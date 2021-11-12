Девять способов построить взаимоотношения с коллегами

Объединять коллектив — задача руководства, однако вы можете взять это в свои руки. Представляем девять способов наладить взаимоотношения на рабочем месте.

Воспринимаете коллег лишь только как прямоугольники в видеочате или даже как безликие имена в электронной почте? Кажется, что все знают друг друга, кроме вас? Если вы оказались в такой ситуации, то знайте — вы не одни. Лишь 14% сотрудников чувствуют себя уверенно, общаясь с коллегами.

Email-рассылки и чаты

Если вас добавляют в email-рассылку или чат, представляйтесь тем, кто находится в этой «комнате». Отвечайте напрямую каждому отправителю и не забывайте делать комплименты. Выясните, с кем из участников у вас есть что-то общее, и попробуйте с ним пообщаться. А если кто-то из коллег будет увольняться, пожелайте ему удачи в ответ на прощальное письмо.

Собрания

Если у вас возник вопрос, который вы не успели задать на собрании, то обратитесь с ним к кому-либо из участников позже. Это отличная возможность завязать разговор один на один. Начать можно как с комплимента («Ваша презентация была очень интересной»), так и с вопроса («Не могли бы вы мне объяснить, как работает этот процесс?»).

Групповые мероприятия

Мероприятия, в которых участвует вся команда, отдел или даже компания, позволяют не только обмениваться информацией, но и знакомиться с людьми, с которыми вы бы не встретились иначе. Совет: изучите личность оратора, которого хотите впечатлить. Это поможет вам сразу начать разговор.

Окружение наставника

Даже если вы не поладили с наставником, назначенным компанией, этот человек может познакомить вас с другими людьми. Просто спросите, знает ли он кого-либо из интересующей вас сферы — этого может оказаться достаточно, чтобы расширить круг знакомств.

Онлайн/офлайн-комитеты и рабочие группы

Межорганизационные рабочие группы — отличный способ познакомиться с новыми людьми, особенно с руководителями. А опыт, приобретенный в процессе, станет отличной опорой для того, чтобы начать беседу.

Знакомства из интернета

Прежде чем отправиться в офис, составьте список коллег, с которыми вы знакомы только по электронной почте, телефону или видеочатам. Выясните, где находятся их рабочие места, и попробуйте пообщаться с ними. Начните с простой фразы: «Я решил представиться лично, так как мы знакомы только в интернете».

Холодные письма

Загляните во внутренний каталог компании и найдите людей, с которыми вам хотелось бы поработать и пообщаться. Напишите им письмо, указав причину обращения, и предложите встретиться, чтобы это обсудить. Если в вашей компании нет внутреннего каталога, то можно воспользоваться LinkedIn или Facebook.

Межфункциональные и межорганизационные проекты

Несмотря на свою бюрократичность, крупные проекты дают возможность познакомиться с людьми из других отделов или даже городов. Если у вас есть свободное время, а проект не кажется слишком сложным, то стоит поучаствовать.

Офис

После года, проведенного дома в одиночестве, тяжело возвращаться в офис: хочется просто взять ноутбук и спрятаться там, где вас никто не увидит. Однако так вы сводите на нет преимущества нахождения в офисе. Вместо этого лучше присоединиться к коллегам на офисной кухне или на улице, наладить зрительный контакт, улыбнуться и начать разговор.

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