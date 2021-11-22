82% сотрудников доверяют ИИ в вопросах карьерного развития больше, чем людям — исследование

Выяснилось также, что люди предпочитают доверять рекомендациям ИИ, а не специалистам департамента HR. Эти и другие удивительные результаты — в переводе материала.

Компания Oracle выпустила отчет, посвященный ожиданиям сотрудников и их отношению к технологиям для управления персоналом. 83% респондентов сообщили, что хотели бы карьерных изменений или продвижения в следующем году. При этом 85% отметили, что их работодатель оказывает недостаточную поддержку для развития.

Люди обращаются к технологиям, чтобы вернуть себе контроль над жизнью

Последние три года мы изучали развивающиеся отношения между людьми и технологиями в рабочей среде: как они влияют на наше доверие, отношения и психическое здоровье. А как же технологии воздействуют на наше будущее и успех? Как они помогут нам ориентироваться в рабочей среде, которая пережила столь кардинальные изменения?

Глобальная пандемия полностью перевернула подход к работе: место ее выполнения, способы, причины и сотрудничества. Организациям и сотрудникам пришлось адаптироваться к независящим от них ситуациям и находить стратегии, которые позволят остаться на плаву, сохранить рабочие места и защититься от одиночества, вызванного недостатком социальных контактов.

Приближается 2022 год. Сотрудники стремятся вернуть контроль над своим будущим, и многие переосмыслили свое видение успеха. Технологии помогли нам справиться с труднейшими проблемами современной истории. Какую же роль они сыграют в рабочей среде будущего?

Чтобы это выяснить, Oracle в партнерстве с Workplace Intelligence опросила 14639 сотрудников, менеджеров, специалистов отдела кадров и руководителей высшего звена из 13 стран. В этом году результаты показали интересные изменения в мышлении людей.

Вот некоторые из самых удивительных выводов.

80% сообщают, что прошедший год повлиял на них отрицательно. Многие столкнулись с финансовыми трудностями, ухудшением психического здоровья и отсутствием мотивации для карьерного развития.

сообщают, что прошедший год повлиял на них отрицательно. Многие столкнулись с финансовыми трудностями, ухудшением психического здоровья и отсутствием мотивации для карьерного развития. 83% хотят внести изменения в свое профессиональное развитие в течение следующего года, а 93% — в личной жизни.

хотят внести изменения в свое профессиональное развитие в течение следующего года, а — в личной жизни. 75% чувствовали, что оказались в тупике в карьерном плане, а 76% — в личном.

чувствовали, что оказались в тупике в карьерном плане, а — в личном. 76% сталкиваются с трудностями, в том числе финансовыми проблемами, невозможностью определить свое дальнейшее профессиональное развитие и нехваткой уверенности.

сталкиваются с трудностями, в том числе финансовыми проблемами, невозможностью определить свое дальнейшее профессиональное развитие и нехваткой уверенности. 93% размышляли о своей личной и профессиональной жизни, а также о будущем, в течение прошлого года.

размышляли о своей личной и профессиональной жизни, а также о будущем, в течение прошлого года. 85% сотрудников уверены, что их работодатель делает недостаточно для их карьерного развития. 87% хотят, чтобы их компания больше прислушивалась к их потребностям.

сотрудников уверены, что их работодатель делает недостаточно для их карьерного развития. хотят, чтобы их компания больше прислушивалась к их потребностям. 88% сообщают, что пересмотрели свое видение успеха. Главными критериями стали баланс между работой и личной жизнью, психическое здоровье и гибкость.

сообщают, что пересмотрели свое видение успеха. Главными критериями стали баланс между работой и личной жизнью, психическое здоровье и гибкость. 82% людей считают, что роботы могут содействовать их карьерному развитию лучше, чем люди. 85% хотят, чтобы технологии помогли определить их будущее.

Люди продолжают размышлять о том, что именно им важно в жизни. Работодателям, в свою очередь, следует предложить подходящие инструменты для того, чтобы их персонал развивался. Те, кто этого сделает, рискуют потерять свой важнейший актив — людей.

Методика опроса

Результаты основаны на опросе, который провела компания Savanta, Inc. в 13 странах в период с 27 июля по 17 августа 2021 года.

