Компания Acorns — как инвестировать сдачу?

Acorns — это приложение для сбережений и инвестиций, которое помогает экономить и автоматически инвестировать сдачу. Платформу используют свыше 9 млн человек. Рассказываем, как создавалась компания, кому подойдет такой сервис и в чем его преимущества.

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История компании

Компания была основана в 2012 году отцом и сыном — Уолтером Вемплом Круттенденом III и Джеффри Джеймсом Круттенденом, которые хотели продвигать постепенное и пассивное инвестирование. Приложение Acorns для iOS и Android появилось в 2014 году. Варианты портфелей, доступных пользователям, были разработаны вместе с экономистом и лауреатом Нобелевской премии Гарри Марковицем.

С момента запуска возможности платформы расширились до банковских и индивидуальных пенсионных счетов. Это стало возможным после того, как 7 декабря 2017 года компания приобрела финтех-стартап Vault, который помогает клиентам автоматически откладывать сбережения на пенсию. Подробности сделки не разглашаются, но общий объем финансирования Vault на тот момент оценивался в $2,3 млн.

12 марта 2021 года Acorns также купила стартап Harvest Platform, разрабатывающий платформу, которая выявляет спорные банковские сборы. Когда система их обнаруживает, она автоматически отправляет возмещение подписавшимся пользователям. Детали этой сделки также не разглашаются, но на момент приобретения общее финансирование Harvest Platform составляло $3,1 млн.

Последним на данный момент приобретением Acorns стала компания Pillar of Life, предоставляющая платформу, известную как Pillar. Она предназначена для семей и помогает им обеспечить дополнительный уход за пожилыми родственниками. На момент покупки общее финансирование Pillar of Life составляло $7 млн

По данным Crunchbase, штаб-квартира компании располагается в Ирвине, штат Калифорния, а всего в ней работают до 500 человек.

Как начать пользоваться?

Acorns предлагает удобное приложение: в Google Play оно получило рейтинг 4,6 из 5 на основе отзывов свыше 182 тысяч человек, а в App Store — 4,7 из 5 согласно почти 795 тысячам отзывов.

Сервис отлично подходит для начинающих инвесторов, родителей, желающих обучить детей инвестированию, и тех, кто хочет накапливать сбережения, расходуя средства. Для открытия счета Acorns не устанавливает каких-либо минимальных требований. Однако, чтобы начать инвестировать, нужно положить на него не менее $5.

Пользователям Acorns доступны индивидуальные (налогооблагаемые) инвестиционные счета, индивидуальные пенсионные счета (Individual Retirement Account, IRA) нескольких типов, а также депозитарные счета для детей. Чтобы воспользоваться всеми вариантами (помимо индивидуального инвестиционного счета), нужно приобрести один из двух более высоких уровней подписки.

Для каждого уровня Acorns взимает фиксированную плату раз в месяц.

Lite ($1): стандартный инвестиционный счет и возможность пользоваться партнерской программой Found Money.

стандартный инвестиционный счет и возможность пользоваться партнерской программой Found Money. Personal ($3): пенсионный и расчетный счета.

пенсионный и расчетный счета. Family ($5): возможность открыть инвестиционный счет для ребенка.

Acorns инвестирует деньги клиентов в биржевые инвестиционные фонды (exchange-traded funds, ETF), которые устанавливают собственную комиссию в размере от 0,03% до 0,18% в год. Пользователи не видят, как эти проценты вычитаются с их счета, но они отражаются на эффективности инвестиций.

Плюсы и минусы сервиса

Преимущества

Упор на автоматизацию. Acorns полностью автоматизирует инвестирование. Пользователи просто привязывают свои финансовые счета (кредитные и дебетовые карты) к приложению, а их покупки округляются до ближайшего доллара. Однако несмотря на то, что Acorns позволяет привязать несколько типов карт, средства для инвестиций будут взиматься только с одного счета. Помимо этого, можно настроить регулярный перевод.

