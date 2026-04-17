«Резервы во многом исчерпаны»: глава Минэка — о состоянии макроэкономики в 2026-м году

«Резервы во многом исчерпаны»: глава Минэка — о состоянии макроэкономики в 2026-м годуБизнесу предлагают оптимизировать работу, искать новые возможности, внедрять ИИ и другие ИТ-решения
Резервы российской экономики во многом исчерпаны, а макроэкономическая ситуация стала значительно сложнее, чем в предыдущие годы, сообщил глава Минэкономразвития России Максим Решетников на форуме инфраструктуры поддержки предпринимательства «Мой бизнес». По его словам, на экономику одновременно давят крепкий рубль, высокие процентные ставки, дефицит кадров и бюджетные ограничения. Бизнесу порекомендовали использовать ИИ для повышения эффективности работы в сложных экономических условиях.
Резервы экономики во многом исчерпаны
Максим Решетников заявил на форуме инфраструктуры поддержки предпринимательства «Мой бизнес» о том, что прежние внутренние ресурсы роста экономики практически закончились.
«Сейчас фиксируем, что эти резервы во многом исчерпаны, ситуация действительно такая и макроэкономическая значительно более сложная», — поделился Максим Решетников, глава Минэкономразвития России.
Среди ключевых факторов, влияющих на экономику, — курс рубля и стоимость кредитов. По словам министра, рубль остаётся более крепким, чем ожидалось ранее.
Кроме того, процентные ставки остаются высокими и будут снижаться медленнее, чем ранее ожидали в Минэкономразвития.
По словам министра, бизнес вынужден адаптироваться к новым экономическим условиям.
Чтобы сохранить бизнес, компании должны внедрять ИИ
Министр экономического развития Максим Решетников подчеркнул, что в условиях структурных изменений компании вынуждены пересматривать свои стратегии. По мнению главы ведомства, у бизнеса есть три пути: искать новые возможности и внедрять их в свою работу, привыкать к новым реалиям или проводить оптимизацию.
В ближайшее время, по оценке Минэкономразвития, основным приоритетом для бизнеса станет повышение эффективности. Компании должны увеличивать производительность труда и снижать себестоимость своих товаров и услуг.
Максим Решетников подчеркнул, что одним из инструментов повышения эффективности должны стать цифровые технологии, сообщает «Интерфакс».
«Первая задача — это максимальное тиражирование тех методик и тех подходов, которые сейчас есть в бизнесе, тех возможностей, которые дают нам IT, дают нам искусственный интеллект», — отметил Максим Решетников, глава Минэкономразвития России.
Цифровые технологии могут помочь предпринимателям повысить эффективность и адаптироваться к текущим условиям в российской экономике.
Дефицит кадров ограничивает развитие российских компаний
Отдельное внимание Максим Решетников уделил рынку труда, сообщает «Интерфакс». По словам главы ведомства, в последние годы экономика развивалась в условиях, когда «где-то в экономике были резервы».
Сейчас дефицит кадров стал одним из ключевых ограничений для развития бизнеса. Это влияет на возможность запуска новых проектов и расширения производства.