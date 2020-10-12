Онбординг удаленных сотрудников: пять стратегий для бизнеса

Пандемия коронавируса стала настоящим испытанием для компаний. Адаптация нового сотрудника всегда была непростым процессом, а в период удаленной работы потребовала от работодателей еще большего терпения, внимания и гибкости. Ведущий специалист рекрутинговой компании RETS Associates Яна Тернер поделилась пятью советами, которые помогут упростить этот процесс.

В условиях действия ограничений многие сотрудники начали работать удаленно, соответственно процесс найма также перешел в виртуальное пространство. Учитывая, как изменился мир бизнеса за последние несколько месяцев, работа из дома вполне может стать новой нормой. Чтобы успешно адаптировать новых удаленных сотрудников, работодателям следует учесть следующие советы.

1. Проводить видеоконференции

В период пандемии такие инструменты, как Zoom, стали привычным способом связи — они пригодятся и для онбординга. Видеоконференции помогут установить связь между работодателем и новым сотрудником, а возможность видеть лица коллег повысит дух товарищества.

Полезно будет провести приветственную конференцию в Zoom или на любой другой платформе, а также встречаться еженедельно, чтобы поддерживать вовлеченность нового сотрудника и всех членов команды.

2. Четко обозначить ожидания

Очень важно уделить время на объяснение основ работы в компании и ожидаемых от нового сотрудника результатов. Для этого можно воспользоваться демонстрацией экрана, наглядно продемонстрировав подробную информацию о внутренней организации работы, и поделиться советами, которые помогут лучше справляться с новыми обязанностями. Также важно обсудить рабочие часы, сроки и ожидаемую производительность. Главное — дать ответы на все возникающие вопросы и как можно более четко обозначить обязанности.

3. Прояснить процесс оценки работы

Первый месяц работы имеет решающее значение для эффективного процесса адаптации. Важно, чтобы сотрудник знал, как будут оцениваться его успехи в этот ранний период.

Важно объяснить, как проходит процесс проверки эффективности и уточнить, какие проекты планируются в следующем месяце. Так новичок получит четкую цель и будет знать, в каком направлении следует двигаться.

4. Наладить обратную связь

Поскольку удаленный сотрудник не может обратиться к сидящему рядом коллеге или заглянуть в офис менеджера, чтобы задать вопрос, очень важно предоставить ему возможность для связи. На деле, многие новички хотели бы большей отдачи со стороны менеджеров в течение первого месяца работы.

Новые сотрудники должны точно знать, какие моменты следует сообщать руководству и с помощью каких инструментов. Понимание этой части корпоративной культуры поможет избавиться от множества проблем, возникающих в ходе ведения бизнеса.

5. Оказать поддержку

Одна из главных задач менеджера удаленных сотрудников — поддерживать их продуктивность и чувство принадлежности к корпоративной культуре.

Социальное дистанцирование, изоляция и работа из дома стали причинами роста стресса и беспокойства. Большинство новых сотрудников не всегда знает, как обратиться за помощью к работодателю, поэтому важно уделять им особое внимание в период адаптации в компании. Это простой способ помочь им почувствовать себя частью команды и оказать поддержку.

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