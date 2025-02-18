В России запустят производство смартфонов на заводе Samsung
Российский дистрибьютор электроники VVP Group начнет производство собственных смартфонов на арендованном заводе Samsung в Калуге, сообщил «Коммерсанту» источник на рынке электроники. По его словам, компания также готова предоставить мощности под контрактную сборку смартфонов.
- Новости
В VVP Group на запрос газеты не ответили, но источник «Коммерсанта», близкий к компании, подтвердил, что дистрибьютор изучает возможность производства смартфонов. В Samsung от комментариев отказались.
- VVP Group уже год арендует завод Samsung в Калужской области, дистрибьютор производит там телевизоры и стиральные машины. В сентябре компания «Гравитон» (принадлежит 3Logic Group) начала на этом предприятии контрактную сборку мониторов, а в начале зимы — серверов.
Как назовут девайс? По словам источника на рынке электроники, выпускать смартфоны VVP Group планирует под брендом «Байон». Собеседник издания, близкий к компании, это опроверг. По данным «СПАРК-Интерфакс», онлайн-ритейлером «Байон» владеет гендиректор ООО «В логистик» (принадлежит VVP Group) Сергей Фомин. Ранее «Байон» зарегистрировал филиал ОП ООО «Байон» по адресу завода Samsung в Калужской области.
В 2023 году ООО «Байон» получило сертификаты на ввоз телефонных аппаратов собственного производства, а летом 2024 года зарегистрировало товарный знак Metame.
Сколько это стоит? Переоборудовать завод в Калуге под сборку готовых устройств можно относительно беззатратно, но ключевые компоненты придется импортировать, отметил директор по стратегическому развитию STI Group Кирилл Скворцов. «Самое затратное в производстве смартфонов — это отделение по тестированию устройств, которого нет на калужском предприятии», — добавил источник газеты среди производителей электроники.
По его словам, цена одного подержанного станка для проверки радиочастотных каналов составляет около 9 млн рублей. Для «ритмичного выпуска» устрйоств таких станков нужно не менее четырех, а легально ввезти их в Россию невозможно, подчеркнул собеседник.
- По мнению Скворцова, в случае возвращения Samsung мог бы наладить сборку младших моделей своих смартфонов на калужском заводе. Ранее южнокорейские СМИ писали о том, что некоторые корейские бренды, в том числе LG, Samsung и Hyundai, рассматривают возобновление деятельности в России.
Фото на обложке: Jonas Leupe / Unsplash
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Налог на прибыль организаций
Материалы по теме
- Пройти курс «Генерируем идеи для бизнеса: курс-практикум»
- 1 В России из-за укрепления рубля начали снижаться цены на импортную электронику В МТС и «М.Видео-Эльдорадо» цены снизились на 10-15% 01 апреля 16:53
- 2 В России продажи смартфонов рухнули более чем на 20% в январе–марте Это падение стало рекордным в истории отечественного телефонного рынка, говорят эксперты 31 марта 12:32
- 3 В России начнут тестировать спутниковую связь через смартфоны Тестированием займется МТС, соответствующие частоты будут выделены в апреле 28 марта 13:31
- 4 Wildberries обяжет продавцов указывать IMEI смартфонов Это позволит проверить дату производства и заявленные характеристики устройства 27 марта 12:06