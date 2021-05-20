История Samsung: от пищевой промышленности к электронике

Samsung прошла путь от компании, которая торговала лапшой и морепродуктами, до одного из самых узнаваемых брендов мира, пережила войны, несколько экономических кризисов и даже корпоративные скандалы, однако остается лидером на рынках смартфонов и электроники. Вспомним, как складывалась история корпорации, и чему она обязана своими успехами.

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История создания Samsung

В 1938 году Ли Бён Чхоль основал Samsung Sanghoe — торговую компанию, которая преимущественно занималась продажей сушеных морепродуктов, лапши и сельскохозяйственной продукции.

Корейская война в начале 1950-х гг. едва не разрушила бизнес. Лишившись большей части физических активов, Ли был вынужден заново строить компанию. Тогда она была трансформирована в чеболь (семейный бизнес-конгломерат) под названием Samsung Group, и начала осваивать новые направления, продавая страховку и ценные бумаги.

Послевоенная экономика оказалась благоприятной для бизнеса. Местный спрос на сырье и потребительскую электронику рос, и в 1969 году была основана Samsung Electronics, а затем появились и другие подразделения.

В 1987 году Ли умер, и главой компании стал его младший сын Ли Гон Хи. Именно благодаря ему бренд Samsung полюбился миллионам потребителей по всему миру.

«Самые важные активы предприятия заключаются в дизайне и других творческих способностях», — говорил Ли Гон Хи.

К 1990-м гг. Samsung начала укреплять статус международной корпорации. Подразделение Samsung C&T построило одну из двух башен Petronas в Малайзии, а так же Бурдж-Халифа в ОАЭ. В 1992 году Samsung Electronics стала крупнейшим в мире производителем чипов.

К середине 2000-х гг. Samsung была ведущим игроком на рынке потребительской электроники. Она продавала огромное количество телевизоров, аудиосистем и бытовых приборов, опережая таких серьезных конкурентов, как LG, Panasonic и Sony.

В январе 2021 года руководитель компании и внук основателя Samsung Ли Чжэ Ен был арестован из-за участия в скандале вокруг бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе и ее подруги Чхве Сун Силь. Однако это не отразилось на деятельности корпорации.

Сейчас Samsung Group управляют три CEO: Ким Ки Нам, Ким Хён Сук и Ко Донг Джин.

История названия компании

Ли хотел, чтобы его бизнес был сильным и долговечным, как небо. Поэтому он выбрал название Samsung, что в переводе с корейского означает «Три звезды». При этом символ sam означает силу и величие, а sung — вечность.

Со временем три звезды стали ассоциироваться с ключевыми направлениями деятельности Samsung: электроникой, информационными технологиями и девелопментом.

История логотипа Samsung

Первый логотип бренда появился на упаковке лапши. Его основным элементом были три звезды, которые сохранялись и в последующих версиях. Три горизонтальных полосы означали рисовую лапшу, один из основных продуктов Samsung, а колосья служили отсылкой к сельскохозяйственному бизнесу компании.

История логотипов Samsung. Фото в тексте: logos-world.net

Со временем компания запускала новые направления деятельности, и из логотипа исчезли символы пищевой продукции. Появилась надпись Samsung, звезды стали четырехконечными. Тогда логотип еще был черно-белым.

С появлением цветных телевизоров в эмблему добавили красок: теперь у звезд был красный фон в форме восьмиугольников. Тогда же пробовали убрать надпись, но позже решили ее вернуть.

В 1993 году Samsung активно закреплялась на международном рынке и провела масштабный ребрендинг. Вместо звезд появился синий овал, символизирующий вселенную. Со временем он был упрощен. Сейчас логотип бренда состоит из надписи синего цвета, а прежний вариант используется в качестве корпоративной символики Samsung Group.

Структура Samsung Group

Торгово-инвестиционная группа

История торгового бизнеса Samsung началась в 1938 году, когда была основана Samsung Sanghoe. В 1951 году торговое направление выделено в отдельную организацию Samsung Mulsan (позже — Samsung C&T Corporation).

В 1975 году правительство Кореи выбрало ее в качестве первой «торговой компании широкого профиля», которой поручили заниматься международной торговлей. В 1995 году она объединилась с Samsung Construction и ведет операции в более чем 50 странах.

