Охота на технологии: как корпорации получают доступ к инновациям?

Крупные корпорации сегодня остро нуждаются в инновационных решениях. Где их искать? В акселерационных программах. Например, компания «МегаФон», став партнером MarTech-трека «Московского Акселератора», получила 383 заявки от стартапов, из которых выбрала самые перспективные. Ксения Борбачева, заместитель генерального директора Агентства инноваций Москвы, рассказала Rusbase, как город помогает корпорациям меняться.

«Московский Акселератор» — программа масштабирования инновационных решений, созданная Агентством инноваций Москвы в партнерстве с фондом «Московский инновационный кластер» в 2019-м году.

Почему корпорации нуждаются в новых решениях со стороны?

Инновации позволяют корпорациям выигрывать в конкурентной борьбе и быть гибкими в условиях стремительно меняющегося рынка. Отсюда — рост расходов на поиск актуальных решений. По данным аудиторов PwC топ-10 мировых компаний-инноваторов 8,3% суммарной выручки тратят на новые продукты и технологии. Специалисты Accenture отмечают, что к 2022 году расходы на запуск инновационных проектов у Топ-1000 крупнейших компаний вырастут на 25% по сравнению с 2017 годом.

Ксения Борбачева, заместитель генерального директора Агентства инноваций Москвы

Фото: «Московский Акселератор»

Аналогичные тренды наблюдаются и на российском рынке. В 2019 году объем венчурного рынка страны вырос на 50%: инвесторы вложили в стартапы около $520 млн против $352 млн годом ранее. Также в 2019 году венчурные инвесторы заключили 776 сделок и совершили 82 выхода, в 2018-м — 684 и 48 соответственно. Однако, в 1 полугодии 2020 г. из-за пандемии общие инвестиции на российском венчурном рынке сократились в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 г., но при этом стоит отметить, что число сделок на стадии Стартап выросло почти на 50%

Сторонние решения предоставляют быстрый доступ к технологиям и идеям, которые могут и не появиться в сильно зарегулированной корпоративной среде. Также они избавляют компании от затрат на поиск новых сотрудников и вложений в разработку с нуля.

Еще в 2003-м году профессор Калифорнийского университета (Беркли) Генри Чесбро отметил, что лучшие идеи рождаются не внутри компаний, а приходят извне. «Невозможно сделать так, чтобы все умные парни работали на вас, — а значит, нужно научиться работать с умными парнями как внутри, так и вне вашей компании!» — писал он в своем исследовании.

Откуда появился тренд на акселераторы?

Акселератор — краткосрочная программа, во время которой технологические стартапы получают ресурсы, базу для проверки идей, менторство, экспертную и финансовую поддержку.

Одной из первых подобный проект в 2011 году реализовала компания Microsoft: он назывался Microsoft Kinect Accelerator. Сегодня корпоративные акселераторы есть у самых разных компаний: от IT-гигантов до IKEA.

В последние годы эксперты отмечают тренд на специализированные акселераторы. По данным European acceleration summit за 2016 год, более 80% корпоративных акселераторов специализируются на одной технологической отрасли.

Тренд не обошел и Россию. В стране уже функционируют акселератор SBER500 от СБЕРа, PwC Russia Accelerator, Severstal SteelTech Accelerator, MTS Startup Hub, QIWI Universe Hub и другие. Такие лидеры рынка, как «Лаборатория Касперского», «Ростех», ВТБ и другие проводят собственные акселераторы и активно следят за другими, общаясь с перспективными выпускниками различных программ.

Фото: «Московский Акселератор»

В чем преимущества акселератора?

Американские исследователи О. Гассманн и Б. Бекер выделяют две главных цели корпораций при создании акселераторов: «технологический радар» и «катализатор развития технологий».

«Радар» — это быстрый поиск актуальных идей для решения конкретной задачи. «Катализатор» — доработка уже имеющихся идей до готовых продуктов и проверка их жизнеспособности.

Акселерационные программы помогают корпорациям находить команды для внутренних проектов и изучать тренды в своем сегменте. Помимо этого, сотрудники получают опыт работы со стартапами, что способствует развитию внутреннего предпринимательства и развитию акселераторов в самой корпорации.

