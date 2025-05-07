В Windows 11 в приложении «Параметры» появится ИИ-агент для настройки ПК
Microsoft анонсировала появление нового ИИ-агента в приложении «Параметры» для Windows 11, который призван облегчить процесс настройки компьютера. Информация появилась на портале Windows Central.
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Функция будет доступна исключительно на устройствах с Copilot+ и позволит пользователям формулировать свои запросы для изменения настроек. Генеральный директор Windows Experiences Навджок Вирк объяснил, что агент использует искусственный интеллект на устройстве, чтобы понять намерения пользователя и с его разрешения автоматизировать и выполнять задачи.
Если пользователь даст разрешение, агент сможет изменять настройки автоматически, что существенно упростит взаимодействие с системой для менее опытных пользователей. При этом привычный интерфейс «Настроек Windows» останется без изменений, и каждый сможет продолжать вносить изменения вручную.
ИИ-агент будет представлен в виде панели поиска в верхней части приложения, позволяя вводить параметры для настройки. Пользователи смогут применять предложенные изменения и разрешать помощнику делать это самостоятельно, не открывая приложение «Настройки». Новая функция была анонсирована вместе с другими обновлениями Windows, включая новое настраиваемое меню «Пуск».
- Microsoft уже разработала собственные модели ИИ под названием MAI, которые показали результаты тестов, сопоставимые с результатами лидеров отрасли OpenAI и Anthropic. Компания также работает над «моделями рассуждений», предназначенными для обработки сложных запросов (также аналогами разработок OpenAI, Anthropic и Alphabet).
Фото на обложке: Melnikov Dmitriy / Shutterstock / FOTODOM
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