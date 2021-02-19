Как ошибка на £500 помогла Transferwise создать стартап стоимостью в $5,5 млрд

TransferWise получала финансирование от таких известных инвесторов, как Андриссен Горовиц, Index Ventures и сам Ричард Брэнсон. Но чтобы понять, как Кярманн пришел к этой идее, нужно заглянуть в его прошлое.

Имя Кристо Кярманна, возможно, не так известно, но каждый, кто пытался переводить деньги за рубеж, наверняка знает о его стартапе. Кярманн — соучредитель и CEO TransferWise, финтех-стартапа, который помогает делать переводы без скрытых затрат и экономит пользователям миллиарды долларов. Компания была основана в 2011 году и за десять лет работы уже привлекла $1,1 млрд.

TransferWise была основана в Лондоне и там же располагалась ее штаб-квартира. Однако сам Кярманн родился и вырос в Эстонии, когда она еще была в составе Советского Союза. В детстве у него был доступ к нескольким компьютерам (первый из которых — Spectrum Zedd X), которые принадлежали его отцу, и он написал свой первый фрагмент кода на Commodore.

«Возможно, тогда на Западе персональные компьютеры были доступнее, но мы увидели первые ПК в конце 80-х, начале 90-х годов», — говорит Кристо Кярманн.

После этого он решил получить ученую степень по математике и информатике. Когда Эстония окончательно отделилась от Советского Союза, в стране было не так много «зрелого» бизнеса. Это побудило Кярманна в 2007 году переехать в Великобританию и работать консультантом в Deloitte. Там он мог по-настоящему понять, как работают крупные компании, особенно на таком большом рынке.

У Кярманна и его соучредителя Таавета похожие истории, и благодаря этому они подружились. Тогда Таавет работал руководителем в Skype, они встретились на вечеринке и поняли, что у них общие проблемы.

Кярманн работал консультантом в Великобритании, и у него остался сберегательный счет в Эстонии. Чтобы перевести свою зарплату на этот счет, ему пришлось бы заплатить международный сбор за перевод. Тогда он думал, что разовый перевод будет стоить ему всего €15, как это было написано в условиях. С его солидной зарплатой это была небольшая сумма.

Ошибка Кярманна заключалась в том, что он не изучил скрытую стоимость перевода денег за границу.

Хотя в условиях говорилось, что это будет стоить всего €15 за каждый перевод, его банк фактически использовал обменный курс, который был на 5% ниже рыночного. Это связано с тем, что банки обычно зарабатывают деньги с помощью валютного спреда, но Кярманн не понимал, что это применяется при переводе денег. Банк взимал с него дополнительные деньги за каждый перевод.

«Поэтому я заплатил своему британскому банку £15 и перевел £10 тысяч, а через неделю увидел, что на эстонский счет поступило на £500 меньше, чем я ожидал», — говорит Кристо.

Кярманн рассказывает, что невероятно заблуждался: он ожидал, что британский банк обменяет его деньги по тому же курсу, который он видел на Reuters и Bloomberg.

У его соучредителя Таавета была похожая история, когда он пытался перевести деньги из Эстонии в Лондон. Его зарплату по-прежнему перечисляли в евро в эстонский банк, но все расходы на проживание были в фунтах.

Раздражение, вызванное необходимостью постоянно переводить деньги и оплачивать скрытые сборы побудило их объединить усилия и решить проблему.

В январе 2011 года Кярманн и Тавит начали вести блог на TechCrunch (тогда это было гораздо проще). Их продукт позволял пользователям переводить деньги за границу по установленному среднерыночному курсу за комиссию в 0,5%.

Они получали положительную обратную связь, потому что проблема была знакома многим. Несмотря на то, что им потребовалось 6 месяцев, чтобы разработать идею, они в конце концов поняли, что вывод продукта на рынок был важнее, чем его совершенствование.

Первоначально они развивались без сторонней помощи и платили первым сотрудникам из собственных зарплат и сбережений. Они уже обрабатывали до 800 транзакций в неделю, первоначально сосредоточившись только на странах Европы, особенно на Эстонии.

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Стартап активно рос, и они поняли, что им нужны деньги, чтобы масштабировать компанию. Они реши отправиться в Нью-Йорк, чтобы провести первый раунд посева. В ходе первого раунда им удалось собрать $1,3 млн от IA ventures.

Основателям стартапов часто советуют создать решение проблемы, с которой столкнулись лично они. Возможно, это и не самый простой путь, но именно так появлялись успешные проекты. Один из них — Transferwise. Если бы Кярманн никогда не предпринимал никаких действий, более чем вероятно, что эту идею воплотил бы кто-то другой. Конечно, такая личная проблема не обязательно должна влиять на психическое благополучие основателя. Это может быть что-то, влияющее на его повседневную жизнь или работу.

Другие известные примеры — Stripe, чей соучредитель Патрик Коллисон обнаружил, что ему трудно принимать онлайн-платежи по сайд-проектам, и Surveymonkey, чей основатель Райан Финли хотел быстро собирать отзывы клиентов, но не мог найти инструмент, который мог бы использовать (это было в 1999 году).

У всех этих основателей была проблема, и они запустили успешные стартапы, чтобы решить ее.

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