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Охота на технологии: как корпорации получают доступ к инновациям?

Истории
Валерия Темкина

автор

Полина Есакова

Крупные корпорации сегодня остро нуждаются в инновационных решениях. Где их искать? В акселерационных программах. Например, компания «МегаФон», став партнером MarTech-трека «Московского Акселератора», получила 383 заявки от стартапов, из которых выбрала самые перспективные. Ксения Борбачева, заместитель генерального директора Агентства инноваций Москвы, рассказала Rusbase, как город помогает корпорациям меняться.

Охота на технологии: как корпорации получают доступ к инновациям?

«Московский Акселератор» — программа масштабирования инновационных решений, созданная Агентством инноваций Москвы в партнерстве с фондом «Московский инновационный кластер» в 2019-м году.

Почему корпорации нуждаются в новых решениях со стороны?

Инновации позволяют корпорациям выигрывать в конкурентной борьбе и быть гибкими в условиях стремительно меняющегося рынка. Отсюда — рост расходов на поиск актуальных решений. По данным аудиторов PwC топ-10 мировых компаний-инноваторов 8,3% суммарной выручки тратят на новые продукты и технологии. Специалисты Accenture отмечают, что к 2022 году расходы на запуск инновационных проектов у Топ-1000 крупнейших компаний вырастут на 25% по сравнению с 2017 годом.

Ксения Борбачева, заместитель генерального директора Агентства инноваций Москвы
Фото: «Московский Акселератор»

Аналогичные тренды наблюдаются и на российском рынке. В 2019 году объем венчурного рынка страны вырос на 50%: инвесторы вложили в стартапы около $520 млн против $352 млн годом ранее. Также в 2019 году венчурные инвесторы заключили 776 сделок и совершили 82 выхода, в 2018-м — 684 и 48 соответственно. Однако, в 1 полугодии 2020 г. из-за пандемии общие инвестиции на российском венчурном рынке сократились в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 г., но при этом стоит отметить, что число сделок на стадии Стартап выросло почти на 50%

Сторонние решения предоставляют быстрый доступ к технологиям и идеям, которые могут и не появиться в сильно зарегулированной корпоративной среде. Также они избавляют компании от затрат на поиск новых сотрудников и вложений в разработку с нуля.

Еще в 2003-м году профессор Калифорнийского университета (Беркли) Генри Чесбро отметил, что лучшие идеи рождаются не внутри компаний, а приходят извне. «Невозможно сделать так, чтобы все умные парни работали на вас, — а значит, нужно научиться работать с умными парнями как внутри, так и вне вашей компании!» — писал он в своем исследовании.

Откуда появился тренд на акселераторы?

Акселератор — краткосрочная программа, во время которой технологические стартапы получают ресурсы, базу для проверки идей, менторство, экспертную и финансовую поддержку.

Одной из первых подобный проект в 2011 году реализовала компания Microsoft: он назывался Microsoft Kinect Accelerator. Сегодня корпоративные акселераторы есть у самых разных компаний: от IT-гигантов до IKEA.

В последние годы эксперты отмечают тренд на специализированные акселераторы. По данным European acceleration summit за 2016 год, более 80% корпоративных акселераторов специализируются на одной технологической отрасли.

Тренд не обошел и Россию. В стране уже функционируют акселератор SBER500 от СБЕРа, PwC Russia Accelerator, Severstal SteelTech Accelerator, MTS Startup Hub, QIWI Universe Hub и другие. Такие лидеры рынка, как «Лаборатория Касперского», «Ростех», ВТБ и другие проводят собственные акселераторы и активно следят за другими, общаясь с перспективными выпускниками различных программ.

Фото: «Московский Акселератор»

В чем преимущества акселератора?

Американские исследователи О. Гассманн и Б. Бекер выделяют две главных цели корпораций при создании акселераторов: «технологический радар» и «катализатор развития технологий».

«Радар» — это быстрый поиск актуальных идей для решения конкретной задачи. «Катализатор» — доработка уже имеющихся идей до готовых продуктов и проверка их жизнеспособности.

