Проблемы с «умным домом» Apple продолжаются: директор направления покинул компанию — ради топовой должности в Oura

Apple теряет ключевого инженера в подразделении «умного дома», которое и так отстаёт от конкурентов по продуктам и функциям, пишет Bloomberg. Старший директор по разработке устройств для «умного дома» Брайан Линч покинул компанию и перешёл к производителю умных колец Oura. На фоне задержек выпуска новых продуктов уход усиливает давление на направление.

Брайан Линч стал старшим вице-президентом в Oura

Брайан Линч, отвечавший за разработку устройств для дома в Apple с 2022 года, покинул компанию и присоединился к компании Oura. Он занял должность старшего вице-президента по аппаратной инженерии.

О переходе сообщил CEO Oura Том Хейл. Представитель Apple от комментариев Bloomberg отказался.

Как пишет издание, уход Брайана Линча стал новым ударом для направления, которое уже сталкивается с трудностями. Apple в течение нескольких лет уступает Amazon и Alphabet по развитию устройств, функциональности и поддержке сторонних разработчиков.

Oura активно нанимает сотрудников из Apple

Oura усиливает команду за счёт выходцев из Apple, указывает Bloomberg. В 2025 году она пригласила главного медицинского директора Рики Блумфилда из команды здоровья iPhone. Нынешний руководитель дизайна компании Миклу Сильванто также ранее работал в Apple.

По итогам раунда финансирования в конце прошлого года компания была оценена в $11 млрд.

Проблемы направления «умного дома» Apple связаны с переносом запуска

Apple готовит выход на рынок устройств «умного дома». Компания разрабатывает продвинутый дисплей с функциями искусственного интеллекта и распознаванием лиц, а также настольного робота с экраном и сенсорами безопасности.

Брайан Линч курировал аппаратную часть этих продуктов. Изначально дисплей планировали выпустить в прошлом году, однако запуск неоднократно переносился из-за проблем с обновлением Siri.

Теперь, по данным Bloomberg, устройство может выйти в сентябре 2026-го, а робот и сенсоры запланированы на 2027 год.

Параллельно компания развивает линейку носимых устройств. Apple уже выпустила обновлённые AirPods, в разработке находятся умные очки и устройство в виде кулона с ИИ-функциями, камерой и микрофоном.

Контекст

Кадровые перестановки в Apple затронули сразу несколько ключевых направлений. В октябре 2025 года компанию покинул Ке Ян — руководитель разработки функций Siri в формате ChatGPT. Он перешёл в Meta* спустя несколько недель после назначения.

Из команды Apple Foundation Models ушли около дюжины специалистов, включая её основателя и главного учёного Жомина Пана. Ранее в Meta* также перешли Фрэнк Чу и Чон Ван, работавшие над ИИ-направлением в Apple.

Кроме того, компанию покинул дизайнер iPhone Air Абидур Чоудхури — он перешёл в ИИ-стартап Hark. Также известно, что весной 2026 года Apple покинет старший вице-президент по ИИ Джон Джаннандреа, отвечавший за развитие машинного обучения.

*Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