Простота использования. Разобраться в Acorns очень просто даже совсем начинающим инвесторам: приложение предлагает пять вариантов портфелей — от «агрессивного» до «умеренно консервативного», избавляя от необходимости продумывать стратегию самостоятельно.

Автоматическая ребансировка портфеля. Как и большинство робо-эдвайзеров, Acorns регулярно пересматривает структуру портфелей клиентов. Другими словами, пользователи выбирают готовые варианты, а платформа автоматически поддерживает исходные пропорции инструментов.

Несколько типов счетов. Acorns предлагает индивидуальные (налогооблагаемые) инвестиционные счета, индивидуальные пенсионные счета (Individual Retirement Account, IRA) нескольких типов, а также депозитарные счета для детей. Эти предложения удовлетворяют потребности большинства инвесторов.

Простые тарифы. Большинство подобных платформ в качестве комиссии за управление взимают определенный процент от активов клиентов, например 0,25%. Некоторым инвесторам может быть трудно понять эту систему. В свою очередь, Acorns предлагает простую и понятную ценовую политику: $1, $3 или $5 в зависимости от уровня подписки.

Возможность открыть расчетный счет. Обладатели двух повышенных уровней подписки получают доступ к расчетному счету Acorns Spend, который предлагает дебетовую карту Acorns с возможностью снимать средства без комиссии в более чем 55 тысячах банкоматов и без платы за овердрафт. Это пригодится тем, кто предпочитает хранить все финансовые счета на одной платформе.

Предложения от партнеров. Acorns предлагает Found Money — рекламную платформу, подобную тем, что есть у многих кредитных компаний. Однако кэшбэк за покупки у партнеров Acorns перенаправляет на инвестиционный счет пользователя.

Недостатки

Отсутствие Tax-Loss Harvesting. Tax-Loss Harvesting — продажа убыточных ценных бумаг, чтобы компенсировать налоговые обязательства на доходы с капитала. Согласно федеральным законам США, краткосрочный прирост капитала обычно облагается по более высокой ставке. Такая стратегия помогает инвесторам сэкономить, но в Acorns она недоступна.

Нет людей-консультантов. В отличие от некоторых других подобных платформ, в Acorns невозможна финансовая консультация с реальным человеком.

Невыгодная комиссия. Тарифы Acorns просты и понятны, но на деле они оказываются довольно дорогими для инвесторов с небольшой суммой на счете. К примеру, с планом Lite годовая комиссия за управление в размере $12 составляет 1,2% от остатка в $1 тысячу. Однако по мере роста суммы на счете управленческие расходы снижаются в процентном отношении.

Инвестиции в компанию

По данным Crunchbase, на данный момент Acorns привлекла в общей сложности $207 млн финансирования. Компания участвовала в более чем 10 раундах и закрыла последний в декабре 2019 года.

Всего в Acorns вложились 30 инвесторов, среди которых девять ведущих. Среди них — Крис Адамо, BDMI, актриса и певица Дженнифер Лопес, бейсболист Алекс Родригес, Bain Capital Ventures, Comcast Ventures, NBC Universal, TPG, DST Global и Headline. У многих из этих них есть представители, которые входят в совет Acorns и консультируют компанию по вопросам стратегического планирования и развития.

В прошлом году Acorns планировала выйти на биржу посредством слияния со SPAC. В мае 2021 года она договорилась о сделке на сумму $2,2 млрд с Pioneer — SPAC-компанией, возглавляемой председателем Джонатаном Кристодоро и сопредседателями Риком Герсоном и Оскаром Салазаром. Кристодоро входит в совет директоров нескольких компаний, в том числе PayPal, а Салазар — сооснователь Uber.

Однако 18 января 2022 года компании решили отменить сделку. По словам CEO Acorns Ноя Кернера, это произошло из-за рыночных условий, и теперь стартап планирует привлечь финансирование и пойти по традиционному IPO.

В статье были использованы материалы следующих источников:

Moneyinc.com

Fool.com

Bankrate.com

Wikipedia.org

Crunchbase.com

Moneyinc.com

Investmentnews.com