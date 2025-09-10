Презентация Apple в 2025-м: главные новинки — Watch Series 11, AirPods Pro 3 и тончайший iPhone Air

Кажется, Apple решила максимально игнорировать обещанный компанией ИИ, встроенный в iOS: купертиновцы ни разу не упомянули «умную» Siri и всего пару раз, вскользь, произнесли словосочетание Apple Intelligence. Вместо этого они сосредоточились на железе: показали тончайший айфон, обновили наушники и представили целую линейку часов — от бюджетных SE до экстремальной модели Ultra 3.

AirPods Pro 3

Открыли шоу новые AirPods Pro третьего поколения. Внешне они выглядит почти так же, как предыдущая версия, однако «внутренности» наушников изменились. Шумоподавление стало лучше, появилась пылевлагозащита IP57 и новые амбушюры — теперь они точно не будут выпадать из ушей во время активных движений, пообещали в компании.

Характеристики AirPods Pro 3:

Датчик сердечного ритма (синхронизируется с приложением «Здоровье»);

Поддержка 15 спортивных режимов;

Перевод в реальном времени (скорее всего появится позже);

Автономность: 8 ч с шумоподавлением и 10 ч — в «прозрачном» режиме

Цена: $249 (~21 400 ₽)

Хотя изменения не радикальные, для Apple это ещё шаг в сторону фитнес-гаджетов. Если раньше AirPods были просто качественными наушниками, то теперь их можно использовать как мини-трекер здоровья. Ранее Apple уже добавляла в наушники функцию для тестирования слуха.

Apple Watch Series 11

Следом Тим Кук показал новые Apple Watch Series 11. И опять: внешне часы практически не отличаются от Series 10. Изменения — в деталях: часы стали тоньше, а экран со стеклом Liquid Glass — крепче.

Характеристики Watch Series 11:

Уведомления о гипертонии;

Sleep Score (лучший мониторинг сна);

5G-модем;

Стекло Liquid Glass (устойчивость ×2);

watchOS 26 с Workout Buddy и заметками;

Автономность: до 24 часов;

Цена: от $399 (~34 300 ₽)

И вновь Apple продолжат усиливать присутствие медицины в своих продуктах. Гипертония и сон — темы, которые интересны миллиардам пользователей, и это точка роста для продаж на массовом рынке.

Watch SE 3

Дальше на сцене появились ещё одни часы — бюджетные Watch SE третьего поколения с чипом S10, функцией Always-On Display и поддержка жестов.

Характеристики Watch SE 3:

Обнаружение апноэ во сне;

Зарядка: в два раза быстрее);

Цена: от $249 (~21 400 ₽)

Как сказали в компании, SE — это часы «про доступность». Они должны подойти тем, кто только выбирает свои первые Apple Watch, иначе говоря, Apple закрывает нишу для тех, кто хочет умные часы, но не готов платить за флагман.

Watch Ultra 3

Наконец, Watch Ultra 3. Это часы для экстремалов: здесь есть и спутниковая связь, и автономность до 72 часов, и самый большой экран в линейке.

Характеристики Watch Ultra 3:

Двусторонняя спутниковая связь

Автономность: до 42 ч / 72 ч в энергосбережении

Workout Buddy и точный GPS

Титановый корпус, переработанные материалы, 3D-печать

Цена: от $799 (~68 000 ₽).

Apple играет в нишу Garmin, но делает это премиально. Ultra — это далеко не массовый продукт, а товар для искушённых экстремалов.



iPhone 17 и iPhone Air

Звездой вечера, конечно, стал iPhone Air. Его толщина всего 5,6 мм, и это рекорд для Apple. Корпус сделали из 80% переработанного титана, дисплей — 6,5-дюймовый Super Retina XDR с частотой 120 Гц и яркостью до 3000 нит. Внутри — процессор A19 Pro и два сопроцессора для беспроводной связи и энергосбережения. Батарея обещает полный день работы, а стартовая цена — $999.

Базовый iPhone 17 тоже не затерялся: он получил долгожданный дисплей на 120 Гц, камеру на 48 Мп с двойным сенсором и батарею, которая работает на 8 часов дольше предыдущей версии. Устройство вышло в пяти цветах, включая лавандовый и шалфейный. Цена стартует с $799 — заметный шаг навстречу массовому пользователю.

iPhone 17 Pro и Pro Max

Pro-версия — первая серьёзная переработка дизайна за несколько лет. Камерный блок теперь занимает почти всю ширину корпуса, а рамку сделали из алюминия для лучшего охлаждения. Внутри — чип A19 Pro с новым графическим ускорителем и системой жидкостного охлаждения, чтобы смартфон не перегревался в жару. Камеры — три по 48 Мп, включая телефото с 8-кратным зумом. Цена — от $1 099.

Старший Pro Max в этот раз даже не показали на сцене, ограничились спецификациями. По сути, это увеличенная версия Pro с 6,9-дюймовым экраном, батареей на 39 часов видео и памятью до 2 ТБ. Минимальный ценник — $1 199. Для Apple такой «тихий релиз» Max стал редкостью — компания явно решила не дробить внимание аудитории.

Контекст

Старт предзаказов — в пятницу, 12 сентября. Первые поставки в магазины и покупателям — 19 сентября. В этот день устройства будут доступны в США, Китае, Европе и Японии. Для рынка это значит одно: Apple продолжает печатать деньги на стабильных релизах, без экспериментов в стиле ИИ.