В 1990-е гг. Samsung C&T Corporation трансформировала бизнес-структуру, чтобы сконцентрироваться на секторах с высокой прибылью. Появились направление индустрии моды, курортов и развлечений, направление электронной промышленности и инженерно-строительная группа.

Сейчас подразделение работает в сферах гражданского строительства, девелопмента, финансов и проектирования.

Группа индустрии моды

В 1954 году была основана текстильная компания Samsung C&T Fashion Group. Как рассказывает Жан Колин, вице-президент по международной экспансии подразделения, портфолио бизнеса объясняет специфику корейской культуры. До недавних пор рабочая сила страны состояла преимущественно из мужчин, и Samsung C&T Fashion Group специализировалась на производстве мужских костюмов и шерстяных тканей.

Фото в тексте: samsungfashion.com

Когда Южная Корея стала рынком с потенциалом для люксового сегмента, многие международные компании искали способы выйти в регион, заключив соглашения с местным партнером. Им стала Samsung C&T Fashion Group, которая сейчас является крупнейшим игроком fashion-индустрии Кореи.

Сейчас она занимается дистрибуцией таких брендов, как Theory, Tory Burch, Rick Owens, Thom Browne, и rag & bone, а также управляет собственными марками Galaxy, 8 Seconds, Beaker, Beanpole и Kuho.

Группа индустрии курортов и развлечений

Samsung C&T Resort Group была основана в 1963 году и со временем стала заниматься развитием курортов, гольф-клубов, благоустройства, а также поставками еды и напитков.

В 1982 году было создано подразделение Samsung Welstory, а в 2013 году было выделено в отдельный бизнес. Теперь это крупнейшая компания общественного питания Кореи.

Samsung C&T Resort Group управляет курортом Everland Resort с двумя парками развлечений и 5 гольф-клубами.

Инженерно-строительная группа

В 1974 году основана Samsung Heavy Industries. Преимущественно она занималась строительством контейнеровозов и танкеров. Со временем в портфель проектов добавились объекты газоснабжения, буровые установки, производственные объекты, вспомогательные и паромные суда.

Сейчас Samsung Heavy Industries — одно из крупнейших судостроительных предприятий наряду с южнокорейскими Hyundai и Daewoo, которое выполняет заказы для Shell, Eni и ведущих энергетических компаний мира.

Направление электронной промышленности

В 1969 году основана Samsung Electronics, которая стала создавать девайсы, полупроводники и телекоммуникационное оборудование.

Первой разработкой Samsung Electronics стал небольшой черно-белый телевизор, который появился в продаже в начале 1970-х гг. Со временем компания начала производить самые разнообразные товары — от бытовой техники и моторов до смартфонов и солнечных панелей.

В 1978 году для выхода на рынок полупроводников было создано дочернее подразделение Samsung Semiconductor and Telecommunications. Чтобы компенсировать недостаток экспертизы, компания активно привлекала зарубежных специалистов, а в 1983 году приобрела запатентованные технологии у Micron (США) и Sharp (Япония). Благодаря этому Samsung стала первой в Корее производить недорогие и относительно простые чипы памяти DRAM емкостью в 64 Кбит.

Фото в тексте: g0d4ather / Shutterstock

В 1994 году компания представила микросхемы на 4 Мбит, и по итогам года ее доход вырос со $173 тыс. до почти $1,3 млрд. В результате к началу 1995 года Samsung стала ведущим производителем чипов DRAM в мире.

Уже в 1996 году из-за перенасыщения рынка цены на полупроводники упали, а осенью 1997 года начался Азиатский кризис. Samsung пришлось менять стратегию и провести реструктуризацию бизнеса.

Если в 1995 году на чипы приходилась половина продаж, то к концу 1999 года их доля сократилась до 20%. Компания уверенно закрепилась на рынках телекоммуникаций и мобильных телефонов.

В 2005 году была заключена сделка с Apple: до 2014 года Samsung была ключевым поставщиком компонентов для iPhone.

Samsung регулярно выпускала новинки, опережающие рынок. Недавно компания даже представила отчет, посвященный потенциалу технологии 6G.

История телефонов Samsung

Компания представила свой первый мобильный телефон SGH-100 в 1988 году. В 1998 году выпущена модель SGH-600, которая помогла Samsung выйти на европейские рынки.

В 1999 году разработала телефон с беспроводным интернет-соединением (смартфон).

