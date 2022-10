6 стилей руководства на примере персонажей из «Игры престолов» и «Дома дракона»

Фиона Мур, профессор бизнес-антропологии Университета Роял Холлоуэй, обнаружила, что персонажи, организации и ситуации из вымышленного мира Джорджа Мартина неожиданным образом похожи на то, как работает бизнес в реальном мире. Эти концепции она изложила в своей книге Management Lessons from Game of Thrones: Organization Theory and Strategy in Westeros.

Мур изучила, как персонажи преодолевали проблемы, связанные с лидерством и управлением командой, используя индивидуальные стратегии. По мнению профессора, менеджеры могут учиться на их примере.

Харизматичный лидер: Дейенерис Таргариен

Дейенерис Таргариен из «Игры престолов» — изгнанная наследница Железного трона. Ее личность и видение вдохновляют окружающих. Повседневные управленческие процессы кажутся ей скучными, поэтому Дейенерис постоянно стремится к новым вызовам.

С точки зрения управления командой Дейенерис — именно тот человек, который способен предпринимать быстрые и радикальные меры. Она также отлично справилась бы с тем, чтобы сплотить команду и направить ее к определенной цели. Например, вовремя вывести на рынок неоднозначный продукт и реализовать несколько рискованный проект.

Трансформационный лидер: Джон Сноу

Джон Сноу — героический юноша, объединивший силы севера и юга, чтобы противостоять вторжению Белых ходоков. Он способен выявить лучшие качества в окружающих и вернуть в строй компанию, оказавшуюся в сложном положении.

Джон стал бы отличным руководителем для команды, которая не может выбрать подходящую цель или прийти к поставленной. Он смог бы проанализировать сильные и слабые стороны ее участников, а также организовать работу с учетом их преимуществ.

Транзакционный лидер: Тирион Ланнистер

Тирион Ланнистер — интеллектуал, который удачно описывает себя фразой «Это моя работа — пить и все знать». Такой руководитель завоевывает доверие сторонников через сделки и компромиссы. Люди знают, что он всегда выполняет поставленную задачу.

Тирион отлично справился бы с повседневным управлением командой, которая работает над проектом с неопределенным дедлайном или регулярно получает новые. Он мог бы возглавлять группу аудиторов или налоговых консультантов. Тириону под силу задачи, которые нужно выполнять последовательно и надежно, преодолевая при этом трудности.

Начинающий лидер: Санса Старк

Санса Старк — старшая дочь дома Старков, которая впоследствии становится королевой Севера. Способности Сансы раскрываются не сразу: она пытается получить признание как лидер и, находясь у власти, максимально нацелена на успех.

Санса могла бы управлять командой, работающей над проектом с долгосрочными целями. Она способна принимать сложные решения и следовать им. Санса также хорошо справляется с тем, чтобы объединять людей с самыми разными интересами. Но не стоит недооценивать ее авторитет, иначе она обойдет вас в конкурентной борьбе.

Прагматичный лидер: Корлис Веларион

Корлис Веларион — мореплаватель и лорд дома Веларионов в «Доме Дракона». Он готов пойти на все, чтобы выполнить поставленную задачу, в том числе заключать сомнительные союзы и принимать сложные компромиссы. Когда другие заботятся о краткосрочной выгоде, он сосредоточен на долгосрочных последствиях.

Корлис способен разработать стратегию и довести ее до конца. Ему под силу принимать трудные и даже болезненные решения. Он может рационально взвесить издержки и выгоды, чтобы выбрать наиболее подходящий вариант, пусть даже второй лучший. Решения Корлиса направлены на стратегический и долгосрочный успех.

Обслуживающий лидер: Рейенира Таргариен

Рейенира Таргариен из «Дома Дракона» — противоречивая наследница Железного трона. Она является примером так называемого «обслуживающего лидера», который ставит потребности команды на первое место и побуждает своих сторонников и организацию расти и развиваться. Рейенира признает, что делает все во благо трона и своего дома, а также пытается принести счастье себе и окружающим.

Такой человек способен возглавить команду, которая нуждается в развитии и объединении, чтобы справляться с новыми вызовами. Став королевой Вестероса, она встречает сильное сопротивление. Однако с управленческой точки зрения именно Рейенира, вероятно, лучше всех способна привести королевство к большему успеху.

