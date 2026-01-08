Главный дизайнер iPhone Air ушёл из Apple в ИИ-стартап Hark

Главный дизайнер iPhone Air Абидур Чоудхури присоединился к ИИ-стартапу Hark, сообщает Bloomberg. По словам основателя компании Бретта Адкока, специалист займёт должность главы дизайн-направления. Ранее Чоудхури на протяжении 6 лет работал в Apple.

Уход одного из самых перспективных дизайнеров Apple

Абидур Чоудхури более шести лет работал в Apple и считался одним из перспективных дизайнеров команды. Он принимал основное участие в разработке iPhone Air и даже стал лицом смартфона, появившись в официальном проморолике устройства.

О его уходе из Apple Bloomberg сообщал ещё в ноябре 2025 года. При этом, по данным издания, уход Чоудхури не связан с запуском iPhone Air. Несмотря на сдержанные продажи, дизайн устройства получил положительные оценки, а выпуск второго поколения смартфона запланирован на 2027 год.

Стартап усиливает команду выходцами из бигтеха

В Hark Чоудхури будет отвечать за формирование дизайн-стратегии и визуального языка продуктов. Основатель стартапа Бретт Адкок отметил, что сегодня компания активно привлекает специалистов из крупных технологических корпораций. По его словам, в команду уже перешли инженеры из Google, Meta* и Amazon.

Сейчас в Hark работают около 30 инженеров, но уже в первой половине 2026 года штат планируют расширить до 100 человек.

В планах — выпустить первую ИИ-модель уже в 2026-м

Бретт Адкок самостоятельно профинансировал Hark на $100 млн. Стартап занимается разработкой собственных ИИ-моделей, выпуск первой из которых запланирован на лето 2026 года.

Hark развивается параллельно с другим проектом Адкока — робототехнической компанией Figure AI, которая работает над универсальным гуманоидным роботом. По словам основателя, проекты дополняют друг друга, но развиваются как независимые бизнесы.

Контекст

Уход Чоудхури стал частью более масштабных изменений в дизайн-подразделении Apple. После ухода Джони Айва команда практически полностью обновилась — многие ключевые дизайнеры либо покинули компанию, либо перешли в сторонние проекты, включая студию Айва LoveFrom.

Дополнительные изменения произошли и в 2025 году: Apple покинул операционный директор Джефф Уильямс, курировавший дизайн-направление. После этого дизайн-команды начали напрямую подчиняться генеральному директору компании Тиму Куку.

*Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