«Резервы во многом исчерпаны»: глава Минэка — о состоянии макроэкономики в 2026-м году

Резервы российской экономики во многом исчерпаны, а макроэкономическая ситуация стала значительно сложнее, чем в предыдущие годы, сообщил глава Минэкономразвития России Максим Решетников на форуме инфраструктуры поддержки предпринимательства «Мой бизнес». По его словам, на экономику одновременно давят крепкий рубль, высокие процентные ставки, дефицит кадров и бюджетные ограничения. Бизнесу порекомендовали использовать ИИ для повышения эффективности работы в сложных экономических условиях.

Резервы экономики во многом исчерпаны

Максим Решетников заявил на форуме инфраструктуры поддержки предпринимательства «Мой бизнес» о том, что прежние внутренние ресурсы роста экономики практически закончились.

«Сейчас фиксируем, что эти резервы во многом исчерпаны, ситуация действительно такая и макроэкономическая значительно более сложная», — поделился Максим Решетников, глава Минэкономразвития России.

Среди ключевых факторов, влияющих на экономику, — курс рубля и стоимость кредитов. По словам министра, рубль остаётся более крепким, чем ожидалось ранее.

Кроме того, процентные ставки остаются высокими и будут снижаться медленнее, чем ранее ожидали в Минэкономразвития.

По словам министра, бизнес вынужден адаптироваться к новым экономическим условиям.

Чтобы сохранить бизнес, компании должны внедрять ИИ

Министр экономического развития Максим Решетников подчеркнул, что в условиях структурных изменений компании вынуждены пересматривать свои стратегии. По мнению главы ведомства, у бизнеса есть три пути: искать новые возможности и внедрять их в свою работу, привыкать к новым реалиям или проводить оптимизацию.

В ближайшее время, по оценке Минэкономразвития, основным приоритетом для бизнеса станет повышение эффективности. Компании должны увеличивать производительность труда и снижать себестоимость своих товаров и услуг.

Максим Решетников подчеркнул, что одним из инструментов повышения эффективности должны стать цифровые технологии, сообщает «Интерфакс».

«Первая задача — это максимальное тиражирование тех методик и тех подходов, которые сейчас есть в бизнесе, тех возможностей, которые дают нам IT, дают нам искусственный интеллект», — отметил Максим Решетников, глава Минэкономразвития России.

Цифровые технологии могут помочь предпринимателям повысить эффективность и адаптироваться к текущим условиям в российской экономике.

Дефицит кадров ограничивает развитие российских компаний

Отдельное внимание Максим Решетников уделил рынку труда, сообщает «Интерфакс». По словам главы ведомства, в последние годы экономика развивалась в условиях, когда «где-то в экономике были резервы».

Сейчас дефицит кадров стал одним из ключевых ограничений для развития бизнеса. Это влияет на возможность запуска новых проектов и расширения производства.