В России запустят производство смартфонов на заводе Samsung

Российский дистрибьютор электроники VVP Group начнет производство собственных смартфонов на арендованном заводе Samsung в Калуге, сообщил «Коммерсанту» источник на рынке электроники. По его словам, компания также готова предоставить мощности под контрактную сборку смартфонов.

В VVP Group на запрос газеты не ответили, но источник «Коммерсанта», близкий к компании, подтвердил, что дистрибьютор изучает возможность производства смартфонов. В Samsung от комментариев отказались.

VVP Group уже год арендует завод Samsung в Калужской области, дистрибьютор производит там телевизоры и стиральные машины. В сентябре компания «Гравитон» (принадлежит 3Logic Group) начала на этом предприятии контрактную сборку мониторов, а в начале зимы — серверов.

Как назовут девайс? По словам источника на рынке электроники, выпускать смартфоны VVP Group планирует под брендом «Байон». Собеседник издания, близкий к компании, это опроверг. По данным «СПАРК-Интерфакс», онлайн-ритейлером «Байон» владеет гендиректор ООО «В логистик» (принадлежит VVP Group) Сергей Фомин. Ранее «Байон» зарегистрировал филиал ОП ООО «Байон» по адресу завода Samsung в Калужской области.

В 2023 году ООО «Байон» получило сертификаты на ввоз телефонных аппаратов собственного производства, а летом 2024 года зарегистрировало товарный знак Metame.

Сколько это стоит? Переоборудовать завод в Калуге под сборку готовых устройств можно относительно беззатратно, но ключевые компоненты придется импортировать, отметил директор по стратегическому развитию STI Group Кирилл Скворцов. «Самое затратное в производстве смартфонов — это отделение по тестированию устройств, которого нет на калужском предприятии», — добавил источник газеты среди производителей электроники.

По его словам, цена одного подержанного станка для проверки радиочастотных каналов составляет около 9 млн рублей. Для «ритмичного выпуска» устрйоств таких станков нужно не менее четырех, а легально ввезти их в Россию невозможно, подчеркнул собеседник.

По мнению Скворцова, в случае возвращения Samsung мог бы наладить сборку младших моделей своих смартфонов на калужском заводе. Ранее южнокорейские СМИ писали о том, что некоторые корейские бренды, в том числе LG, Samsung и Hyundai, рассматривают возобновление деятельности в России.

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