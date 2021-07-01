Зачем производителю поездов акселератор стартапов?

Технологии постоянно развиваются, делая нашу жизнь комфортнее. Городской транспорт тоже меняется благодаря инновациям. Внести новшества в его развитие теперь могут все желающие разработчики. Для этого им нужно стать участниками новой стартап-платформы TMH: New Vision. Ее в конце мая запустил «Трансмашхолдинг» (ТМХ) совместно с Фондом «Сколково».

Новые проекты и новые лица

Это первый в России конкурс проектов для перспективных поездов метрополитена и современного городского рельсового транспорта. Разработчикам предлагают проявить свои компетенции по целому ряду направлений:

безопасность и комфорт в метро;

новые сервисы и услуги для пассажиров;

цифровые технологии управления поездами;

новые конструкции и материалы вагонов.

Стартапы могут быть также посвящены решению задач по энергоэффективности и оптимальной эксплуатации подвижного состава в городе.

В последнее время актуален вопрос развития городского транспорта. Производители должны предлагать пассажирам решения, отвечающие современным требованиям. И поэтому такой акселератор стартапов востребован. Другой вопрос — дальнейшая реализация проектов, и будут ли агломерации иметь финансовую возможность их приобретать. Но устанавливать новые стандарты общественного транспорта, предлагать такие проекты обществу для обсуждения и продолжать работать над ними несомненно нужно. Генеральный директор Института исследований проблем железнодорожного транспорта Павел Иванкин



Заявки на участие в программе принимаются до 30 июля на сайте. Разработчики могут представить как продукты, готовые к запуску уже в следующем году, так и проекты для перспективных поездов и высокотехнологичные решения для транспорта будущего. Для участников конкурса это возможность получить техническую и бизнес-оценку своего продукта от отраслевых экспертов, специалистов и руководителей ТМХ, а также шанс увидеть свой продукт интегрированным в реальную технику. Ожидается, что более 20 победителей смогут стать партнерами крупнейших производителей железнодорожного и городского рельсового транспорта уже на этапе запуска продукта.

«У нас есть заслуженные маститые инженеры, которым уже больше 40 лет, при этом за счёт некоторой стагнации в этом сегменте молодым долго не было возможности приложить свои усилия на ниве инженерных разработок. А поскольку проекты для городского транспорта будут широко обсуждаться, молодые специалисты смогут получить обратную связь. Это хорошо в плане сохранения и развития кадров», – считает Павел Иванкин.

Инновации в городском транспорте

Для ТМХ это первая программа по работе со стартапами. В компании не только развивают потенциал собственных инженеров и дизайнеров, но и готовы поддержать свежие идеи со стороны.

ТМХ создает будущую транспортную инфраструктуру города, и мы видим значительный потенциал применения технологий стартапов в наших проектах Технический директор ТМХ Михаил Рожков



Современный городской транспорт должен быть высокотехнологичным, чтобы оставаться востребованным. Так, для нового поезда метро «Москва 2020» разработчики из «Метровагонмаш» (входит в ТМХ) увеличили вместимость состава, не уменьшая число мест для сидения и не добавляя вагонов — на платформу помещается только восемь. Для этого в новый поезд добавили герметичные межвагонные переходы, которые на 57% шире, чем в вагонах предыдущей серии. В них легко расходятся два человека.

В поезде стало тише за счет внедрения в систему кондиционирования и конструкцию воздуховодов устройств пассивного звукоподавления. В кондиционеры встроены и установки обеззараживания воздуха, что немаловажно в условиях пандемии — в салон воздух поступает уже очищенным.

Увеличенные экраны над дверьми, окнами, в специальном пространстве под потолком – это тоже современные технологии, повышающие комфорт поездки. Станции и пересадочные пункты маршрута теперь лучше видны из любой части вагона — это упрощает навигацию в метро.

В Москве развивается и наземный рельсовый транспорт: трамваи и поезда Московских центральных диаметров. В «Иволге» можно свободно пройти через все вагоны, в поезде больше места, не нужно лишний раз открывать двери. Также здесь есть система обеззараживания воздуха, Wi-Fi и USB-розетки.

Чтобы не ошибиться с потребностями пассажиров, в ТМХ регулярно интересуются их мнением, а новую технику разрабатывают с учетом их пожеланий.

Каким будет поезд будущего?

Аналогичные правила распространяются и на поезда дальнего следования. В них человек хочет чувствовать себя как дома, ведь поездка может длиться и несколько дней. Современные пассажиры ценят индивидуальность и личное пространство, а потому ТМХ как производитель подвижного состава продумывает и предлагает различные варианты размещения в вагоне. В прошлом году холдинг совместно с «Федеральной пассажирской компанией» представил две концепции некупейного вагона.

Первая – модульный вагон, сочетающий стандартные плацкартные места и варианты закрытого типа с собственным откидным столиком, индивидуальным освещением и воздуховодом на каждой полке. Вторая вариация – капсульный вагон, продемонстрированный на ВДНХ в рамках первого российского туристического форума «Путешествуй!». Все места имеют одинаковый набор опций: подсветка, свое окно, столик с USB-розетками, место для ручной клади. И, конечно, шторка, позволяющая «закрыть» свою капсулу и отдыхать.

Новые концепции вагонов отличает не только ставка на персонализацию пространства, но и более длинные и широкие полки, чего удалось достичь за счет применения нового габарита для вагонов дальнего следования. Всю перспективную линейку одноэтажных пассажирских вагонов ТМХ планирует выпускать в габарите Т, который на 28 см шире и на 73 см длиннее стандартного вагона. Это позволит сделать отдельную душевую в каждом вагоне. Кстати, душевые кабины на сегодняшний момент уже есть в некоторых поездах, курсирующих по железным дорогам страны.