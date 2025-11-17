В Apple начался процесс смены CEO — преемника Тима Кука могут объявить после отчёта о доходах в январе 2026-го
Тим Кук уходит из Apple — преемника объявят в январе 2026-го
Совет директоров и топ-менеджмент Apple начали подготовку к возможному уходу Тима Кука с поста генерального директора, пишет Financial Times. Преемника могут объявить после публикации отчёта о доходах в конце января 2026 года. Ранее источники Bloomberg сообщали, что внутри Apple главным кандидатом рассматривают старшего вице-президента по аппаратному инжинирингу Джона Тёрнуса.
Уход Тима Кука из Apple планировался заранее
Apple впервые за 13 лет подошла к этапу смены поколений в руководстве. Как ранее сообщали источники Bloomberg, внутри компании обсуждают сценарий, при котором Тим Кук покинет пост CEO и перейдёт в совет директоров в статусе председателя.
Собеседники FT подчёркивают, что подготовка к смене главы компании планировалась заранее и не связана с текущими финансовыми результатами Apple. Возможное объявление вряд ли прозвучит до публикации отчёта о доходах в конце января 2026 года — но это даст новому руководителю время войти в роль перед конференцией разработчиков в июне и запуском нового iPhone в сентябре.
Apple отказалась комментировать ситуацию FT.
Главным преемником Тима Кука называют инженера Apple
Впервые о возможном уходе Тима Кука с поста CEO Apple заговорили в октябре 2025 года. Источники Financial Times называют главным претендентом Джона Тёрнуса — о его кандидатуре ранее сообщали и источники Bloomberg. Однако окончательное решение пока не принято.
Джон Тёрнус в течение многих лет оставался ключевым руководителем за кадром. Он курировал разработку iPhone, iPad и Mac, отмечает Bloomberg. С 2023 года его участие стало публичным: он представлял iPhone 17 Air, давал интервью, открывал старт продаж устройства в Лондоне и был заметной фигурой на презентациях. Он также участвует в обсуждениях новой продуктовой линейки Vision и аксессуаров.
Джону Тёрнусу сейчас 50 лет — столько же было Тиму Куку, когда он возглавил Apple. Bloomberg отмечает, что вместе с опытом руководства аппаратными разработками возраст делает его подходящим претендентом для долгосрочного руководства компанией.
Возможные перестановки в других подразделениях
Bloomberg также указывает, что в Apple обсуждаются уходы сразу нескольких руководителей. Джонни Сруджи, отвечающий за аппаратные технологии, завершил разработку собственного модема и Bluetooth-чипа и рассматривает возможность ухода. Также в ближайшие годы работу может завершить Лиза Джексон, руководящая экологическими, правовыми и социальными инициативами компании.
Фото: Andrej Sokolow / picture alliance / Getty Images
- 1 Валерий Климов: «220 млн ₽ мы подняли в Twinby на private equity — наверное, самую большую сумму в истории России» Интервью Russian Business с одним из создателей Twinby 14 ноября 2025, 17:07
- 2 Из Яндекса в МТС: Рубен Деев стал новым финансовым директором кластера KION Рубен Деев стал финансовым директором KION в холдинге МТС 14 ноября 2025, 09:52
- 3 Власти Франции сняли ограничения на передвижение для Павла Дурова: предприниматель провёл в стране больше года Власти Франции сняли ограничения на выезд для Павла Дурова 13 ноября 2025, 18:12
- 4 Лауреат премии Тьюринга и главный учёный Meta* Ян Лекун увольняется: его ИИ-стартап — новый конкурент Цукерберга Главный учёный Meta* по ИИ Ян Лекун уходит и создаёт стартап 12 ноября 2025, 12:07