Проблемы с «умным домом» Apple продолжаются: директор направления покинул компанию — ради топовой должности в Oura
Подразделение «умного дома» Apple и так отстаёт от конкурентов по устройствам и функциям
Apple теряет ключевого инженера в подразделении «умного дома», которое и так отстаёт от конкурентов по продуктам и функциям, пишет Bloomberg. Старший директор по разработке устройств для «умного дома» Брайан Линч покинул компанию и перешёл к производителю умных колец Oura. На фоне задержек выпуска новых продуктов уход усиливает давление на направление.
Брайан Линч стал старшим вице-президентом в Oura
Брайан Линч, отвечавший за разработку устройств для дома в Apple с 2022 года, покинул компанию и присоединился к компании Oura. Он занял должность старшего вице-президента по аппаратной инженерии.
О переходе сообщил CEO Oura Том Хейл. Представитель Apple от комментариев Bloomberg отказался.
Как пишет издание, уход Брайана Линча стал новым ударом для направления, которое уже сталкивается с трудностями. Apple в течение нескольких лет уступает Amazon и Alphabet по развитию устройств, функциональности и поддержке сторонних разработчиков.
Oura активно нанимает сотрудников из Apple
Oura усиливает команду за счёт выходцев из Apple, указывает Bloomberg. В 2025 году она пригласила главного медицинского директора Рики Блумфилда из команды здоровья iPhone. Нынешний руководитель дизайна компании Миклу Сильванто также ранее работал в Apple.
По итогам раунда финансирования в конце прошлого года компания была оценена в $11 млрд.
Проблемы направления «умного дома» Apple связаны с переносом запуска
Apple готовит выход на рынок устройств «умного дома». Компания разрабатывает продвинутый дисплей с функциями искусственного интеллекта и распознаванием лиц, а также настольного робота с экраном и сенсорами безопасности.
Брайан Линч курировал аппаратную часть этих продуктов. Изначально дисплей планировали выпустить в прошлом году, однако запуск неоднократно переносился из-за проблем с обновлением Siri.
Теперь, по данным Bloomberg, устройство может выйти в сентябре 2026-го, а робот и сенсоры запланированы на 2027 год.
Параллельно компания развивает линейку носимых устройств. Apple уже выпустила обновлённые AirPods, в разработке находятся умные очки и устройство в виде кулона с ИИ-функциями, камерой и микрофоном.
Контекст
Кадровые перестановки в Apple затронули сразу несколько ключевых направлений. В октябре 2025 года компанию покинул Ке Ян — руководитель разработки функций Siri в формате ChatGPT. Он перешёл в Meta* спустя несколько недель после назначения.
Из команды Apple Foundation Models ушли около дюжины специалистов, включая её основателя и главного учёного Жомина Пана. Ранее в Meta* также перешли Фрэнк Чу и Чон Ван, работавшие над ИИ-направлением в Apple.
Кроме того, компанию покинул дизайнер iPhone Air Абидур Чоудхури — он перешёл в ИИ-стартап Hark. Также известно, что весной 2026 года Apple покинет старший вице-президент по ИИ Джон Джаннандреа, отвечавший за развитие машинного обучения.
*Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ
- Новым главой Disney официально стал Джош Д’Амаро: его глобальная цель — объединить активы компании в экосистему Новый СЕО ставит амбициозную цель — вернуть Disney в топы рынка 18 марта 2026, 18:20
- Количество вакансий с требованием к владению ИИ выросло втрое: чаще всего — у менеджеров по работе с клиентами Доля вакансий с требованиями ИИ-навыков у программистов — всего 5% 17 марта 2026, 19:10
- 60% компаний покупают курсы для сотрудников на образовательных платформах: средний бюджет на год — 819 тыс. ₽ 29% формируют образовательные программы самостоятельно 12 марта 2026, 12:00
- Партнёрский материал Анна Выборнова, клуб «Движение»: «Через искренность получается хорошо устанавливать деловые связи» О партнёрствах на рынке недвижимости и искусстве делиться факапами