В исследовании участвовали 14639 человек, среди которых были руководители высшего звена (25%), специалисты отдела кадров (25%), менеджеры (25%) и штатные сотрудники (25%). Они рассказали о том, как пандемия повлияла на рабочую среду и их карьеру, а также на развитие ИИ и его применение.

Среди респондентов были работники из Германии (1004), Франции (1010), Великобритании (1011), Сингапура (1013), Японии (1014), Кореи (1014), Австралии (1015), Китая (1023), ОАЭ (1028), Индии (1032), Бразилии (1058) и США (2407).

43% опрошенных — женщины, 57% — мужчины. Все они работают полный день и относятся к следующим возрастным группам: 22-24 года (5%), 25-40 лет (53%), 41-56 лет (32%), 57-74 года (10%).

2021 год стал еще одним тяжелым годом для сотрудников

Спустя год, проведенный в режиме локдауна, мировая рабочая сила ощущает одиночество, потерю связей и отсутствие контроля. Исследование Oracle показало, что 80% людей считают, что прошедший год негативно повлиял на них.

29% столкнулись с финансовыми трудностями,

28% — с проблемами ментального здоровья,

26% отметили, что чувствовали себя более одинокими, чем когда-либо,

25% признались, что утратили мотивацию для карьерного развития,

23% почувствовали, что оторваны от собственной жизни.

Возможно, еще более примечателен тот факт, что 52% респондентов сообщили, что в 2021 году испытывали больше проблем ментального характера на работе, чем в 2020 году.

62% признали, что в 2021 году испытывали на работе больше стресса и беспокойства, чем когда-либо.

Эти результаты — мрачное напоминание о том, что мы все еще существуем в условиях пандемии, и ее последствия будут ощущаться и в предстоящие годы.

Исследование также показало, что за последний год многие почувствовали, что теряют контроль над многими аспектами своей жизни.

Примерно 4 из 10 ощутили, будто утратили свою власть над будущим, личной жизнью, карьерой и отношениями. На самом деле, с начала пандемии более чем в два раза выросло количество людей, которые ощутили, что практически или совершенно не контролируют свою личную и профессиональную жизнь.

Фото в тексте: Fulltimegipsy / Shutterstock

В дополнение, три четверти респондентов отметили, что будто застряли на месте в личном и профессиональном развитии. Многие испытывали подавленность и беспокойство из-за происходящего. Большинство отметили, что ощущение стагнации в какой-то области жизни влияет и на другие.

Так, 70% респондентов признались, что отсутствие карьерного развития негативно сказалось на их личной жизни.

40% — что это привнесло в нее дополнительный стресс и беспокойство,

29% — что из-за этого они чувствуют, что их личная жизнь зашла в тупик,

27% — что из-за этого они стали меньше концентрироваться на своей личной жизни.

Профессиональная и личная жизнь всегда были переплетены. Но сейчас очевидно, что границы между ними размыты как никогда, поскольку все больше людей переходят на удаленный или гибридный режим работы.

Аналогичным образом, 67% сказали, что ощущают, будто застряли в своем личном развитии, и это отрицательно повлияло на их карьеру.

75% чувствовали, что оказались в тупике в карьерном плане, и вот почему:

не было возможностей для карьерного роста (25%),

чувствовали себя слишком подавленными, чтобы предпринять какие-то изменения (22%),

ощущали, что их навыки устаревают из-за изменений в рабочей среде (20%).

76% ощутили, что их личная жизнь зашла в тупик. Они объяснили это следующими причинами:

будущее вызывает беспокойство (31%),

повторяющаяся рутина заставляет чувствовать себя в ловушке (27%),

они чувствуют себя изолированными и одинокими (26%).

Люди готовы к перезагрузке

Хотя 80% людей сообщают, что пандемия негативно на них повлияла, есть и положительная сторона. 93% использовали год, чтобы оценить свою личную и профессиональную жизнь, а также задуматься о будущем. В следующем году многие сконцентрируются на том, чтобы вырваться из рутины, в которой они провели пандемию, и перезагрузить свою жизнь.

На самом деле люди выходят в 2022 год более уверенными: 74% чувствуют контроль над профессиональной жизнью, а 77% — над личной.