Акселерационные программы помогают корпорациям находить команды для внутренних проектов и изучать тренды в своем сегменте. Помимо этого, сотрудники получают опыт работы со стартапами, что способствует развитию внутреннего предпринимательства и развитию акселераторов в самой корпорации.

Задача корпоративного акселератора — увеличение капитализации компании в будущем. Собственный акселератор может быть инструментом для инвестиций, но куда важнее — быть ближе к источникам инноваций. Использование самых современных решений увеличивает доверие к бренду и становится частью маркетинговой стратегии.

Кроме того, акселератор не требует больших вложений по сравнению с другими методами корпоративных инноваций: это одно из его преимуществ. По данным инновационного агентства NEST за 2017 год, стоимость запуска акселерационной программы составляет от 12 до 32 млн рублей. В свою очередь создание технопарка может обойтись в 3 млрд, проведение инкубатора — в 1 млрд.

Какую роль город может занять в акселераторе?

У многих корпораций нет своего опыта запуска акселераторов. В этом случае можно привлечь специалистов из бизнес-акселераторов: партнерство позволяет избежать ошибок и учесть все риски. А главное, получить больше проектов для превращения из пилотов в реальные продукты.

Но партнером могут стать также и федеральные или же местные власти. Есть несколько моделей такого сотрудничества:

  1. Государство разрабатывает, финансирует и координирует акселерационную программу. Представители частного бизнеса привлекаются как менторы и эксперты.
  2. Государство выделяет финансирование и отвечает за операционные процессы. Частный бизнес софинансирует программу, отвечает за разработку контента и выступает экспертом/ментором.
  3. Государство оказывает финансовую поддержку существующим акселераторам на конкурсной основе или поддерживает создание новых, но не вмешивается в управление и реализацию акселерационных программ.

Вторая модель считается наиболее эффективной. По ней работает и программа «Московский Акселератор».

Фото: «Московский Акселератор»

В чем особенности Московского акселератора?

«Московский Акселератор» принципиально отличается от корпоративных и независимых акселераторов.

Во-первых, площадка представляет интересы трех сторон — стартапов, корпораций и города. При этом городские структуры не только организуют процесс, но и являются его полноценным участником.

Во-вторых, площадка предоставляет широкий простор для сотрудничества. Представители бизнес-проектов могут объединяться как внутри отрасли, так и по другим интересам. Совместная работа дает возможность делиться накопленными данными, получать общие отраслевые срезы и бизнес-воронки, тем самым снижая затраты.

В-третьих, «Московский Акселератор» работает с разными форматами и может создавать треки для компаний, занимающихся аппаратным обеспечением, или вовсе не соприкасающимися с digital-средой.

Сотрудничая с акселератором, компании:

  • Получают преимущество перед конкурентами, знакомясь со стартапами на ранних стадиях запуска разработок и формируя решения с расчетом на будущие рынки
  • Привлекают новых партнеров, улучшая личный бренд благодаря работе с инновационными технологиями
  • Улучшают компетенции сотрудников, внедряя инновационные решения.

С какими компаниями уже работал «Московский Акселератор»?

Первым партнером площадки стала компания «Яндекс», поддержавшая трек «Цифровые сервисы». Трек BioMedTech софинансировали компании «Химрар» и INVITRO, а FinTech — «Газпромбанк», «Кредит Европа банк», банк «Открытие», «Совкомбанк», «Промсвязьбанк» «СКБ-банк», «Почта Банк» и Ассоциация ФинТех. Партнёром недавно завершившегося трека MarTech стала компания «МегаФон». Решениями финалистов пользуются многие крупные государственные и частные компании — так, авторы системы для планирования складских помещений Garpix Load System сотрудничают с X5 Retail Group и Владивостокским морским торговым портом. А корпорация СИНАПС заключила договор с ИФАРМА, стартапом, который помогает извлекает информацию из неструктурированных медицинских документов. Школа цифрового творчества «Кодабра», один из участников первого трека, работает сейчас с «МегаФоном», «Ростелекомом», Mail.ru, Ozon, SAP и другими компаниями.

В 2021 году «Московский Акселератор» будет разрабатывать направления Smart City, EcoTech, EdTech, CommTech и другие. В планах — поставить проекты на поток и стабильно обеспечивать инновационными решениями не только город, но и регионы.

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