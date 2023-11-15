9 самых быстрорастущих SpaceTech-стартапов из Европы

В подборке — 9 европейских разработчиков космических технологий, чьи команды активно росли в 2023 году.

Крупнейший частный игрок в космической сфере — SpaceX Илона Маска. Европейское космическое агентство даже забронировало у американской компании запуск спутников на следующий год. Тем не менее в Европе немало стартапов, планы которых связаны с космосом.

E-Space

Год основания: 2021.

2021. Штаб-квартира: Тулуза, Франция.

Тулуза, Франция. Рост команды в этом году: 111% (до 114 сотрудников).

111% (до 114 сотрудников). Финансирование: $50 млн.

В рамках E-Space основатель Грег Уайлер, который также запустил британского спутникового оператора OneWeb, планирует в этом десятилетии вывести на орбиту до 100 тыс. спутников. В 2022 году стартап привлек $50 млн в посевном раунде от VC Prime Movers Lab.

E-Space стремится создать огромную сеть малых спутников, предоставляющих компаниям и правительствам различные услуги — от безопасной связи до удаленного управления инфраструктурой.

Exotrail

Год основания: 2015.

2015. Штаб-квартира: Масси, Франция.

Масси, Франция. Рост команды в этом году: 85% (до 137 сотрудников).

85% (до 137 сотрудников). Финансирование: $74,3 млн.

Exotrail производит электрические двигательные установки (spaceware), а также ПО для планирования миссий и операций. В феврале компания привлекла $58 млн от государственных и частных инвесторов во главе с Bpifrance. Часть этой суммы была потрачена на открытие двух подразделений в США.

Компания также разрабатывает сервис по доставке малых спутников на определенные орбиты (spacedrop).

Orbex Space

Год основания: 2015.

2015. Штаб-квартира: Форрес, Великобритания.

Форрес, Великобритания. Рост команды в этом году: 85% (до 144 сотрудников)

85% (до 144 сотрудников) Финансирование: $127 млн.

Orbex готовится запустить многоразовую ракету длиной 19 м, работающую на возобновляемом биотопливе. В 2022 году компания получила около $50 млн в раунде серии C. Эти деньги будут направлены на то, чтобы расширять ее производственные и бизнес-объекты в преддверии первого запуска и в дальнейшем.

Компания планирует запускать до 12 орбитальных ракет в год, но точные даты пока неизвестны.

All.Space

Год основания: 2013.

2013. Штаб-квартира: Рединг, Великобритания.

Рединг, Великобритания. Рост команды в этом году: 46% (до 200 сотрудников).

46% (до 200 сотрудников). Финансирование: $122 млн.

All.Space, которая раньше называлась Isotropic Systems, создает терминалы для связи со спутниками на орбите. В небе все больше спутников от OneWeb, SpaceX, Amazon и SES, и спрос на услуги All.Space будет расти. Компания ориентирована преимущественно на оборонный сектор.

Aerospacelab

Год основания: 2018.

2018. Штаб-квартира: Мон-Сен-Гибер и Шарлеруа, Бельгия.

Мон-Сен-Гибер и Шарлеруа, Бельгия. Рост команды в этом году: 33% (до 204 сотрудников).

33% (до 204 сотрудников). Финансирование: $56,1 млн.

Aerospacelab утверждает, что строит крупнейший в Европе завод по производству микроспутников, который будет выпускать по 500 единиц в год. В прошлом году компания привлекла от инвесторов $43,4 млн.

Open Cosmos

Год основания: 2015.

2015. Штаб-квартира: Харвелл, Великобритания.

Харвелл, Великобритания. Рост команды в этом году: 29% (до 76 сотрудников).

29% (до 76 сотрудников). Финансирование: $57 млн.

Open Cosmos производит миниатюрные спутники размером с кубик Рубика. В сентябре компания привлекла $50 млн, которые будут направлены на ее расширение и разработку более крупных спутников и их созвездий для наблюдения Земли. Она также разрабатывает платформу для анализа спутниковых данных DataCosmos.

PLD Space

Год основания: 2011.

2011. Штаб-квартира: Эльче, Испания.

Эльче, Испания. Рост команды в этом году: 25% (до 146 сотрудников).

25% (до 146 сотрудников). Финансирование: $57,8 млн.

В октябре стартап PLD Space запустил с площадки на юго-западе Испании многоразовую ракету Miura1, названную в честь породы боевых быков. В ходе экспериментального полета ракета поднялась на высоту в 78 км, а затем упала на Землю. Она не достигла космоса, но событие все же отпраздновали в штаб-квартире компании.

Стартап выполнит следующий полет в 2025 году и в случае успеха введет ракету в эксплуатацию в 2026 году.

Isar Aerospace

Год основания: 2018.

2018. Штаб-квартира: Оттобрунн, Германия.

Оттобрунн, Германия. Рост команды в этом году: 19% (до 329 сотрудников).

19% (до 329 сотрудников). Финансирование: $353 млн.

Isar Aerospace — частная космическая компания с самой высокой капитализацией в Европе — переживает успешный год. В марте она закрыла раунд серии C на $165 млн — это лучший результат года для европейского SpaceTech. В прошлом месяце стало известно, что в следующем году Isar Aerospace запустит ракеты с острова у побережья Норвегии.

В дальнейшем компания планирует запускать до 15 миссий в год с первого в Европе орбитального космодрома Andøya. Полет будет стоить $11-13 млн.

ICEYE

Год основания: 2015.

2015. Штаб-квартира: Эспоо, Финляндия.

Эспоо, Финляндия. Рост команды в этом году: 8% (до 493 сотрудников).

8% (до 493 сотрудников). Финансирование: $302 млн.

ICEYE комбинирует изображения, сделанные радиолокатором с синтезированной апертурой — этот способ позволяет делать снимки Земли даже ночью и в облачную погоду, чем превосходит традиционные спутники для съемки. Компания также отслеживает, какие стихийные бедствия могут произойти в будущем из-за изменения климата.

В 2022 году ICEYE привлекла $136 млн в раунде серии D.

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Фото на обложке: Andrei Armiagov / Shutterstock