователи по-прежнему должны ощущать потребность в вашем продукте или услуге.

План

  • Расскажите, чему собираетесь их научить.
  • Начните с истории и выведите из нее главный урок.
  • Покажите, как подписчики могут применять его.
  • Предложите воспользоваться вашим продуктом или услугой.

«Вопросы и ответы»

Ответьте на несколько вопросов, которые могут возникнуть у потенциального покупателя. Ваша задача — с помощью формата FAQ превратить возражения в уникальные предложения. Это также отличная возможность представить продукт как лучшую альтернативу тому, что есть на рынке.

План

  • Сообщите, что получаете вопросы от аудитории и откуда они поступают (Instagram*, Twitter, Facebook*, электронная почта).
  • Отметьте, что это важные вопросы, и предоставьте на них ответы.
  • Спросите, хотят ли подписчики узнать больше.
  • Предложите воспользоваться вашим продуктом или услугой.

«Демонстрация будущего»

Опишите картину лучшей жизни для потенциального клиента. Для этого можно поделиться как отзывом другого пользователя, так и собственной историей. Затем покажите, как потенциальный клиент может достичь того же результата с помощью вашего продукта.

План

  • Сообщите, что вы можете изменить жизнь подписчиков.
  • Представьте им возможное будущее и поделитесь историей клиента или вашей личной.
  • Уточните, что это результат разработанного вами решения, и расскажите о нем подробнее.
  • Предложите воспользоваться вашим продуктом или услугой.

«Инструкция по применению»

Каждый продукт предлагает потенциальному клиенту большие перспективы. И в этом письме вам нужно рассказать, как их достичь. Изложите эту информацию так, чтобы продемонстрировать свою квалификацию. При этом пропустите ключевые детали, чтобы поддерживать интерес к продукту.

План

  • Расскажите о больших перспективах, которые вы можете обещать.
  • Выделите преимущества этих перспектив.
  • Покажите, как вы этого достигли, и сформулируйте главный урок.
  • Предложите воспользоваться вашим продуктом или услугой.

«Развеяние мифов»

Разоблачите распространенное заблуждение по теме, в которой вы хорошо разбираетесь. Расскажите людям правду по этому вопросу.

План

  • Определите популярный миф в своей индустрии и укажите проблему, связанную с ним.
  • Объясните, что нужно делать на самом деле.
  • Расскажите, как ваш продукт помогает достигать конечного результата.
  • Предложите воспользоваться вашим продуктом или услугой.
* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

Источник.

Фото на обложке: Brian A Jackson / Shutterstock

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