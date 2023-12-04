6 «уродливых» рождественских свитеров от Microsoft

В материале — все свитера, созданные Microsoft с 2018 года.

Microsoft создает не только ПО, но еще и одежду: с 2018 года компания ежегодно выпускает так называемые «уродливые» рождественские свитеры. Это не просто праздничный аксессуар, но и дань уважения истории Microsoft: каждый дизайн отсылает к одной из культовых операционных систем или программ компании.

2018 год: Windows 95

Этот свитер положил начало забавной традиции. Сначала его получили некоторые сотрудники Microsoft, а затем — поклонники и инфлюенсеры. Всего было выпущено 100 штук.

Фото в тексте: Microsoft

На свитере изображен логотип Windows 95 на стандартном белом фоне, воротник и низ украшены синим цветом. Модель очень понравилась пользователям интернета и даже завирусилась на Reddit.

2019 год: Windows XP

В 2019 году компания выпустила второй «уродливый» свитер, который посвящен другой операционной системе — Windows XP.

Фото в тексте: Microsoft

Рукава свитера украшены надписями XP и курсорами мыши. На передней части — логотип Windows XP на фоне, напоминающем знаменитые обои «Безмятежность».

Как и в 2018 году, свитер получили только инфлюенсеры и журналисты. Лишь в 2020 году остатки были проданы с целью благотворительности.

2020 год: Microsoft Paint

В 2020 году дизайн был посвящен Microsoft Paint. Впервые свитер можно было приобрести в Microsoft Store, а вырученные средства были направлены в некоммерческую организацию Girls Who Code.

Фото в тексте: Microsoft

В нижней части свитера находится кнопка Start, а в центре — гигантская иконка, символизирующая Microsoft Paint. Рукава украшены оригинальными иконками из ранних версий программы, такими как кисть и инструменты заливки, а рядом с воротником расположено имя файла — untitled-paint.

2021 год: «Сапер»

Рождественский свитер 2021 года вдохновлен игрой «Сапер». Его тоже можно было приобрести онлайн — в Xbox Gear Shop за $75. Вырученные средства были направлены в благотворительную организацию AbleGamers.

Фото в тексте: Microsoft

На свитере изображена рождественская елка в стиле «Сапера». Счетчик слева показывает число 2021, а справа — 1990 (в тот год вышла первая игра «Сапер»).

2022 год: Скрепыш

В 2022 году главной темой свитера стал Скрепыш — виртуальный помощник в Microsoft Office.

Фото в тексте: Microsoft

На передней части свитера изображен огромный Скрепыш на стопке бумаг, а на рукавах — иконки из старой версии Microsoft Office.

Этот свитер тоже продавался в Xbox Gear Shop за $75. Средства от продажи были направлены в фонд College Success Foundation.

2023 год: Bliss

В этом году дизайн посвящен знаменитым обоям «Безмятежность». На свитеры изображены те же зеленые холмы и синее небо, что украшали рабочий стол Windows XP.

Фото в тексте: Microsoft

Свитер поступил в продажу 28 ноября и на данный момент уже распродан. Вырученные средства будут направлены в международную экологическую организацию The Nature Conservancy.

Источник.

Фото на обложке: Microsoft