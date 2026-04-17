Битрикс24 запускает ИИ-платформу для создания приложений: она сама интегрирует разработку в сервисы компаний

Битрикс24 открыл бета-тестирование платформы VibeCode для создания бизнес-приложений с помощью искусственного интеллекта. Сервис позволяет сотрудникам без навыков программирования создать разработку для корпоративных задач. Затем VibeCode самостоятельно интегрирует программу с экосистемой компании.

VibeCode самостоятельно размещает приложение во внутренних сервисах

Чтобы создать приложение в VibeCode пользователю нужно получить от платформы API-ключ*Строка из цифр и букв для авторизации пользователя., написать стартовый промпт, отправить их в ИИ-модель. Нейросеть сама пишет код и внедряет приложение в корпоративные сервисы. Доступ к созданным сервисам получают только авторизованные сотрудники.

Ранее для запуска подобных решений пользователь должен был сам развернуть сервер, обеспечить безопасность, подключить домен и интегрировать систему с внутренними сервисами.

Сотрудники компаний смогут создавать широкий спектр приложений — от отчётов до ИИ-ботов. Среди типовых сценариев:

инструменты для анализа изменений в договорах и выделения ключевых правок,

системы обучения менеджеров по продажам с анализом звонков и переписки в CRM,

чат-ассистенты для поиска сделок, контактов и документов,

дашборды с аналитикой продаж в реальном времени.

Создать ИИ-агента через VibeCode можно за пару кликов

Платформа VibeCode включает несколько ключевых компонентов, которые упрощают создание работу с ней и делают её безопасной:

Серверы Black Hole — облачная инфраструктура без публичного IP-адреса, доступ к которой возможен только для авторизованных пользователей.

ИИ-агенты на базе OpenClaw — это готовые решения с открытым исходным кодом, которые можно развернуть за пару кликов. После запуска агент появляется в Битрикс24 как обычный бот: он ищет документы о сделках компании, создаёт задачи и формирует отчёты, используя только те данные, к которым ему открыт доступ.

Бот-платформа объединяет все инструменты для создания чат-ботов внутри Битрикс24: работу с сообщениями, чатами, каналами, командами и файлами.

В компании отмечают, что VibeCode изначально создавалась для бизнеса с глубокой интеграцией в CRM, задачи, коммуникации и документооборот.

Платформа VibeCode создана для автоматизации внутренних процессов в компаниях

Участие в бета-тестировании платформы VibeCode принимают партнёры и клиенты компании Битрикс24.

Развитие продукта будет строиться на обратной связи пользователей, собщили в Битрикс24. По данным организации, ИИ-модели также участвуют в улучшении системы: они фиксируют ошибки и ограничения при создании приложений и передают их разработчикам.

В отличие от зарубежных решений, ориентированных на разработчиков и стартапы, платформа фокусируется на корпоративных сценариях и автоматизации внутренних процессов.