Задача корпоративного акселератора — увеличение капитализации компании в будущем. Собственный акселератор может быть инструментом для инвестиций, но куда важнее — быть ближе к источникам инноваций. Использование самых современных решений увеличивает доверие к бренду и становится частью маркетинговой стратегии.

Кроме того, акселератор не требует больших вложений по сравнению с другими методами корпоративных инноваций: это одно из его преимуществ. По данным инновационного агентства NEST за 2017 год, стоимость запуска акселерационной программы составляет от 12 до 32 млн рублей. В свою очередь создание технопарка может обойтись в 3 млрд, проведение инкубатора — в 1 млрд.

Какую роль город может занять в акселераторе?

У многих корпораций нет своего опыта запуска акселераторов. В этом случае можно привлечь специалистов из бизнес-акселераторов: партнерство позволяет избежать ошибок и учесть все риски. А главное, получить больше проектов для превращения из пилотов в реальные продукты.

Но партнером могут стать также и федеральные или же местные власти. Есть несколько моделей такого сотрудничества:

Государство разрабатывает, финансирует и координирует акселерационную программу. Представители частного бизнеса привлекаются как менторы и эксперты . Государство выделяет финансирование и отвечает за операционные процессы. Частный бизнес софинансирует программу, отвечает за разработку контента и выступает экспертом/ментором. Государство оказывает финансовую поддержку существующим акселераторам на конкурсной основе или поддерживает создание новых, но не вмешивается в управление и реализацию акселерационных программ.

Вторая модель считается наиболее эффективной. По ней работает и программа «Московский Акселератор».

Фото: «Московский Акселератор»

В чем особенности Московского акселератора?

«Московский Акселератор» принципиально отличается от корпоративных и независимых акселераторов.

Во-первых, площадка представляет интересы трех сторон — стартапов, корпораций и города. При этом городские структуры не только организуют процесс, но и являются его полноценным участником.

Во-вторых, площадка предоставляет широкий простор для сотрудничества. Представители бизнес-проектов могут объединяться как внутри отрасли, так и по другим интересам. Совместная работа дает возможность делиться накопленными данными, получать общие отраслевые срезы и бизнес-воронки, тем самым снижая затраты.

В-третьих, «Московский Акселератор» работает с разными форматами и может создавать треки для компаний, занимающихся аппаратным обеспечением, или вовсе не соприкасающимися с digital-средой.

Сотрудничая с акселератором, компании:

Получают преимущество перед конкурентами, знакомясь со стартапами на ранних стадиях запуска разработок и формируя решения с расчетом на будущие рынки

Привлекают новых партнеров, улучшая личный бренд благодаря работе с инновационными технологиями

Улучшают компетенции сотрудников, внедряя инновационные решения.

С какими компаниями уже работал «Московский Акселератор»?

Первым партнером площадки стала компания «Яндекс», поддержавшая трек «Цифровые сервисы». Трек BioMedTech софинансировали компании «Химрар» и INVITRO, а FinTech — «Газпромбанк», «Кредит Европа банк», банк «Открытие», «Совкомбанк», «Промсвязьбанк» «СКБ-банк», «Почта Банк» и Ассоциация ФинТех. Партнёром недавно завершившегося трека MarTech стала компания «МегаФон». Решениями финалистов пользуются многие крупные государственные и частные компании — так, авторы системы для планирования складских помещений Garpix Load System сотрудничают с X5 Retail Group и Владивостокским морским торговым портом. А корпорация СИНАПС заключила договор с ИФАРМА, стартапом, который помогает извлекает информацию из неструктурированных медицинских документов. Школа цифрового творчества «Кодабра», один из участников первого трека, работает сейчас с «МегаФоном», «Ростелекомом», Mail.ru, Ozon, SAP и другими компаниями.

В 2021 году «Московский Акселератор» будет разрабатывать направления Smart City, EcoTech, EdTech, CommTech и другие. В планах — поставить проекты на поток и стабильно обеспечивать инновационными решениями не только город, но и регионы.