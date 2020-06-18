Сложные маршруты, города глазами местных и искусственный интеллект: 5 вдохновляющих компаний из сферы туризма

Запустить бизнес в кризис, найти инвестора и открыть международную компанию за $300 — в честь старта акселерационной программы «Фабрика туристических продуктов и сервисов» рассказываем о пяти компаниях из сферы путешествий, чей опыт может вдохновить предпринимателей.

Destygo: искусственный интеллект для человеческого общения с клиентами

Destygo (сейчас компания Mindsay) — это чат-бот, умный помощник для путешественника. Он может ответить на самые частые вопросы и предложить персонализированные услуги компании. При этом создатели Destygo — французы Гийомом Лапорте, Ильяс Хишам и Пьер Пэйки — создали алгоритм, который постоянно совершенствуется, используя технологию машинного обучения.

Ровно год назад, в конце мая 2019 года, было объявлено, что стартап привлек $10 млн в рамках финансирования серии А во главе с White Star Capital с участием предыдущих инвесторов Patech и клиентов Mindsay Paris Aeroports и Accor.

Создатели Destygo считают, что лучший способ превзойти высокие ожидания клиентов — это общение. С помощью ботов на основе диалогового искусственного интеллекта компании предлагают мгновенную персонализированную поддержку. Несмотря на то, что идея создания чат-ботов абсолютно не новая — первые появились в 2008 году — в них было больше недостатков, чем преимуществ. Пользователи были разочарованы, что бот отвечает очень скудным количеством запрограммированных фраз и не дает никаких полезных советов и ответов. Вспомните, например, скрипты сотрудников кол-центра, когда вам необходимо узнать ответ на вопрос. Примерно так же клиент общался с ботом — бессмысленно, но технологично.

С помощью чат-ботов на основе диалогового искусственного интеллекта компании могут предлагать мгновенную персонализированную поддержку.

Сегодня же технологии, которые использует Destygo, продвинулись сильно вперед: бот разговаривает с клиентом, используя контекст, и реагирует соответствующим образом — это результат непрерывного обучения. Когда бот не решается ответить на вопрос, алгоритмы анализируют, что могло пойти не так и как можно интерпретировать разговор. Например, для Compagnie du Mont-Blanc, французской компании по производству горнолыжных подъемников, Destygo предоставил умного помощника, который отвечает пользователю в зависимости от прогнозов погоды и работает с оператором для точной настройки ответов.

Еще один яркий пример использования диалогового чат-бота — это сотрудничество стартапа с Iberia. Испанская авиакомпания наняла Destygo для создания своего бота после того, как тот присоединился к акселератору стартапов в сфере путешествий Hangar 51, которым управляет компания-учредитель Iberia International Airlines Group. Iberia связала технологию с данными своей программы лояльности Iberia Plus.

Aviasales: новый продукт в разгар кризиса

Сегодня мы знаем Aviasales как крупнейшего метапоисковика авиабилетов с ежемесячной аудиторией более семи млн человек. Базируется компания в Тайланде, на острове Пхукет, а в 2019 году заняла одиннадцатую позицию в рейтинге «20 самых дорогих компаний Рунета» по версии Forbes.



Aviasales родился из личного блога Константина Калинова: он писал о своих путешествиях, предлагая читателям выгодные билеты. Пригласив в компанию Антона Кириллова, предприниматели создали алгоритм для поиска самых выгодных вариантов перелета. Все в лучших традициях, которые существуют в компании до сих пор: в один клик можно получить цены от разных авиакомпаний без дополнительных платежей и комиссий, быстро выбрать и выкупить билет в любую точку мира. А еще Aviasales стали первыми в мире, кто предоставил пользователям выбрать билет с включенным в цену багажом.

Мы видим пример, когда даже в сложное для всей индустрии время компания представляет абсолютно новый продукт.

Кажется, что настоящее время — закрытые границы, неопределенность в бизнесе, весь мир сидит дома — может приостановить активность Aviasales. Но мы видим пример, когда даже в сложное для всей индустрии время компания представляет абсолютно новый продукт. 28 мая 2020 года компания анонсировала Aviasales для бизнеса: сервис организации командировок. Он даёт возможность оплатить заказ с депозита юрлица и оптимизирует документооборот.

LinguaTrip: взрывной стартап из России в Кремниевой Долине

Представьте, что у вас есть хорошая идея и всего $300 на создание собственного бизнеса. Можно ли создать успешный стартап, который будет известен не только в вашей стране, но и за ее пределами? Ответ — да.



