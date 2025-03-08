Microsoft разработала собственные модели ИИ — MAI

Microsoft разработала собственные модели ИИ под названием MAI, которые показали результаты тестов, сопоставимые с результатами лидеров отрасли OpenAI и Anthropic. Компания также работает над «моделями рассуждений», предназначенными для обработки сложных запросов (также аналогами разработок OpenAI, Anthropic и Alphabet). Таким образом, Microsoft и OpenAI становятся конкурентами, техногигант выходит из зависимости от технологий лидера в ИИ-индустрии, а следовательно, их партнерство может прекратиться.

Партнерское соглашение Microsoft и OpenAI заключено до 2030 года, напоминает Bloomberg, но новые внутренние разработки моделей MAI могут снизить зависимость компании от коллег.

Эксперты рынка отмечают, что Microsoft усиливает свой ИИ-сектор и ищет альтернативные ИИ-технологии, которые могли бы лечь в основу Microsoft Copilot помимо решений от OpenAI. Анонимный источник агентства внутри корпорации подсказывает, что руководство Microsoft изучает возможности xAI, Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ), Anthropic и DeepSeek.

Microsoft, которая на сегодняшний день инвестировала в OpenAI около $14 млрд долларов, попыталась подстраховаться в направлении ИИ несколькими способами, в том числе наняв соучредителя DeepMind и Inflection Мустафу Сулеймана, чтобы он возглавил работу технологического гиганта в данной области.

В январе Microsoft также решила расторгнуть контракт с OpenAI, согласно которому компания должна была использовать Azure для всех своих потребностей в хостинге. При этом в рамках своих инвестиций в OpenAI Microsoft сохраняет за собой право использовать интеллектуальную собственность стартапа.

Поскольку Microsoft, как говорят, планирует продавать доступ к MAI другим разработчикам, компания становится прямым конкурентом OpenAI и вполне логично, что в какой-то момент захочет отделиться. The Information пишет, что все это понимают, а потому между компаниями «возникло напряжение».

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