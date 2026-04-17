ФАС выдала предупреждения Wildberries и Ozon — регулятор указал на навязывание невыгодных условий продавцам

ФАС России выдала предупреждения Wildberries и Ozon за навязывание продавцам невыгодных условий. Антимонопольная служба установила, что маркетплейсы увеличили сроки выплат за уже реализованные товары. Кроме того, площадки меняют тарифы на логистику и возвраты после того, как приняли товар на склад. Ведомство требует устранить нарушения до 15 мая 2026 года.

ФАС указала на условия, которые ухудшают положение бизнеса

По данным ФАС, маркетплейсы увеличивают сроки перечисления средств продавцам за уже проданные товары, что напрямую влияет на финансовое положение компаний.

Также служба установила, что площадки пересматривают тарифы на логистику и возвраты уже после того, как товар принят на склад. Стоимость перевозки при этом зависит от цены товара, а не от фактических затрат на услугу.

ФАС указала и на отдельные практики платформ. В частности, Ozon ввёл платную услугу — отметку «оригинал» на карточке товара. По данным службы, такая маркировка создаёт у покупателей впечатление проверки подлинности, хотя на практике эта платная опция не гарантирует достоверность сведений о товаре.

ФАС требует от маркетплесов изменить публичные оферты

Служба заявила, что компаниям необходимо устранить действия, которые ограничивают конкуренцию, приводят к необоснованным затратам продавцов и вводят потребителей в заблуждение.

Wildberries и Ozon должны внести изменения в публичные оферты до 15 мая 2026 года. В случае неисполнения предупреждений ФАС возбудит антимонопольное дело.

В объединённой компании Wildberries и Russ сообщили «Коммерсанту», что находятся в диалоге с регулятором и как добросовестный участник рынка следуют рекомендациям.

Читайте также: Закон о маркетплейсах — 2026: полный разбор изменений для продавцов и покупателей

Закон о платформенной экономике вступит в силу с октября 2026 года

Ранее Минэкономразвития предложило внести поправки в закон о платформенной экономике, который вступит в силу 1 октября 2026 года. Глава ведомства Максим Решетников отметил, что действующая версия закона не решает всех проблем продавцов — например, селлерам по-прежнему приходится участвовать в акциях за свой счёт.

В ноябре 2025 года Wildberries, Ozon и Авито подписали меморандум о добровольном соблюдении положений будущего закона. Однако, по словам Максима Решетникова, платформы выполняют эти обязательства выборочно.

Маркетплейсы навязывают скидки, из-за которых продавцы повышают цены

По данным Минэкономразвития, основная претензия продавцов — навязывание скидок за свой счёт. С этим регулярно или периодически сталкиваются 79% селлеров.

Отказ от участия в скидках связан с рисками: алгоритмы платформ активнее продвигают акционные товары, поэтому продавцы вынуждены участвовать в распродажах. Каждый пятый продавец отмечает, что из-за акций ему приходится повышать цены, чтобы компенсировать потери.

Дополнительно селлеры жалуются на непрозрачность работы платформ. 47% респондентов сообщили, что маркетплейсы меняют отчёты о продажах без уведомления. Ещё 30% отметили медленную работу техподдержки, а 12% указали, что площадки не удаляют карточки товаров, нарушающие авторские права, даже после жалоб.

Читайте также: Wildberries, Ozon и Авито подписали меморандум: онлайн-платформы договорились работать по правилам добросовестности