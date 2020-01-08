5 распространённых заблуждений бизнеса о 5G — и что это на самом деле значит

Издание the Entrepreneur рассказывает о пяти распространённых заблуждениях о 5G и влиянии технологии на крупные и малые предприятия.

В СМИ преимущества 5G освещаются в основном с точки зрения скорости, которая примерно в 20 раз выше, чем у 4G. Тем не менее, это только одна из возможностей, которые 5G может предоставить как для компаний из списка Fortune 500, так и для малых предприятий.

Волна 5G быстро приближается. Если вы не уверены, что это значит, не волнуйтесь — вы не одиноки. Хотя сотовая связь пятого поколения может изменить методы ведения бизнеса в компаниях из разных индустрий, большинство всё ещё не понимает, как это работает.

1. 5G — это только скорость.

Большая часть шума вокруг 5G связана именно со скоростью, которую предоставят сети нового поколения. Это объяснимо: скорость на некоторых типах соединений 5G будет невероятно высокой — например, загрузка всего фильма за 35 секунд вместо 27 минут в среднем в сети LTE сегодня.

Тем не менее, внимание к скорости, хотя и оправдано, может отвлечь от других, не менее значимых преимуществ 5G.

«5G — это широкая и универсальная технология. Речь идет не об одной вещи вроде высокой скорости и не об одном варианте применения, таком как фиксированный беспроводной доступ. Речь о построении инфраструктуры на базе того, что есть сейчас, и её одновременном совершенствовании. И, что, возможно, еще более важно, о расширении спектра беспроводных технологий для новых видов услуг и сегментов, которые предъявляют особые требования к сотовой связи». Карри Куоппамаки, вице-президент по разработке технологий и стратегии в T-Mobile



Пропускная способность 5G, намного превышающая 4G, обеспечит широкое повсеместное покрытие, необходимое для взаимодействия устройств (от телефонов до автомобилей) между собой и c окружающей средой. А низкая задержка — способность сети обрабатывать данные с коротким, почти отсутствующим лагом — может устранить барьеры для развития беспилотного транспорта и виртуальной реальности, которые требуют почти мгновенной обратной связи (представьте, как задержка в несколько секунд может повлиять на безопасность вашей поездки). 5G также значительно повысит срок жизни батарей и аккумуляторов, что станет преимуществом для Интернета вещей (IoT).

«5G — это платформа для инноваций», — говорит Сьюзен Уэлш де Гримальдо, аналитик и директор Strategy Analytics. Она считает, что широкая универсальность, а не одна или две особенности, делает технологию по-настоящему революционной и способной не только улучшить ошеломляющее количество операций, но и проложить дорогу совершенно новым. Уэлш де Гримальдо говорит, что в будущем сеть 5G будет поддерживать «умные» города, беспилотные автомобили и автоматизированное производство, и это лишь несколько вариантов применения, для которых 4G недостаточно.

2. Технология 5G актуальна только для крупного бизнеса.

«Часто, когда люди говорят о 5G, они имеют в виду что-то грандиозное. Это автономное вождение, “умные” фабрики или другие технологии, которые могут себе позволить только предприятия с большими бюджетами. Однако доступность видео на мобильном в реальном времени с высоким разрешением при низкой задержке откроет множество новых возможностей для небольших компаний: от устранения технических неполадок “в полевых условиях” до иммерсивного предоставления услуг». Уилл Таунсенд, старший отраслевой аналитик Moor Insights and Strategy

У многих владельцев малого бизнеса все еще есть проблемы с доступным и стабильным интернетом. Это еще более актуально для предприятий в сельской местности, которые оказались в «цифровой пропасти». «В частности, одна из проблем малого бизнеса — отсутствие конкурентных вариантов, когда речь заходит о возможностях подключения, — говорит Аншель Саг, аналитик в Moor Insights and Strategy. — Я думаю, что благодаря 5G мы увидим намного большую конкуренцию за доступное и быстрое подключение к интернету. Последствия этого будут очень важны для малого бизнеса — от таких фундаментальных вещей, как надёжное сетевое покрытие, до технологий следующего поколения вроде инструментов совместной работы на основе VR и систем прогнозного обслуживания».

«Каждое новое поколение связи помогает обеспечивать равные условия для малого бизнеса. До 4G такие услуги, как шеринг поездок, хранение данных в облаке и новые мобильные приложения для социальных сетей, были недоступны в масштабе. Сети 3G, которые предшествовали 4G, просто не были достаточно быстрыми, сильными и надежными, чтобы обрабатывать огромные объемы данных. 5G позволит сделать значительно больший скачок вперед по сравнению с предыдущими поколениями беспроводной сети, поэтому потенциальный масштаб изменений будет намного более серьёзным — как для малого и среднего, так и для крупного бизнеса». Майк Кац, исполнительный вице-президент T-Mobile For Business

3. 5G и 4G несовместимы.

