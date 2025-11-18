Дизайнер iPhone Air ушёл из Apple в ИИ-стартап

По данным Bloomberg, Абидур Чоудхури, один из ключевых дизайнеров iPhone Air, покинул Apple. Он перешёл в ИИ-стартап, и на фоне других увольнений его уход стал особенно ощутимым для команды дизайна. Уход специалиста совпал с низкими продажами модели и масштабными перестановками внутри подразделения.

Причиной ухода стал не низкий спрос на iPhone Air

Абидур Чоудхури шесть лет работал в Apple и стал одним из заметных участников команды после презентации iPhone Air. Осенью 2025 года он появился в двухминутном ролике Apple, где рассказал о ключевых решениях в дизайне нового устройства, возможность презентовать продукты компании получают только самые перспективные сотрудники.

Его уход стал неожиданностью для внутренних команд: Чоудхури считался ключевым специалистом в дизайн-команде Apple. По информации Bloomberg, дизайнер перешёл в стартап, который занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. В Apple подчеркнули, что решение сотрудника никак не связано с продажами iPhone Air — модель получила высокие оценки за дизайн, несмотря на то, спрос оказался ниже ожиданий.

Сотрудники Apple уходят один за другим

Дизайн-команда Apple прошла через серьёзные кадровые изменения ещё в 2019 году после ухода Джони Айва — руководителя направления и одного из авторов iPhone. За последние несколько лет компанию покинули многие сотрудники, которые ранее работали с Джони, некоторые из них перешли в его дизайн-студию — LoveFrom, а другие — в OpenAI, Tesla, Airbnb. Сегодня команда Apple состоит из новых специалистов, которые пришли из разных сегментов дизайн-индустрии, а также более молодых сотрудников.

В начале года компания также потеряла Джеффа Уильямса — операционного директора, который курировал дизайн последние несколько лет. Подразделение Алана Дая, который отвечает за дизайн интерфейсов iOS и других систем Apple, тоже столкнулось с серией увольнений и внутренней перестройкой. На фоне этих изменений команда стала менее стабильной, а каждый новый уход заметнее, чем раньше.

Теперь дизайн курирует лично Тим Кук

После ухода Уильямса летом Apple объявила о новой модели управления: дизайн-направление теперь подчиняется напрямую генеральному директору Тиму Куку. Это означает, что вопросы дизайна будут решаться без промежуточного контроля вице-президентов, а ответственность за дизайн закреплена на уровне генерального директора.

Несмотря на изменения, Apple продолжает работу над линейкой iPhone Air. Ранее компания перенесла запуск второго поколения устройства: модель, которую изначально планировали выпустить в 2026 году, теперь выйдет только весной 2027 года.

Контекст

Ранее появилась информация, что компания готовится к возможному уходу Тима Кука с поста CEO — он может перейти в совет директоров в статусе председателя. Преемника планируется объявить после отчёта о доходах в январе 2026 года.

Кадровые изменения в командах Apple совпали с изменением дат выпуска устройств: запуск второго поколения iPhone Air отложили до 2027 года после слабых продаж первой версии.





Фото: Apple Newsroom