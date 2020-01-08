5 распространённых заблуждений бизнеса о 5G — и что это на самом деле значит
Волна 5G быстро приближается. Если вы не уверены, что это значит, не волнуйтесь — вы не одиноки. Хотя сотовая связь пятого поколения может изменить методы ведения бизнеса в компаниях из разных индустрий, большинство всё ещё не понимает, как это работает.
В СМИ преимущества 5G освещаются в основном с точки зрения скорости, которая примерно в 20 раз выше, чем у 4G. Тем не менее, это только одна из возможностей, которые 5G может предоставить как для компаний из списка Fortune 500, так и для малых предприятий.
Издание the Entrepreneur рассказывает о пяти распространённых заблуждениях о 5G и влиянии технологии на крупные и малые предприятия.
1. 5G — это только скорость.
Большая часть шума вокруг 5G связана именно со скоростью, которую предоставят сети нового поколения. Это объяснимо: скорость на некоторых типах соединений 5G будет невероятно высокой — например, загрузка всего фильма за 35 секунд вместо 27 минут в среднем в сети LTE сегодня.
Тем не менее, внимание к скорости, хотя и оправдано, может отвлечь от других, не менее значимых преимуществ 5G.
«5G — это широкая и универсальная технология. Речь идет не об одной вещи вроде высокой скорости и не об одном варианте применения, таком как фиксированный беспроводной доступ. Речь о построении инфраструктуры на базе того, что есть сейчас, и её одновременном совершенствовании. И, что, возможно, еще более важно, о расширении спектра беспроводных технологий для новых видов услуг и сегментов, которые предъявляют особые требования к сотовой связи».
Пропускная способность 5G, намного превышающая 4G, обеспечит широкое повсеместное покрытие, необходимое для взаимодействия устройств (от телефонов до автомобилей) между собой и c окружающей средой. А низкая задержка — способность сети обрабатывать данные с коротким, почти отсутствующим лагом — может устранить барьеры для развития беспилотного транспорта и виртуальной реальности, которые требуют почти мгновенной обратной связи (представьте, как задержка в несколько секунд может повлиять на безопасность вашей поездки). 5G также значительно повысит срок жизни батарей и аккумуляторов, что станет преимуществом для Интернета вещей (IoT).
«5G — это платформа для инноваций», — говорит Сьюзен Уэлш де Гримальдо, аналитик и директор Strategy Analytics. Она считает, что широкая универсальность, а не одна или две особенности, делает технологию по-настоящему революционной и способной не только улучшить ошеломляющее количество операций, но и проложить дорогу совершенно новым. Уэлш де Гримальдо говорит, что в будущем сеть 5G будет поддерживать «умные» города, беспилотные автомобили и автоматизированное производство, и это лишь несколько вариантов применения, для которых 4G недостаточно.
2. Технология 5G актуальна только для крупного бизнеса.
«Часто, когда люди говорят о 5G, они имеют в виду что-то грандиозное. Это автономное вождение, “умные” фабрики или другие технологии, которые могут себе позволить только предприятия с большими бюджетами. Однако доступность видео на мобильном в реальном времени с высоким разрешением при низкой задержке откроет множество новых возможностей для небольших компаний: от устранения технических неполадок “в полевых условиях” до иммерсивного предоставления услуг».
У многих владельцев малого бизнеса все еще есть проблемы с доступным и стабильным интернетом. Это еще более актуально для предприятий в сельской местности, которые оказались в «цифровой пропасти». «В частности, одна из проблем малого бизнеса — отсутствие конкурентных вариантов, когда речь заходит о возможностях подключения, — говорит Аншель Саг, аналитик в Moor Insights and Strategy. — Я думаю, что благодаря 5G мы увидим намного большую конкуренцию за доступное и быстрое подключение к интернету. Последствия этого будут очень важны для малого бизнеса — от таких фундаментальных вещей, как надёжное сетевое покрытие, до технологий следующего поколения вроде инструментов совместной работы на основе VR и систем прогнозного обслуживания».
«Каждое новое поколение связи помогает обеспечивать равные условия для малого бизнеса. До 4G такие услуги, как шеринг поездок, хранение данных в облаке и новые мобильные приложения для социальных сетей, были недоступны в масштабе. Сети 3G, которые предшествовали 4G, просто не были достаточно быстрыми, сильными и надежными, чтобы обрабатывать огромные объемы данных. 5G позволит сделать значительно больший скачок вперед по сравнению с предыдущими поколениями беспроводной сети, поэтому потенциальный масштаб изменений будет намного более серьёзным — как для малого и среднего, так и для крупного бизнеса».
