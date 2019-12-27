5 девайсов, которые сделают работу приятнее и продуктивнее

В этой статье мы расскажем о том, какие устройства могут облегчить ваши трудовые будни.

Технологии меняют то, как мы живем, учимся и работаем. Они делают нас продуктивнее, а офисы, в которых мы проводим большую часть дня, — более удобными, подключенными и уютными.

№1

Doxie Go SE

Даже продвинутому офисному сканеру понадобится несколько минут на то, чтобы справиться с не самым объемным договором, парой фотографий, набором визиток. Прибавьте к этому время, которое вы потратите на то, чтобы дойти до МФУ и дождаться, пока он будет готов к работе, — эти 10–15 минут вам уже никто не вернет.

Портативный сканер Doxie Go SE сбережет ваше время и нервы: на одну страницу A4 ему нужно не больше 8 секунд. Сканер размером со свернутый журнал поместится в ящик стола и почти в любую сумку, а поскольку работает он от аккумулятора (его хватает на 400 сканов) и сохраняет документы на SD-карту, пользоваться им можно и в офисе, и в дороге. За качество сканов отвечает встроенная функция автокорректировки.

Doxie Go SE сохраняет отсканированные документы как изображения (JPEG, PNG) или как PDF-файл с автоматически распознанным текстом. Чтобы скачать документы или синхронизировать сканер с облачными сервисами, его можно подключить к ноутбуку, смартфону или планшету по Wi-Fi.

№2

Symantec Norton Core

Инопланетный корабль? Геодезический купол? Новая постройка Нормана Фостера? Нет, перед вами защищенный Wi-Fi роутер от Symantec, одного из мировых лидеров по кибербезопасности и разработчика антивируса Norton.

Роутер фильтрует весь проходящий через него трафик, чтобы убедиться, что ни одно подключенное устройство не заражает сеть вредоносным ПО. Эта функция особенно актуальна сегодня, когда даже у телевизоров, холодильников и дверных звонков есть доступ в интернет, но нет защиты от кибератак.

Core одновременно работает на частоте 2,4 ГГц, которая позволяет передавать сигнал на более дальнее расстояние, и 5 ГГц — с более высокой скоростью соединения. Это обеспечивает стабильное подключение к сети на любом расстоянии от маршрутизатора. Для этого же в роутере установлены антенны, которые могут сфокусировать сигнал в нужной зоне.

Управлять Norton Core можно через мобильное приложение. В нем отображается вся подключенная техника, скорость интернета и уровень защищенности сети. При желании можно даже повысить приоритет устройства, которому в данный момент требуется более быстрое соединение.

№3

Samsung Flip 2

Устройства вроде умного флипчарта Samsung Flip 2 определят будущее офисных технологий и нашего подхода к совместной работе — но пользоваться им можно уже сегодня.

Samsung Flip 2 не просто заменяет привычные маркерные доски, а дополняет ваш офис полноценной интерактивной панелью. На сенсорном экране Flip 2 можно писать и рисовать специальным пером, использовать его обратную сторону как текстовыделитель, стирать пометки и перелистывать страницы руками.

На флипчарт можно вывести любое изображение по HDMI, а также перекинуть экран ноутбука или Android-смартфона. Для этого достаточно зайти в раздел «Подключение к беспроводному дисплею» в Windows 10 или прислонить телефон к встроенному NFC-датчику. Это позволит использовать интерактивный флипчарт для показа презентаций, делать пометки и выделять важные элементы в реальном времени.

С недавних пор в Samsung Flip 2 появился и интернет-браузер, поэтому любую нужную информацию, фото и видеоматериалы можно найти, используя сенсорный экран флипчарта.

Вывести нужный документ на устройство можно и с простого USB-накопителя, Flip 2 умеет отображать файлы Powerpoint, Word и PDF.

Все записи, сделанные на устройстве, хранятся в памяти. Ими можно поделиться по электронной почте, сохранить на флешку или распечатать на принтере с Wi-Fi. Заметки же, которые не должен увидеть никто кроме участников встречи, можно защитить ПИН-кодом.

Samsung Flip 2 можно использовать как в вертикальной, так и в горизонтальной ориентации (интерфейс подстраивается автоматически), а подставка на колесах дает возможность провести совещание в любом месте и в любое время.

№4

Wacom Bamboo Folio

Сколько бы заметочных приложений вы ни поставили на смартфон, в ситуации, когда нужно быстро записать короткую мысль, нарисовать небольшую схему или составить список покупок, ваши руки сами потянутся к бумаге и ручке. Печатать быстрее и удобнее, чем писать от руки — но только не для памяток, заметок и конспектов.

Тем же, кто хочет всегда иметь свои записи под рукой пригодится умный блокнот Wacom Bamboo Folio. Все записи и рисунки, которые вы сделаете в блокноте, можно сохранить в памяти девайса и отправить на смартфон или планшет по Bluetooth.

Специальное приложение Inkspace позволяет хранить наброски в облаке, экспортировать их в форматах JPG, PNG, PDF и SVG и даже конвертирует рукописные заметки в текстовые файлы, распознавая написанный от руки текст на 15 языках (включая русский).

При желании вы можете даже записать процесс создания наброска на видео и сохранить его в формате MP4, чтобы, например, продемонстрировать свой мыслительный процесс коллеге или клиенту.

№5

Luxtude 5-in-1 Presenter Remote

Любой, кому доводилось выступать с презентациями на работе, знает, что успех зависит не только от четкой структуры, ясно изложенных мыслей и хорошей дикции, но и от техники. Хорошим дополнением к интерактивному флипчарту станет многофункциональный пульт для презентаций от компании Luxtude.

В добавок к стандартным кнопкам для переключения слайдов в нем есть лазерная указка, микрофон, который может записать ваше выступление и сохранить его в памяти устройства или на SD-карте, а также аккумулятор на 1250 мА, которым можно зарядить телефон или другой девайс.

Пользоваться пультом можно на расстоянии до 30 метров от компьютера, а специальный USB-ресивер позаботится о том, чтобы устройство не потеряло сигнал в самый неподходящий момент.

Фото: Samsung, Doxie, Symantec, Wacom, Luxtude