87 млн подписчиков, запуск рекламы и конкуренция Netflix: результаты Disney в цифрах

Disney возлагает большие надежды на свой стриминговый сервис, который уже привлек 86,8 млн подписчиков. Успешный запуск и стремительный рост превзошли самые смелые ожидания компании. Узнаем, что в планах у Disney и как стратегия корпорации меняет развлекательную индустрию.

Результаты Disney+ превзошли ожидания

Всего через год после запуска Disney+ набрал 86,8 млн подписчиков со всего мира по данным на 2 декабря 2020 года. Изначально ожидалось, что сервис сможет достичь отметки в 90 млн пользователей только в течение трех лет.

Успешный запуск воодушевил руководство Disney. Исполнительный директор Боб Чапек заявил, что «единственный в своем роде сервис» превзошел «самые смелые ожидания» компании.

Развитие стриминговой индустрии привело к тому, что лидер рынка Netflix получил всего 2,2 млн новых подписчиков за третий квартал — наименьший прирост с 2016 года. Общее количество пользователей сервиса составило 195 млн. Замедление роста произошло сразу после самого большого скачка в истории платформы: 15,77 млн подписчиков в первой квартале 2020 года и 10,09 — во втором.

На волне успеха подписка дорожает

Уверенный в стабильности своего успеха, Disney повышает цены. Ожидается, что в 2021 году стоимость подписки для пользователей из Европы составит €8,99 в месяц по сравнению с текущими €6,99.

Скорее всего, повышение коснется и других территорий. Однако для текущих пользователей цена подписки останется прежней в течение следующих шести месяцев.

Запуск нового международного сервиса стриминга

Disney не планирует останавливаться на достигнутом: 23 февраля компания запускает развлекательный сервис Star в нескольких европейских странах, Канаде и Новой Зеландии.

Star станет шестым основным брендом компании наряду с Star Wars, Marvel, National Geographic, Disney Animation и Pixar. На портале будет представлен контент, выходящий за рамки основных франшиз, например сериалы от телеканала FX и киностудии 20th Century Studios.

Перенос премьер в онлайн

Согласно прогнозам Disney, к 2024 году количество подписчиков его стримингового сервиса достигнет от 230 до 260 млн.

Поскольку сфера кинотеатров все еще находится в упадке, компания перенесла некоторые премьеры на Disney+, продавая новинки за отдельную стоимость. Такой подход принес $16,9 млрд дохода за 2020 год по сравнению с $11,1 млрд в период до пандемии. Выпуск таких фильмов, как «Питер Пэн и Венди», а также «Пиноккио» с Томом Хэнксом, также планируется провести онлайн.

Disney — не единственная компания, которая отказалась от кинотеатров. Warner Bros также решила запускать все премьеры в 2021 году на своем стриминговом сервисе HBO Max наряду с показами в кинотеатрах.

Увеличение дохода от рекламы

Помимо привлечения новых подписчиков, Disney также расширяет свои рекламные доходы. Контент компании доступен на таких сервисах, как Hulu и ESPN+, где можно смотреть потоковое видео с рекламными вставками.

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