Исторически каждая итерация технологии беспроводной сети заменяла предыдущее поколение. «Сегодня, если у вас есть смартфон, он может подключаться к 2G, 3G или 4G — но только к чему-то одному за раз», — говорит Куоппамаки.

Это не так для 5G, которая является «первым поколением технологий, позволяющим устройствам одновременно подключаться к 5G и 4G LTE». Другими словами, 5G не заменяет 4G, а дополняет этот стандарт. Поскольку сети 5G продолжают развиваться, они будут полагаться, по крайней мере в начале, на возможности 4G. «Это будет лучший опыт в обоих поколениях», — говорит Куоппамаки.

На практике это означает, что многие приложения, которые отлично работают на 4G, такие как видеоконференции, смартфоны и дополненная реальность, будут постепенно улучшаться по мере добавления 5G в существующую сеть 4G.

4. Технология «глючит» и не работает в зданиях.

5G в лучшем проявлении не работает на одном спектре. Вместо этого технологию можно развернуть на трех основных сетевых слоях, каждый со своими сильными сторонами, которые дополняют друг друга.

Низкочастотный спектр, как правило, ниже 1 ГГц, может обеспечить широкое стабильное покрытие, которое не требует высокой скорости передачи данных, зато имеет решающее значение для обеспечения общенационального покрытия 5G (в том числе в сельских районах, которые все еще борются за подключение к высокоскоростному интернету). Он также увеличит срок службы батареи для устройств IoT, некоторых — до 10 лет.

Затем идет спектр средней полосы — обычно между 1 ГГц и 6 ГГц — с высокой пропускной способностью и низкой задержкой, подходящий для дополненной реальности, носимых устройств и критически важных приложений IoT, которым требуется почти мгновенная скорость отклика. К сожалению, большая часть этого спектра недоступна для 5G, потому что он уже используется для 4G LTE и перераспределение займет время.

Наконец, есть сверхвысокие частоты, такие как миллиметровые волны, обычно в спектре выше 24 ГГц, которые могут быть развернуты для обеспечения молниеносной скорости передачи данных, гораздо большей емкости, качества и низкой задержки. Тем не менее, они не работают на дальние расстояния и не могут проникать в здания и даже окна.

«При развертывании спектра mmWave мы видели диапазоны сот от сотен до, может быть, тысяч футов или около того», — говорит Куоппамаки. Высокие частоты также плохо проникают внутрь объектов, что привело к убеждению, что 5G не работает в зданиях. Хотя миллиметровая волна «очень хороша для мест с высокой интенсивностью движения в городских условиях», говорит Куоппамаки, сама по себе она не является ответом для 5G. Однако большинству приложений не нужны сверхвысокие скорости; им нужно постоянное покрытие.

Низкие частоты «способны проходить через бетонные стены и кирпич так, как mmWave никогда не сможет», — говорит Саг. Как только сеть достигнет высокого уровня развития, взаимодействие всех трех спектров позволит «получать больше сигнала в большем количестве мест, чем когда-либо». Саг отметил, что это в конечном итоге приведёт к появлению инновационных решений для приложений следующего поколения, которым нужна высокая пропускная способность, низкая задержка и постоянное подключение. Это, например, беспилотные автомобили и доставка с помощью дронов.

5. Технология 5G не будет доступна в течение по крайней мере пары лет.

«Самое большое опасение людей заключается в том, что технология еще не готова… Но я думаю, что предприятиям следует постоянно переоценивать, имеет ли для них смысл 5G сегодня, и смотреть, какие предложения доступны в их регионе. Все меняется очень быстро; возможно, 5G не нужна для вашего бизнеса сегодня, но есть вероятность, что через пять месяцев сеть резко изменится и вам будет выгодно иметь эту технологию». Аншель Саг, аналитик в Moor Insights and Strategy

По словам Куоппамаки, совсем скоро бизнес и потребители почувствуют «первый вкус того, что представляет собой 5G и каковы её возможности». Если же говорить о внедрении технологии, «история — великий учитель». Первые сети 4G были запущены около десяти лет назад, и, хотя пользовательский опыт значительно превосходил 3G, людям и компаниям потребовалось время, чтобы оценить преимущества нового поколения сотовой связи.

«В этом прелесть 5G: это трансформационная сила, которая может не проявиться с первого дня, но, когда будет доступна везде, начнет очень быстро стимулировать инновации», — говорит Куоппамаки.

Источник: Entrepreneur