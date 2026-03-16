Apple представила AirPods Max 2 — флагманские наушники получили чип H2 и усиленное шумоподавление
Стоимость наушников в России — от 54 тыс. ₽
Apple представила AirPods Max 2 — новое поколение полноразмерных наушников с чипом H2. Главные особенности новинки — более активное шумоподавление и улучшенное качество звука. Продажи устройства начнутся с 25 марта 2026-го, в России стоимость будет начинаться от 54 259 руб.
Активное шумоподавление стало до 1,5 раза эффективнее
Благодаря чипу H2 и новым алгоритмам вычислительного аудио AirPods Max 2 обеспечивают активное шумоподавление до 1,5 раза эффективнее, чем у предыдущего поколения. Новые AirPods лучше снижают уровень внешнего шума, включая звук транспорта или окружающей среды.
Режим Transparency, который позволяет слышать окружающие звуки, также был обновлён и теперь передаёт их более естественно.
Наушники AirPods Max 2 будут доступны в пяти цветах:
- синий (Blue),
- фиолетовый (Purple),
- «полночь» (Midnight),
- «звёздный свет» (Starlight),
- оранжевый (Orange).
AirPods Max 2 получили новые возможности воспроизведения музыки
В наушниках установлен новый усилитель, который делает звук более чистым и детализированным, при этом сохраняется фирменное звучание AirPods Max.
Apple также обновила Spatial Audio — эта технология помогает точнее передавать звук и делает бас более стабильным.
Если подключить наушники через кабель USB-C, они поддерживают lossless-аудио 24-бит / 48 кГц — музыку можно слушать без потери качества.
Чип H2 расширил возможности управления звуком
В AirPods Max 2 представлены несколько функций, которые работают на чипе H2.
- Функция Adaptive Audio автоматически регулирует уровни шумоподавления в зависимости от окружающей среды.
- Conversation Awareness уменьшает громкость воспроизводимого контента, когда пользователь начинает говорить с человеком рядом.
- Voice Isolation выделяет голос пользователя во время звонков и снижает фоновый шум.
- Live Translation позволяет переводить разговоры на разные языки в реальном времени.
- Personalized Volume автоматически регулирует громкость с учётом привычек пользователя.
- Siri Interactions позволяют отвечать на уведомления Siri жестами — кивком головы или лёгким покачиванием.
Наушники получили функции для студийной записи звука
Apple добавила несколько функций, которые могут использоваться при работе с контентом. AirPods Max 2 поддерживают запись аудио студийного качества, что полезно для подкастов, интервью и других форматов записи.
Функция Camera Remote позволяет управлять камерой iPhone или iPad — делать фото и запускать или останавливать запись видео с помощью кнопок на корпусе наушников.
Продажи AirPods Max 2 начнутся в апреле 2026 года
Заказ на AirPods Max 2 можно оформить с 25 марта 2026 года на сайте Apple и в приложении Apple Store. Продажи устройства начнутся в начале следующего месяца.
Стартовая цена наушников составит $549 (около 44 тыс. рублей). Новые подписчики получат три месяца Apple Music бесплатно при покупке устройства.
В России стоимость новинки, по данным CDEK Shopping, будет начинаться от 54 259 руб.
Контекст
За последний месяц Apple представила сразу несколько новых устройств. Среди них — бюджетный смартфон iPhone 17e стоимостью от $599. В России его цена начинается от 58 500 руб.
Также компания показала новый iPad Air на чипе M4. Планшет стал до 30% быстрее предыдущей версии, получил 12 ГБ памяти. В России модель с экраном 11 дюймов и памятью 128 ГБ стоит от 72 999 руб., а версия 13 дюймов на 256 ГБ — от 109 999 руб.
Apple обновила и линейку ноутбуков. MacBook Pro с чипами M5 Pro и M5 Max, по данным компании, демонстрирует прирост мощности до четырёх раз. MacBook Neo — самый доступный ноутбук Apple со стартовой ценой $599. В России стоимость устройства начинается от 58 154 руб.
- Pop Mart пытается повторить успех Labubu — новые игрушки Twinkle Twinkle и Crybaby уже перепродают с наценкой Основные продажи Pop Mart всё ещё приходятся на Labubu 16 марта 2026, 19:45
- Темпы открытия фудхоллов в 2026-м снизятся на 30% — при этом новые площадки стали на 61% крупнее, чем годом ранее За год в России запустят 14 гастроплощадок общей площадью 52 тыс. кв. м 16 марта 2026, 16:00
- Спрос на офлайн-развлечения к 8 Марта вырос на 42%: поход на концерт в 2026 году в среднем стоит 3 818 рублей Россияне начали покупать билеты примерно за две недели до праздника 13 марта 2026, 18:30
- Партнёрский материал Анна Выборнова, клуб «Движение»: «Через искренность получается хорошо устанавливать деловые связи» О партнёрствах на рынке недвижимости и искусстве делиться факапами