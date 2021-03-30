Восемь ошибок, которые могут испортить онлайн-собеседование

Собеседования по видеосвязи стали новой нормой в процессе найма. Согласно исследованию Gartner, во время пандемии этот формат использовали 86% компаний. Эта тенденция все еще сохраняется, поэтому важно знать особенности подготовки к онлайн-собеседованию. Эксперты рассказали о том, какие ошибки часто совершают кандидаты.

Не умеет работать с программой

По словам вице-президента компании Lever Анни Лин, неумение работать с программой и технические сбои значительно портят впечатление. Постарайтесь изучить платформу, на которой будет проводиться собеседование. Также можно попросить друга или члена семьи провести пробный звонок, чтобы лучше разобраться во всех функциях.

Не подготовил окружающую обстановку

Перед онлайн-собеседованием важно проверить, как выглядит пространство за вашей спиной. Коуч по видеособеседованиям Ратти Вуд советует включить камеру и посмотреть, что находится в ее поле зрения. Уберите все лишнее из кадра, например мусорное ведро, беспорядок на полках и все отвлекающие предметы. При этом можно оставить интересную картину или любой другой предмет, который поможет завязать разговор.

Не позаботился о внешнем виде

Возможно, вы уже подобрали подходящий наряд для видеособеседования. Однако, как советует Вуд, лучше заранее проверить, как он смотрится перед камерой. Постарайтесь избегать объемных пиджаков, а также убедитесь, что воротник рубашки лежит правильно.

По словам карьерного коуча Ирины Козьма, также стоит проверить освещение. Лицо может быть плохо видно из-за света на заднем плане. Кольцевые светильники помогают улучшить картинку. Вы можете приобрести их онлайн: некоторые магазины предлагают недорогие варианты.

Не поддерживает беседу

У вас есть всего несколько секунд, чтобы произвести хорошее первое впечатление. И тут важен не только внешний вид и окружающая обстановка. Не спешите сразу переходить к собеседованию: уделите внимание первоначальным приветствиям и простым беседам, которые помогают наладить контакт. Пообщайтесь с присутствующими, пока ожидаете остальных участников. Эти моменты улучшают общее впечатление о вас.

Нервничает

По словам Вуд, у каждого есть свои успокаивающие жесты в стрессовых ситуациях. Например, легкие прикосновения к лицу или шее. Это нормальная реакция на стресс, однако она может усиливаться перед камерой. Чтобы этого избежать, Вуд советует использовать жесты руками. При этом не стоит пытаться сидеть без движения — так вы будете выглядеть совсем скованным.

Сутулится

По словам Козьмы, кривая осанка не производит хорошего впечатления, и на видео она так же заметна, как и при личной встрече. Сядьте прямо и сосредоточьтесь на том, чтобы продемонстрировать свою вовлеченность и заинтересованность. Если это возможно, попробуйте пройти собеседование стоя. Это поможет улучшить осанку, упростит дыхание в случае стресса и придаст сил.

Не вовлечен в процесс

Вуд советует заранее попрактиковаться в зрительном контакте с камерой. Для этого попросите кого-нибудь созвониться и задавать вам вопросы. Если вы проходите групповое собеседование с несколькими людьми, обращайтесь лично к тому, кто задает вопрос.

Не дождаться отключения камеры

Вуд предупреждает: даже если вам кажется, что собеседование окончено, не торопитесь что-либо сказать, вздохнуть или скорчить лицо. По ее словам, эту ошибку совершают многие. Обязательно убедитесь, что камера отключена, чтобы не испортить хорошее впечатление о себе.

Источник.