Именно так было с однокурсниками Мариной Могилко и Дмитрием Пистоляко: в 2011 году они организовали агентство для помощи в организации обучения за рубежом. Спустя всего два года они придумали создать онлайн-платформу для выхода на международный рынок. В 2014 году компания LinguaTrip привлекла инвестиции в $100 тыс. от американского акселератора 500 Startups. А в 2015 запустился LinguaTrip.com — сайт для бронирования зарубежных курсов по всему миру.

Представьте, что у вас есть хорошая идея и всего $300 на создание собственного бизнеса. Можно ли создать успешный международный стартап? Ответ — да.

Секрета успеха, по мнению Могилко, никакого нет: выигрывает тот предприниматель, кто посвящает проекту все свое время. Поначалу партнеры вкладывали все свои деньги и ресурсы в развитие стартапа. Была цель — создать международную компанию, чтобы сервисом могли воспользоваться люди со всего мира.



Безусловно, эта история — не сказка, где по щелчку пальцев американские инвесторы вкладывают в развитие стартапа деньги. До того, как привлечь свои первые инвестиции в 2014 году, стартаперам пришлось провести более 140 живых встреч с инвесторами и столько же раз получить отказ. В это же время акселератор SumIT пригласил Марину на встречу стартапов с Джоном Ремеем — одним из самых молодых предпринимателей по версии Forbes. Эта встреча стала счастливым билетом в большой бизнес: идея понравилась инвесторам и у Могилко появился шанс попасть в известный международный акселератор 500 Startups. В 2015 LinguaTrip получила инвестиции от фонда, а Марина Могилко вошла в список самых ярких и перспективных предпринимательниц-инноваторов в сфере технологий (16 Women Founders Making Moves in Tech) по версии tech.co.

Rome2rio: самый сложный маршрут за несколько секунд

Если вы никогда не слышали о сервисе Rome2rio, то это открытие станет для большинства путешественников настоящей сенсацией. Если коротко, то всего за полминуты вы сможете не только построить любой маршрут (например, от своего дома до офиса Google в Калифорнии или небольшой деревушки в Индии), но и узнать, сколько понадобится времени, каким транспортом придется воспользоваться и примерную цену за билеты. Кажется, это идеальное приложение для тех, кто планирует сложные путешествия, но не хочет тратить на навигацию вечность.



Rome2rio — глобальный планировщик путешествий, который помогает клиентам найти все варианты путешествий между двумя точками на земном шаре. Компания основана в 2010 году двумя предпринимателями из Австралии — Майклом Кэмероном и Бернардом Чирреном.

За полминуты вы сможете построить маршрут от своего дома до офиса Google и узнать примерную цену за билеты.

В конце прошлого года основатели Rome2rio объявили о присоединении компании к британской платформе бронирования Omio. Вместе два бренда будут охватывать более полумиллиарда пользователей и предлагать доступ тысячам транспортных операторов по всему миру, помогая решать проблемы путешественников.

Sputnik8: города глазами местных

Одно из наивысших удовольствий во время путешествия — окунуться в атмосферу города и прочувствовать жизнь местных на себе. Как французы признаются в любви? Где в Вене самый вкусный шницель? Местные жители ответят на эти вопросы и помогут путешественнику увидеть город своими глазами.



Основатели сервиса онлайн-бронирования экскурсий «Спутник» семь лет назад создали проект, где русскоязычные гиды могут показать любой город по всему миру. За это время более полумиллиона путешественников забронировали экскурсию — и продолжают это делать в период пандемии.

За семь лет более полумиллиона путешественников забронировали экскурсию — и продолжают это делать в период пандемии.

И если вы думаете, что возможность путешествовать мы получим еще очень нескоро, это не так: прямо сейчас вы можете прогуляться по Лиссабону, а утро встретить в Йоханнесбурге. Все просто и реально, ведь Sputnik8 запустила виртуальные путешествия по городам с живым экскурсоводом.



Пользователи сервиса могут за €5 купить виртуальное путешествие «Гонконг. История и современность», «Эпоха модерна Барселоны — Гауди, Дали и не только» или «Амстердам — город мечты и воплощение свободы».

Многие из этих компаний запускались или привлекали инвестиции в кризис. Они доказали, что экономические трудности — не преграда на пути к успеху. Это актуально и сегодня. Поэтому Москва открыла акслерационную программу «Фабрика туристических продуктов и сервисов», которая поможет стартапам, продуктовым командам и туристическим компаниям с идеей создать и вывести на рынок свой продукт. Участников ждут восемь недель обучения, трекинг и помощь менторов, а также поддержка в выпуске продукта.

«Фабрика» создана Комитетом по туризму города Москвы в рамках проекта Moscow Travel Hub — площадки для коммуникации бизнеса из сферы туризма и гостеприимства.

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