Более 80% работников мира хотят изменений в личной и профессиональной жизни в следующем году.

83% утверждают, что хотят сменить карьерный курс в следующем году, а 93% намерены изменить что-то в личной жизни.

В профессиональной сфере 43% людей хотели бы получить новые навыки, 34% — повышение или продвижение, а 23% — новую должность в своей компании.

Что касается личной жизни, то 55% собираются улучшить свое здоровье и физическую форму, 41% — больше путешествовать, 33% — стать общительнее, и еще 33% — осуществить давно намеченные цели.

Фото в тексте: Jo Panuwat D / Shutterstock

Во время пандемии люди обдумали не только планы и цели на будущее, но и пересмотрели ценности. Почти 9 из 10 респондентов утверждают, что их понимание успеха изменилось, и теперь оно в большей степени включает достижение баланса между работой и жизнью, хорошее ментальное самочувствие и гибкие условия на работе.

Как пандемия изменила определение успеха

88% респондентов говорят, что за последний год их определение успеха изменилось.

42% считают, что баланс между работой и жизнью сейчас стал более важен для достижения успеха.

37% — что для их успеха важно отдавать приоритет ментальному здоровью.

33% — что теперь успех означает возможность выбрать, когда и где работать.

29% утверждают, что для них важнее значимая работа, чем стабильные выплаты.

Результаты явно демонстрируют, что после пандемии приоритеты работников изменились. Они начали задумываться, на какую компанию хотели бы работать, чего хотят от своей карьеры, и какое значение уделяют здоровью и самочувствию.

Компании должны учитывать эту перемену в восприятии, оценивая, каким должно быть рабочее место после пандемии. Для этого нужно оценить, как хорошо компания поддерживает сотрудников, многие из которых стремятся вновь развиваться в своей жизни.

Поддержки работодателей бывает недостаточно

Стремление к переменам высоко как никогда. В ходе исследования Oracle 83% работников сообщили, что хотели бы карьерных изменений или продвижения в следующем году. 73% признались, что у них есть на то мотивация.

Однако 76% сказали, что для этого есть препятствия: одни испытывают финансовые трудности, другие не знают, какое изменение им предпринять, недостаточно уверены в себе для этого, или ссылаются на нехватку возможностей для роста внутри компании.

Эти проблемы вполне реальны: недостаточная поддержка работодателя может стать значительным препятствием для карьерного развития сотрудников.

Статистика выглядит тревожной: целых 85% не удовлетворены поддержкой компании. Вот какие пожелания высказывают сотрудники:

34% — возможности для обучения и развития навыков,

31% — более высокие зарплаты,

30% — возможность получить иную должность или поучаствовать в новом проекте,

29% — гибкие условия (в том числе возможность работать удаленно),

24% — технологии, которые помогут в карьерном развитии.

Сотрудники жаждут карьерного роста. И для организаций это тревожный сигнал, ведь ради этого более половины опрошенных готовы чем-то пожертвовать.

52% готовы расстаться с отпуском,

51% — с денежным поощрением,

43% — с частью зарплаты.

Работники доверяют технологиям управление будущим и карьерой

Один из способов помочь сотрудникам — предложить им технологические решения. В 2020 году обнаружилось, что большая часть рабочей силы в мире предпочтет получить психологическую поддержку от робота, а не от человека. Исследование этого года посвящено вопросу, почему люди доверяют технологиям свое будущее.

Это большой шаг — поддержка ментального здоровья существенно отличается от обязательства помочь людям в принятии важных жизненных решений. Но к своему удивлению мы обнаружили, что подавляющее большинство опрошенных готовы положиться на советы роботов.

85% хотят, чтобы технологии помогли им определиться с будущим.

82% считают, что роботы оказывают поддержку в карьерном развитии лучше, чем люди.

75% согласны менять жизни в соответствии с рекомендациями ИИ.

Эти удивительные результаты ясно демонстрируют, что открытость людей к инновационным решениям растет год от года. Переход на удаленный или гибридный режим потребовал от работников быстро осваивать технологии, и теперь они ищут новые инструменты. Среди прочего, они легко готовы положиться на ИИ в карьерном развитии и иных важных вопросах.