В 2010 году состоялся запуск линейки смартфонов Galaxy на базе ОС Android. Выпущенный в 2013 году Samsung Galaxy S4 до сих пор считается самой коммерчески успешной моделью на базе Android: всего было продано более 80 млн единиц.

В 2016 году произошел скандал с моделью Galaxy Note 7. У пользователей со всего мира смартфоны загорались и взрывались. К осени продажи телефонов компании упали на 15%. Компания немедленно признала проблему и сделала расследование максимально публичным, чтобы вернуть доверие потребителей.

В 2018 году компания запустила в индийском городе Ноида крупнейшую в мире фабрику смартфонов.

В 2019 году Samsung представила Galaxy Fold, положив начало новой категории мобильных устройств. Корпорация регулярно демонстрирует интересные концепты, например в 2020 году представила расширяющийся телефон.

Сейчас компания сохраняет ведущие позиции на рынке смартфонов. По результатам 1 кв. 2021 года Samsung была лидером с долей рынка в 21,8%.

Особенности корейского менеджмента

Под влиянием экономических кризисов в новейшей истории стиль управления в Южной Корее трансформировался. В нем гармонично сочетаются две модели:

японская — гармония внутри компании, работа в одной компании в течение всей жизни и зарплата, зависящая от стажа,

— гармония внутри компании, работа в одной компании в течение всей жизни и зарплата, зависящая от стажа, американская — акцент на результатах работы.

Часто южнокорейские компании используют и гибридный подход. При этом в корпоративной культуре сохраняется влияние конфуцианства, основными ценностями которого являются мудрость, верность, гуманизм и справедливость. Хотя распространен подход «начальник всегда прав», решения часто являются комбинацией позиции руководства и руководителей среднего звена.

Общество характеризуется тесными связями: поиск работников часто ведется среди родственников, тех, кто посещал ту же школу, или родился в том же регионе.

Модель управления Samsung тщательно продумана: она сочетает конкуренцию между работниками, фокус на качестве продукта, интенсивное обучение, направленное на гармонию в коллективе, а также требование строгой дисциплины и лояльности. Самым американизированным считается подразделение производства полупроводников, в котором сотни сотрудников ежегодно проходят стажировку в Toyota и знакомятся с главными моделями японской компании.

Спонсорская деятельность Samsung

С 1998 года Samsung является спонсором Олимпийских игр. Позже компания начала поддерживать Азиатские, Паралимпийские и Юношеские Олимпийские игры, а также международные федерации лыжного спорта, хоккея и футбола. Кроме этого, южнокорейский гигант спонсирует команды из разных стран, например футбольный клуб «Челси».

В 2014 году Samsung выступила в качестве спонсора 86-й Церемонии «Оскар». Вирусным стало селфи с участниками мероприятия, сделанное ведущей Эллен ДеДженерес на смартфон Samsung Galaxy Note.

В последнее время компания обратила внимание и на видеоигры. Заключив контракт с Twitch, Samsung стала спонсором платформы Rivals, где будут проводиться турниры по мобильным играм. Таким образом планируется продвигать смартфоны Galaxy.

Секреты успеха Samsung

История компании — пример колоссального успеха. Из небольшого бизнеса она превратилась в глобальную корпорацию с одним из самых узнаваемых брендов мира. В чем ее секрет?

Samsung удалось эффективно трансформироваться во время кризиса. В 1993 году Ли Гон Хи предложил новую стратегию, вдохновленную главными трендами 1990-х: глобализацией, демократизацией Южной Кореи и цифровизацией.

В 1993 году Ли Гон Хи предложил новую стратегию, вдохновленную главными трендами 1990-х: глобализацией, демократизацией Южной Кореи и цифровизацией. Samsung регулярно запускала новые прибыльные направления бизнеса. Недостаток экспертизы восполнялся за счет поглощений или партнерских соглашений.

Недостаток экспертизы восполнялся за счет поглощений или партнерских соглашений. Samsung сочетает лучшие практики управления. Это гибрид американского и японского подходов: западный фокус на доход, частая смена курса и продуктов сочетается с восточной дисциплиной, лояльностью и трудолюбием.

Это гибрид американского и японского подходов: западный фокус на доход, частая смена курса и продуктов сочетается с восточной дисциплиной, лояльностью и трудолюбием. Samsung быстро реагирует на инциденты. Яркий тому пример — история с Galaxy Note 7.

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