Из Apple уходит вице-президент по продуктовому маркетингу — он проработал в компании 31 год и стоял за релизом iPod

Вице-президент Apple по продуктовому маркетингу Стэн Нг покинул компанию после 31 года работы, сообщает Bloomberg. Стэн Нг отвечал за маркетинг Apple Watch, AirPods, Health и Home и участвовал в продвижении ключевых продуктов Apple — от iPod до iPhone. Его уход совпал с датой получения акций компании.

Увольнение после получения акций — распространённая история

Стэн Нг сообщил об уходе в LinkedIn, опубликовав фотографию рассвета в Apple Park — главной штаб-квартиры компании в городе Купертино (Калифорния).

«После 31 года в Apple сегодня был мой последний день. Было радостью работать в Apple, и мне действительно нравилось то, что я делал», — написал вице-президент Apple Стэн Нг.

Его последний рабочий день пришёлся на период вестинга акций — момента, когда сотрудники получают право распоряжаться накопленными акциями компании. По данным Bloomberg, сотрудники Apple часто увольняются или уходят на пенсию именно в это время.

Карьера Стэна Нга в Apple началась в 1995 году

Стэн Нг присоединился к Apple в 1995 году на позицию старшего системного инженера — в тот момент Стив Джобс уже покинул компанию. Основатель Apple ушёл в 1985 году после конфликта с советом директоров и вернулся только в 1997-м, когда компания находилась в кризисе и нуждалась в перезапуске стратегии.

Позже Стэн Нг отошёл от инженерных задач и переключился на продвижение Mac.

В начале 2000-х он стал одним из ключевых маркетинговых руководителей оригинального iPod — устройства, с которого началась трансформация Apple в потребительскую технологическую компанию. Стэн Нг также участвовал в презентациях продуктов, включая запуск iPod touch в 2007 году.

Позднее он курировал маркетинг iPhone и Apple Watch. В 2021 году в его зону ответственности добавили направления Home — сервисы Apple для «умного дома».

Маркетологи Apple влияют на разработку продуктов

Как уточняет Bloomberg, в Apple маркетинговые руководители участвуют не только в продвижении, но и в разработке продуктов.

Часть обязанностей Стэна Нга перейдёт к Эрику Трески, глобальному руководителю продуктового маркетинга AirPods и Home. Как именно будут распределены остальные функции, пока не уточняется.

Apple теряет топ-менеджеров

Уход Стэна Нга стал очередной вехой кадровых изменений в компании. По данным Bloomberg, до конца апреля руководитель направления искусственного интеллекта Джон Джаннандреа покинет Apple.

Стэн Нг также не первый руководитель, связанный с направлением здоровья и фитнеса, который уволился за последнее время. Ранее старший директор по разработке устройств для «умного дома» Брайан Линч ушёл из Apple и перешёл к производителю умных колец Oura.

Кроме того, Apple потеряла нескольких ключевых фигур: об отставке сообщил бывший операционный директор Джефф Уильямс, глава дизайна Алан Дай перешёл в Meta* Platforms в конце 2025 года, а главный юрист Кэтрин Адамс планирует покинуть компанию в 2026 году.

*Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