3. 5G и 4G несовместимы.
Исторически каждая итерация технологии беспроводной сети заменяла предыдущее поколение. «Сегодня, если у вас есть смартфон, он может подключаться к 2G, 3G или 4G — но только к чему-то одному за раз», — говорит Куоппамаки.
Это не так для 5G, которая является «первым поколением технологий, позволяющим устройствам одновременно подключаться к 5G и 4G LTE». Другими словами, 5G не заменяет 4G, а дополняет этот стандарт. Поскольку сети 5G продолжают развиваться, они будут полагаться, по крайней мере в начале, на возможности 4G. «Это будет лучший опыт в обоих поколениях», — говорит Куоппамаки.
На практике это означает, что многие приложения, которые отлично работают на 4G, такие как видеоконференции, смартфоны и дополненная реальность, будут постепенно улучшаться по мере добавления 5G в существующую сеть 4G.
4. Технология «глючит» и не работает в зданиях.
5G в лучшем проявлении не работает на одном спектре. Вместо этого технологию можно развернуть на трех основных сетевых слоях, каждый со своими сильными сторонами, которые дополняют друг друга.
- Низкочастотный спектр, как правило, ниже 1 ГГц, может обеспечить широкое стабильное покрытие, которое не требует высокой скорости передачи данных, зато имеет решающее значение для обеспечения общенационального покрытия 5G (в том числе в сельских районах, которые все еще борются за подключение к высокоскоростному интернету). Он также увеличит срок службы батареи для устройств IoT, некоторых — до 10 лет.
- Затем идет спектр средней полосы — обычно между 1 ГГц и 6 ГГц — с высокой пропускной способностью и низкой задержкой, подходящий для дополненной реальности, носимых устройств и критически важных приложений IoT, которым требуется почти мгновенная скорость отклика. К сожалению, большая часть этого спектра недоступна для 5G, потому что он уже используется для 4G LTE и перераспределение займет время.
- Наконец, есть сверхвысокие частоты, такие как миллиметровые волны, обычно в спектре выше 24 ГГц, которые могут быть развернуты для обеспечения молниеносной скорости передачи данных, гораздо большей емкости, качества и низкой задержки. Тем не менее, они не работают на дальние расстояния и не могут проникать в здания и даже окна.
«При развертывании спектра mmWave мы видели диапазоны сот от сотен до, может быть, тысяч футов или около того», — говорит Куоппамаки. Высокие частоты также плохо проникают внутрь объектов, что привело к убеждению, что 5G не работает в зданиях. Хотя миллиметровая волна «очень хороша для мест с высокой интенсивностью движения в городских условиях», говорит Куоппамаки, сама по себе она не является ответом для 5G. Однако большинству приложений не нужны сверхвысокие скорости; им нужно постоянное покрытие.
Низкие частоты «способны проходить через бетонные стены и кирпич так, как mmWave никогда не сможет», — говорит Саг. Как только сеть достигнет высокого уровня развития, взаимодействие всех трех спектров позволит «получать больше сигнала в большем количестве мест, чем когда-либо». Саг отметил, что это в конечном итоге приведёт к появлению инновационных решений для приложений следующего поколения, которым нужна высокая пропускная способность, низкая задержка и постоянное подключение. Это, например, беспилотные автомобили и доставка с помощью дронов.
5. Технология 5G не будет доступна в течение по крайней мере пары лет.
«Самое большое опасение людей заключается в том, что технология еще не готова… Но я думаю, что предприятиям следует постоянно переоценивать, имеет ли для них смысл 5G сегодня, и смотреть, какие предложения доступны в их регионе. Все меняется очень быстро; возможно, 5G не нужна для вашего бизнеса сегодня, но есть вероятность, что через пять месяцев сеть резко изменится и вам будет выгодно иметь эту технологию».
По словам Куоппамаки, совсем скоро бизнес и потребители почувствуют «первый вкус того, что представляет собой 5G и каковы её возможности». Если же говорить о внедрении технологии, «история — великий учитель». Первые сети 4G были запущены около десяти лет назад, и, хотя пользовательский опыт значительно превосходил 3G, людям и компаниям потребовалось время, чтобы оценить преимущества нового поколения сотовой связи.
«В этом прелесть 5G: это трансформационная сила, которая может не проявиться с первого дня, но, когда будет доступна везде, начнет очень быстро стимулировать инновации», — говорит Куоппамаки.
Источник: Entrepreneur
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