Apple представила AirPods Max 2 — флагманские наушники получили чип H2 и усиленное шумоподавление

Apple представила AirPods Max 2 — новое поколение полноразмерных наушников с чипом H2. Главные особенности новинки — более активное шумоподавление и улучшенное качество звука. Продажи устройства начнутся с 25 марта 2026-го, в России стоимость будет начинаться от 54 259 руб.

Активное шумоподавление стало до 1,5 раза эффективнее

Благодаря чипу H2 и новым алгоритмам вычислительного аудио AirPods Max 2 обеспечивают активное шумоподавление до 1,5 раза эффективнее, чем у предыдущего поколения. Новые AirPods лучше снижают уровень внешнего шума, включая звук транспорта или окружающей среды.

Режим Transparency, который позволяет слышать окружающие звуки, также был обновлён и теперь передаёт их более естественно.

Наушники AirPods Max 2 будут доступны в пяти цветах:

синий (Blue),

фиолетовый (Purple),

«полночь» (Midnight),

«звёздный свет» (Starlight),

оранжевый (Orange).

AirPods Max 2 получили новые возможности воспроизведения музыки

В наушниках установлен новый усилитель, который делает звук более чистым и детализированным, при этом сохраняется фирменное звучание AirPods Max.

Apple также обновила Spatial Audio — эта технология помогает точнее передавать звук и делает бас более стабильным.

Если подключить наушники через кабель USB-C, они поддерживают lossless-аудио 24-бит / 48 кГц — музыку можно слушать без потери качества.

Чип H2 расширил возможности управления звуком

В AirPods Max 2 представлены несколько функций, которые работают на чипе H2.

Функция Adaptive Audio автоматически регулирует уровни шумоподавления в зависимости от окружающей среды.

автоматически регулирует уровни шумоподавления в зависимости от окружающей среды. Conversation Awareness уменьшает громкость воспроизводимого контента, когда пользователь начинает говорить с человеком рядом.

уменьшает громкость воспроизводимого контента, когда пользователь начинает говорить с человеком рядом. Voice Isolation выделяет голос пользователя во время звонков и снижает фоновый шум.

выделяет голос пользователя во время звонков и снижает фоновый шум. Live Translation позволяет переводить разговоры на разные языки в реальном времени.

позволяет переводить разговоры на разные языки в реальном времени. Personalized Volume автоматически регулирует громкость с учётом привычек пользователя.

автоматически регулирует громкость с учётом привычек пользователя. Siri Interactions позволяют отвечать на уведомления Siri жестами — кивком головы или лёгким покачиванием.

Наушники получили функции для студийной записи звука

Apple добавила несколько функций, которые могут использоваться при работе с контентом. AirPods Max 2 поддерживают запись аудио студийного качества, что полезно для подкастов, интервью и других форматов записи.

Функция Camera Remote позволяет управлять камерой iPhone или iPad — делать фото и запускать или останавливать запись видео с помощью кнопок на корпусе наушников.

Продажи AirPods Max 2 начнутся в апреле 2026 года

Заказ на AirPods Max 2 можно оформить с 25 марта 2026 года на сайте Apple и в приложении Apple Store. Продажи устройства начнутся в начале следующего месяца.

Стартовая цена наушников составит $549 (около 44 тыс. рублей). Новые подписчики получат три месяца Apple Music бесплатно при покупке устройства.

В России стоимость новинки, по данным CDEK Shopping, будет начинаться от 54 259 руб.

Контекст

За последний месяц Apple представила сразу несколько новых устройств. Среди них — бюджетный смартфон iPhone 17e стоимостью от $599. В России его цена начинается от 58 500 руб.

Также компания показала новый iPad Air на чипе M4. Планшет стал до 30% быстрее предыдущей версии, получил 12 ГБ памяти. В России модель с экраном 11 дюймов и памятью 128 ГБ стоит от 72 999 руб., а версия 13 дюймов на 256 ГБ — от 109 999 руб.

Apple обновила и линейку ноутбуков. MacBook Pro с чипами M5 Pro и M5 Max, по данным компании, демонстрирует прирост мощности до четырёх раз. MacBook Neo — самый доступный ноутбук Apple со стартовой ценой $599. В России стоимость устройства начинается от 58 154 руб.