Несмотря на распространенное стремление к новым решениям, лишь 47% респондентов сообщили, что их организация в какой-либо форме использует искусственный интеллект на рабочих местах. 31% отметил, что их работодатель даже не обсуждает внедрение ИИ.

Хотя люди стали больше верить в пользу технологий, заметно, что работодатели медленно адаптируются к тренду. Но как показали результаты опроса, компании только выиграют от внедрения ИИ для поддержки карьерного и персонального развития сотрудников.

Глобальные перспективы

Практически все респонденты хотели бы, чтобы технологии помогали им определять будущее. На карте отмечены страны, которые наиболее активно внедряют решения ИИ.

Инфографика: Oracle

Жители Германии, Франции, Великобритании и США меньше доверяют искусственному интеллекту. В этих странах менее 2 из 3 могли бы предпринять изменения в жизни или принять решения, связанные с карьерой, основываясь на рекомендациях робота.

Доля респондентов из Японии, которые рассказали, что их работодатель использует какую-либо форму ИИ на рабочем месте, составляет всего 31%. 47% сообщили, что их компания даже не обсуждает ИИ.

Разыскиваются: роботы-профконсультанты

Несомненно, спрос на технологии ИИ для поддержки в карьерном развитии и жизненных пеерменах растет. Хотя 47% организаций уже внедрили такие решения, тем, кто продолжает сомневаться, будет полезно изучить их многочисленные преимущества.

Например, выяснилось, что ИИ продолжит быть полезным ежедневным инструментом для сотрудников. Треть респондентов признались, что готовы обратиться к роботу за ресурсами или быстрыми ответами на их вопросы, связанные с карьерой.

Однако исследование Oracle показало, что ИИ может быть еще полезнее. Более половины опрошенных сказали, что применение ИИ позволит им чувствовать, что у них больше возможностей и контроля над профессиональной сферой.

55% утверждают, что с большей вероятностью останутся с работодателем, который использует искусственный интеллект для поддержки в карьерном росте. Это число еще выше среди работников в Индии (82%), Китае (78%) и ОАЭ (76%).

85% людей хотят, чтобы технологии помогли им определиться с будущим, в том числе:

Подсказать, какие навыки необходимо развивать (36%),

Порекомендовать, как обучиться новым навыкам (36%),

Предоставить следующие шаги, необходимые для выполнения карьерных целей (32%).

82% полагают, что роботы могут больше помочь им в карьерном развитии, чем люди. Они полагают, что ИИ лучше удается:

Дать непредвзятые рекомендации (37%),

Предоставить ресурсы, предназначенные для текущих навыков или целей (33%),

Быстро ответить на вопросы, связанные с карьерой (33%),

Порекомендовать новую работу, подходящую текущему уровню навыков сотрудника (32%).

По мнению участников опроса, люди лучше справляются со следующими задачами:

Дать совет на основе личного опыта (46%),

Определить сильные и слабые стороны (44%),

Принять во внимание факты, не указанные в резюме, и порекомендовать должности, которые подойдут работнику (41%),

Дать личные рекомендации новой работы или должности (38%).

ИИ помогает сотрудникам и в эмоциональном плане. Благодаря технологиям люди чувствуют:

что у них больше карьерных возможностей (58%),

что у них меньше причин переживать о карьере (57%),

что они больше контролируют свою карьеру (53%).

Из-за пандемии большинство работников столкнулись с трудностями в личной и профессиональной жизни. Многие указывают, что работодатель оказывает недостаточную поддержку. Для компаний это очевидный призыв к действию — внедрение ИИ на рабочих местах не только поможет сотрудникам преуспеть, но и сделает их счастливее.

Карьерное развитие рабочей силы важно и для того, чтобы решить проблему недостаточной квалификации. Несмотря на то, что 76% отметили, что их организация с ней столкнулась, лишь 42% рассказали, что их компания занимается повышением навыков сотрудников, и всего 27% — что использует ИИ для выявления и заполнения внутренних позиций.

Организации, которые предоставят сотрудникам нужные инструменты для карьерного развития, получат целый ряд преимуществ. Это поспособствует образу инновационной и ответственной компании, а работники смогут достичь благополучия. Это — залог высокой удовлетворенности персонала и хорошей прибыли.

Источник.